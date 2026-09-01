Megérkezett a zöld jelzés: 100 milliós tételben dob piacra eurókötvényeket a magyar cég – besorolták az Alteo papírjait
Újabb lépést tett a kötvénykibocsátás felé az Alteo, amely elvégeztette a kötvényprogramjának keretében kibocsátani tervezett kötvények előzetes hitelminősítését. Az újgenerációs energiaszolgáltató értékpapírjainak BB Plusz előzetes besorolást adott a Scope Ratings, amihez negatív kilátásokat társított a német hitelminősítő.
A friss besorolás megegyezik az Alteo már meglévő kötvényeinek, valamint kibocsátói besorolásával, melyeket ugyancsak megerősített a BB Plusz szinten a Scope.
A hitelminősítő indoklása szerint a tervezett kötvénykibocsátás javíthatja az Alteo likviditási profilját, ezért alapvetően kedvezőnek tekinti azt. A Scope mind a likviditási, mind a szerződéses kockázati szempontból hitelminősítés-javító tényezőnek tekinti a refinanszírozást, amit a hosszabb lejárati profil, a csökkent amortizációs nyomás és a pénzügyi szerződéses feltételek (kovenánsok) hiánya is alátámaszt. Ezek a tényezők együttesen javítják a vállalat pénzügyi rugalmasságát.
A megújuló energiát hasznosító közműcég júniusban jelentette be, hogy 25–40 milliárd forint közötti összértékű kötvénykibocsátást mérlegel a hazai piacon, a 3–7 év közötti futamidejű kötvénysorozatokkal az intézményi befektetői kört megcélozva. A tervezett kötvénykibocsátás devizaneme forint és euró lehet.
A forrásbevonással döntően a meglévő hitelállományt refinanszírozná és a saját tőke/hitel arányát stabilizálná a társaság.
A befektetői igények szondázását követően, júliusban már konkrétabb paraméterekről tájékoztatott a tásaság. Ezek közözz immár 40 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram elindítása szerepel, nyilvános, aukciós formában, szakmai ügyfélnek minősülő minősített befektetők részvételével. A célzott befektetői kört a kibocsátandó papírok 100 ezer eurós névértéke is jelzi.
Eurókötvényeket dob piacra az Alteo
Az Alteo kötvényprogramja során
- hét éves futamidejű,
- fix, éves kamatozású
- euró kötvényeket dobna piacra,
- 70-100 millió euró közötti összértékben.
A program keretében történő kibocsátások az előzetes elképzelések alapján idén ősztől kezdődően történnének.
Az időzítés feltehetően nem véletlen, a választások óta eltelt néhány hónapban uganis nagyot javult Magyarország befektetői megítélése, a jegybank pedig a nyáron egy mini kamtcsökkentési ciklust is végehajtott. Ezek hatására a vállalatok hitelfelvételi lehetőségei és hitelköltségei is javultak. A közelmúltban több jelentős devizakötvény-kibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.