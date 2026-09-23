Lehet, hogy alábecsüljük az amerikai monetáris szigorítás mértékét

A Deutsche Bank szeptember 16-i elemzése rámutat, hogy a határidős árazások alapján a piac mindössze 95 bázispontnyi szigorítást vár a Federal Reserve-től a következő tizenkét hónapban. Történelmi távlatban ez kifejezetten enyhe ciklusnak felelne meg: 1955 óta a Fed kamatemelési periódusai átlagosan 478 bázispontos, mediánértéken pedig 313 bázispontos emelést hoztak. Ezen felül az 1980-as évek eleje óta elvégzett a piaci árazások szerint a piac szinte kivétel nélkül alulbecsülte a kamatemelési ciklusok végpontját és mértékét. A Deutshce Bank elemzőinek fő megállapítása az, hogy a befektetők jelenleg alulértékelhetik a kamatkockázatot. Közvetlen következményként a hosszú lejáratú amerikai állampapírhozamok még tovább emelkedhetnek.

Alábecsüljük az amerikai monetáris szigorítás mértékét? / Fotó: Mrthanh22

Ugyanis a Deutsche Bank egy korábbi, szeptember 14-i elemzésében a kamatemelési ciklusok kezdetét követő hozammozgásokat vizsgálta: a 10 éves amerikai állampapír hozama átlagosan 114 bázisponttal emelkedett a szigorítás első évében. Az elmúlt tizenkét vizsgált ciklusból csupán egyetlen alkalommal, 2004-ben fordult elő, hogy az első évben érdemben csökkentek a hozamok.

Bár a mostani ciklus a várakozások szerint lényegesen visszafogottabb lehet és a hozamok már az első monetáris szigorítási lépés előtt is emelkedtek, a második fontos tanulság az lehet, hogy a következő hónapok egyik legfőbb piaci kockázata a hosszú hozamok további emelkedése marad.

Alulértékelt kamatkockázat – szeptemberi volatilitás után év végi fordulós pont?

A magasabb kötvényhozamok ugyanakkor nem jelentik törvényszerűen a részvénypiaci emelkedés végét. Scott Rubner, a Citadel Securities részvény- és derivatívstratégája hangsúlyozza, hogy bár szeptember végéig a technikai mutatók és a kereslet-kínálati viszonyok még kedvezőtlenek maradnak, az AI-részvények pozicionáltsága érdemben megtisztult.

A szakértő rámutatott, hogy a legutóbbi korrekció nem rendezetlen eladási hullám, hanem rotációs folyamat volt. Ebből adódóan véleménye szerint októbertől előbb a technológiai szektorban, majd a szélesebb piacon is javulhat a hangulat, ami a választási bizonytalanságok feloldódásával kiegészülve kedvező év végi felhalmozási időszakot teremthet.