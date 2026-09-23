Lehet, hogy alábecsüljük az amerikai monetáris szigorítás mértékét
A Deutsche Bank szeptember 16-i elemzése rámutat, hogy a határidős árazások alapján a piac mindössze 95 bázispontnyi szigorítást vár a Federal Reserve-től a következő tizenkét hónapban. Történelmi távlatban ez kifejezetten enyhe ciklusnak felelne meg: 1955 óta a Fed kamatemelési periódusai átlagosan 478 bázispontos, mediánértéken pedig 313 bázispontos emelést hoztak. Ezen felül az 1980-as évek eleje óta elvégzett a piaci árazások szerint a piac szinte kivétel nélkül alulbecsülte a kamatemelési ciklusok végpontját és mértékét. A Deutshce Bank elemzőinek fő megállapítása az, hogy a befektetők jelenleg alulértékelhetik a kamatkockázatot. Közvetlen következményként a hosszú lejáratú amerikai állampapírhozamok még tovább emelkedhetnek.
Ugyanis a Deutsche Bank egy korábbi, szeptember 14-i elemzésében a kamatemelési ciklusok kezdetét követő hozammozgásokat vizsgálta: a 10 éves amerikai állampapír hozama átlagosan 114 bázisponttal emelkedett a szigorítás első évében. Az elmúlt tizenkét vizsgált ciklusból csupán egyetlen alkalommal, 2004-ben fordult elő, hogy az első évben érdemben csökkentek a hozamok.
Bár a mostani ciklus a várakozások szerint lényegesen visszafogottabb lehet és a hozamok már az első monetáris szigorítási lépés előtt is emelkedtek, a második fontos tanulság az lehet, hogy a következő hónapok egyik legfőbb piaci kockázata a hosszú hozamok további emelkedése marad.
Alulértékelt kamatkockázat – szeptemberi volatilitás után év végi fordulós pont?
A magasabb kötvényhozamok ugyanakkor nem jelentik törvényszerűen a részvénypiaci emelkedés végét. Scott Rubner, a Citadel Securities részvény- és derivatívstratégája hangsúlyozza, hogy bár szeptember végéig a technikai mutatók és a kereslet-kínálati viszonyok még kedvezőtlenek maradnak, az AI-részvények pozicionáltsága érdemben megtisztult.
A szakértő rámutatott, hogy a legutóbbi korrekció nem rendezetlen eladási hullám, hanem rotációs folyamat volt. Ebből adódóan véleménye szerint októbertől előbb a technológiai szektorban, majd a szélesebb piacon is javulhat a hangulat, ami a választási bizonytalanságok feloldódásával kiegészülve kedvező év végi felhalmozási időszakot teremthet.
A jelenlegi környezetben lehet, hogy nem az AI-sztori elengedésére, hanem annak átértékelésére van szükség. Magasabb hosszú hozamok mellett kevésbé vonzó lehet egyszerűen például a félvezetőgyártók egészére fogadni, különösen ott, ahol a várakozások és az értékeltségek már magasak.
Az AI ipari forradalom következő szakaszában érdemesebb lehet azokra a területekre koncentrálni, ahol a mesterséges intelligencia elterjedése új, tartós vállalati kiadásokat kényszerít ki. Ilyen pl. a kiberbiztonság.
A Gartner előrejelzése szerint az AI-kiberbiztonsági költések rendkívül alacsony bázisról indulva robbanásszerű növekedést mutatnak: míg 2025-ben a globális piac mérete még mintegy 25,9 milliárd dollárra tehető, ez az összeg 2026-ra csaknem a duplájára, 51,3 milliárd dollárra ugrik, 2027-re pedig megközelítheti a 86 milliárd dollárt.
Ezen belül egy szűkebb kategóriában, a kifejezetten az AI-rendszerek védelmét ellátó szegmensben (securing AI) 2027-re 68,7 százalékos növekedés várható, ami jelzi a szektor kiemelt stratégiai szerepét.
Az AI-sztori nem feltétlenül ér véget, inkább továbbterjedhet a félvezetőkön túl a kiberbiztonságra, vagy az adatközponti infrastruktúrára és az energiaellátásra. Ez lehet az AI ipari forradalmának egyik következő tőzsdei szakasza.
Egy másik ilyen terület véleményem szerint az energia és azon belül az LNG-infrastruktúra lehet.
Európa energiaellátásának szerkezeti átalakulása, illetve az AI-adatközpontok energiaigénye miatt a stabil gázellátást biztosító termelők és LNG-exportőrök – például az Equinor vagy a Cheniere által képviselt üzleti modell – érdekesebb kitettséget kínálhatnak, mint az általános energiaszektor. Az IEA szerint 2026-ban az új észak-amerikai, afrikai és ausztrál projektek közel 50 milliárd köbméter új LNG-kínálatot hozhatnak a világpiacra, vagyis az LNG továbbra is az energetikai beruházási ciklus egyik meghatározó területe a jelenlegi geopolitikai környezetben.
A magasabb hozamkörnyezet relatíve kedvezőbb lehet a stabil cash-flow-val és jelenlegi eredménytermeléssel rendelkező value részvények számára. Emellett egy volatilisebb piaci környezet a defenzívebb szektorok – például az egészségügy és a nem ciklikus fogyasztási cikkek – relatív vonzerejét is növelheti.
Az előttünk álló időszak szerintem kettős képet mutathat. A hozamemelkedés kiváltotta volatilitást akár egy kedvezőbb részvénypiaci környezet követheti, ahol a célzott szektorális és tematikus szelekció válik a sikeres stratégia kulcsává.
Források
Deutsche Bank Research: Jim Reid – Henry Allen, DB CoTD: 15 in 70 years..., 2026. szeptember 16. (mellékelve)
Deutsche Bank Research: Jim Reid – Henry Allen, DB CoTD: Yields after the start of a hiking cycle..., 2026. szeptember 14. (mellékelve)
Bloomberg: Emily Forgash, US Stocks Poised to Turn a Corner, Citadel Securities’ Rubner Says, 2026. szeptember 17. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-17/us-stocks-poised-to-turn-a-corner-citadel-securities-rubner-says
Gartner, Inc.: Gartner Forecasts Worldwide AI Spending to Grow 49.5% in 2026 / Gartner Forecasts the Market for Securing AI Will Reach Almost $5 Billion in 2027, 2026. szeptember 16. / 2026. augusztus 26. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-09-16-gartner-forecasts-worldwide-ai-spending-to-grow-49-point-5-percent-in-2026 és https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-08-26-gartner-forecasts-the-market-for-securing-ai-will-reach-almost-5-billion-in-2027
International Energy Agency: Gas Market Report, Q3-2026, Executive Summary.
A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.