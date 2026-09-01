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Scope Ratings
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt
hitelminősítés
kötvénykibocsátás
tőzsde

Megérkezett a zöld jelzés: 100 milliós tételben dob piacra eurókötvényeket a magyar cég – besorolták az Alteo papírjait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megkapták a tervezett kibocsátáshoz szükséges előzetes hitelminősítést a magyar energiaszolgáltató kötvényei. Az Alteo eurós értékpapírjainak BB Plusz besorolást adott a Scope Ratings.
K. T.
2026.09.01, 11:25

Újabb lépést tett a kötvénykibocsátás felé az Alteo, amely elvégeztette a kötvényprogramjának keretében kibocsátani tervezett kötvények előzetes hitelminősítését. Az újgenerációs energiaszolgáltató értékpapírjainak BB Plusz előzetes besorolást adott a Scope Ratings, amihez negatív kilátásokat társított a német hitelminősítő.

Alteo, kötvény, hitelminősítés
Megkapták az előzetes hitelminősítést az Alteo kibocsátani tervezett eurókötvényei / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A friss besorolás megegyezik az Alteo már meglévő kötvényeinek, valamint kibocsátói besorolásával, melyeket ugyancsak megerősített a BB Plusz szinten a Scope.

A hitelminősítő indoklása szerint a tervezett kötvénykibocsátás javíthatja az Alteo likviditási profilját, ezért alapvetően kedvezőnek tekinti azt. A Scope mind a likviditási, mind a szerződéses kockázati szempontból hitelminősítés-javító tényezőnek tekinti a refinanszírozást, amit a hosszabb lejárati profil, a csökkent amortizációs nyomás és a pénzügyi szerződéses feltételek (kovenánsok) hiánya is alátámaszt. Ezek a tényezők együttesen javítják a vállalat pénzügyi rugalmasságát.

A megújuló energiát hasznosító közműcég júniusban jelentette be, hogy 25–40 milliárd forint közötti összértékű kötvénykibocsátást mérlegel a hazai piacon, a 3–7 év közötti futamidejű kötvénysorozatokkal az intézményi befektetői kört megcélozva. A tervezett kötvénykibocsátás devizaneme forint és euró lehet. 

A forrásbevonással döntően a meglévő hitelállományt refinanszírozná és a saját tőke/hitel arányát stabilizálná a társaság.

 ALTEO részvény
ALTEO részvény12:52:45
Árfolyam: 4 100 HUF -70 / -1,71 %
Forgalom: 11 806 090 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A befektetői igények szondázását követően, júliusban már konkrétabb paraméterekről tájékoztatott a tásaság. Ezek közözz immár 40 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram elindítása szerepel, nyilvános, aukciós formában, szakmai ügyfélnek minősülő minősített befektetők részvételével. A célzott befektetői kört a kibocsátandó papírok 100 ezer eurós névértéke is jelzi.

Eurókötvényeket dob piacra az Alteo

Az Alteo kötvényprogramja során 

  • hét éves futamidejű, 
  • fix, éves kamatozású 
  • euró kötvényeket dobna piacra, 
  • 70-100 millió euró közötti összértékben.

A program keretében történő kibocsátások az előzetes elképzelések alapján idén ősztől kezdődően történnének. 

Az időzítés feltehetően nem véletlen, a választások óta eltelt néhány hónapban uganis nagyot javult Magyarország befektetői megítélése, a jegybank pedig a nyáron egy mini kamtcsökkentési ciklust is végehajtott. Ezek hatására a vállalatok hitelfelvételi lehetőségei és hitelköltségei  is javultak.  A közelmúltban több jelentős devizakötvény-kibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.

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