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kiskereskedelem
Allegro
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Lengyelország
e-kereskedelem

Óriássá dagadt a magyarok kedvenc online piactere, a lengyelek még a kínai sárkány barlangjába is benyomulnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Többmint harmadával ugrott meg a közép-európai online kiskereskedő nyeresége három hónap alatt. Az Allegro idei éve a korában vártnál is erősebb lehet, az Európát letaroló kínai versenytársakat pedig hazai pályájukon is megszorongatná a lengyel társaság.
K. T.
2026.09.17, 13:54

Erősen húzott a lengyel e-kereskedelmi óriás a második negyedévben, amely a dinamikus első féléves növekedéssel a háta mögött 2026-os célszámait is feljebb javította. Az Allegro mostanra akkorára nőtt, hogy az európai piacot letaroló ázsiai kiskereskedőkkel, a Temuval és az Aliexpresszel is felveszi a versenyt, hamarosan pedig az online piactér gigászainak otthonában, Kínában is megvetheti a lábát.

Allegro, online kiskereskedelem,
Egyre nagyobbra hízik az Allegro, a lengyel online kiskereskedő Kínában is megveti a lábát /  Fotó: NurPhoto via AFP

A várakozásokat is felülmúló második negyedéves teljesítményről adott számot csütörtök reggel a közép- és kelet-európai régió egyik vezető e-kereskedelmi platformja, az Allegro.

A poznańi központú lengyel vállalat 

  • árbevétele 16,1 százalékkal 3,34 milliárd złotyra nőtt éves alapon, 
  • míg az adózás, kamatok és értékcsökkenési leírás előtti tisztított eredménye (EBITDA) 11,5 százalékkal bővülve átlépte az egymilliárd złotyt.
  • Az adózott eredmény soron 37,2 százalékkal megugró, 529,3 millió złoty nyereséget könyvelhetett el a társaság.

Az Allegro platformján több mint 20,9 millió aktív vásárlót regisztráltak a második negyedévben, ebből a nemzetközi szegmensben – Magyarországot is ideértve – 5,3 millió ügyfele volt a társaságnak.

A vártnál is erősebb lehet az Allegro idei növekedése

A menedzsment a jelentősen javuló pénzügyi számok ismeretében egész éves célszámait is felsrófolta. A tisztított EBITDA a hazai, lengyel piacon 11-14 százalékkal növekedhet, szemben az eddig várt 7-10 százalékos dinamikával.

Az e-kereskedelmi szektor kulcsfontosságú mutatója, a platformon átfutó teljes árbevételt mutató bruttó áruérték (GVM) pedig várhatóan 11-13 százalékkal nőhet Lengyelországban. A vezetőség korábban 9-11 százalékos GVM-bővülést tűzött ki maga elé.

A harmadik negyedév első pár hetében látott dinamikus értékesítési bővülés miatt csoportszinten is az eddiginél magasabb, 13-15 százalékos GVM-növekedésre számítanak.

A kínai kiskereskedelmi óriásokkal helyben is felvennék a versenyt

A Magyarországon is népszerű, a legfrissebb adatok alapján augusztusban már a Temut is maga mögé utasító, ezáltal itthon is a legnagyobb online kereskedelmi forgalmat bonyolító lengyel vállalat a héten jelentette be, hogy irodát nyit Sencsenben, és egy teljes egészében külföldi tulajdonú vállalatot is alapít Kínában.

A sencseni iroda tulajdonképpen egy Allegro nagykövetség. Lehetővé teszi, hogy közvetlen kapcsolatot építsünk ki az eladókkal, elősegítsük a tisztességes versenyt, és teljesítsük ígéretünket, amely szerint az európai szintű biztonsági és fogyasztóvédelmi normák legmagasabb szintjét biztosítjuk

 – mondta el a kínai központról Marcin Kuśmierz, az Allegro vezérigazgatója.

A sencseni iroda megnyitása emellett azért is előnyös, mert a város a globális e-kereskedelem egyik meghatározó központja. Az Allegro így gyorsabban férhet hozzá a legújabb technológiai és logisztikai innovációkhoz, amelyek alkalmazásával a közép- és kelet-európai piacokon tovább erősítheti versenyelőnyét a globális e-kereskedelmi szereplőkkel szemben.

A társaság részvényei öt százalékot ugrottak a csütörtök délelőtti kereskedésben a Varsói Értéktőzsdén. Az év eleje óta pedig már 53 százalékot ralizott az árfolyam.

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Az elmúlt két hónapban az amerikai S&P 500 indexet és a legtöbb fejlett piaci részvénymutatót is felülmúlta a WIG 20 teljesítménye. Az ezermilliárd dolláros éves GDP-jű lengyel gazdaság remeklése és a vállalati szektor eredménybővülése mágnesként vonzza a befektetőket a Varsói Értéktőzsdére, miközben izgalmas céges sztorik is támogatják a helyi piac emelkedését.

 

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