Óriássá dagadt a magyarok kedvenc online piactere, a lengyelek még a kínai sárkány barlangjába is benyomulnak

Erősen húzott a lengyel e-kereskedelmi óriás a második negyedévben, amely a dinamikus első féléves növekedéssel a háta mögött 2026-os célszámait is feljebb javította. Az Allegro mostanra akkorára nőtt, hogy az európai piacot letaroló ázsiai kiskereskedőkkel, a Temuval és az Aliexpresszel is felveszi a versenyt, hamarosan pedig az online piactér gigászainak otthonában, Kínában is megvetheti a lábát.

Egyre nagyobbra hízik az Allegro, a lengyel online kiskereskedő Kínában is megveti a lábát / Fotó: NurPhoto via AFP

A várakozásokat is felülmúló második negyedéves teljesítményről adott számot csütörtök reggel a közép- és kelet-európai régió egyik vezető e-kereskedelmi platformja, az Allegro.

A poznańi központú lengyel vállalat

árbevétele 16,1 százalékkal 3,34 milliárd złotyra nőtt éves alapon,

míg az adózás, kamatok és értékcsökkenési leírás előtti tisztított eredménye (EBITDA) 11,5 százalékkal bővülve átlépte az egymilliárd złotyt.

Az adózott eredmény soron 37,2 százalékkal megugró, 529,3 millió złoty nyereséget könyvelhetett el a társaság.

Az Allegro platformján több mint 20,9 millió aktív vásárlót regisztráltak a második negyedévben, ebből a nemzetközi szegmensben – Magyarországot is ideértve – 5,3 millió ügyfele volt a társaságnak.

A vártnál is erősebb lehet az Allegro idei növekedése

A menedzsment a jelentősen javuló pénzügyi számok ismeretében egész éves célszámait is felsrófolta. A tisztított EBITDA a hazai, lengyel piacon 11-14 százalékkal növekedhet, szemben az eddig várt 7-10 százalékos dinamikával.

Az e-kereskedelmi szektor kulcsfontosságú mutatója, a platformon átfutó teljes árbevételt mutató bruttó áruérték (GVM) pedig várhatóan 11-13 százalékkal nőhet Lengyelországban. A vezetőség korábban 9-11 százalékos GVM-bővülést tűzött ki maga elé.

A harmadik negyedév első pár hetében látott dinamikus értékesítési bővülés miatt csoportszinten is az eddiginél magasabb, 13-15 százalékos GVM-növekedésre számítanak.

A kínai kiskereskedelmi óriásokkal helyben is felvennék a versenyt

A Magyarországon is népszerű, a legfrissebb adatok alapján augusztusban már a Temut is maga mögé utasító, ezáltal itthon is a legnagyobb online kereskedelmi forgalmat bonyolító lengyel vállalat a héten jelentette be, hogy irodát nyit Sencsenben, és egy teljes egészében külföldi tulajdonú vállalatot is alapít Kínában.

A sencseni iroda tulajdonképpen egy Allegro nagykövetség. Lehetővé teszi, hogy közvetlen kapcsolatot építsünk ki az eladókkal, elősegítsük a tisztességes versenyt, és teljesítsük ígéretünket, amely szerint az európai szintű biztonsági és fogyasztóvédelmi normák legmagasabb szintjét biztosítjuk

– mondta el a kínai központról Marcin Kuśmierz, az Allegro vezérigazgatója.