Kétezer milliárd dolláros tőzsdei dobásra készül az Anthropic – az AI-eufória nagy tesztje jöhet
Az Anthropic minden idők egyik legnagyobb – kétezer milliárd dolláros – tőzsdei bevezetésére készülhet. A Reuters értesülései szerint a mesterséges intelligencia vállalat legkorábban október közepén kezdheti meg az IPO marketingjét, miközben a nyilvános kibocsátási tájékoztató közzététele szeptember végére tolódhat. A tőzsdei bevezetés a tervek szerint akár néhány nappal a novemberi amerikai félidős kongresszusi választások előtt zárulhat le, bár az időzítés még változhat.
A csúszás önmagában nem számít rendkívülinek egy ekkora tranzakciónál. Az IPO-k előkészítését egyszerre befolyásolja a szabályozói folyamat, a piaci környezet, a dokumentáció elkészítése és a befektetőkkel folytatott kommunikáció. Az Anthropic esetében azonban minden időzítési döntésnek nagyobb súlya lehet, mivel a piac egy olyan vállalat tőzsdei megmérettetésére készül, amelynek értékelése egyes befektetői várakozások szerint elérheti a 2 ezer milliárd dollárt.
A cég közben egy 15 milliárd dolláros rulírozó hitelkeret véglegesítésén is dolgozik. A Reuters szerint az IPO-ban többek között a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Citi vesz részt. A hitelkeret lezárása után elemzői találkozók következhetnek, amelyek az IPO előtti felkészülés fontos részét jelentik. Az Anthropic helyzetét könnyítheti, hogy a vállalatot több elemző már jól ismeri, ezért az ilyenkor szokásos előkészítési időszak rövidebb lehet.
A világ egyik legértékesebb cége lehet az Anthtropic
A 2 ezer milliárd dolláros értékelés nem egyszerűen egy újabb nagy technológiai IPO-t jelentene. Az Anthropic ezzel a világ legértékesebb tőzsdei vállalatai közé kerülhetne, és a kibocsátás mérete önmagában is mérföldkő lenne az AI-iparág történetében.
A tét ugyanakkor nem csupán az Anthropic értékelése. A kibocsátás azt is megmutathatja, hogy a nyilvános piacok mennyit hajlandók fizetni a generatív mesterséges intelligencia gyors növekedéséért. A befektetőknek ugyanis egyszerre kell mérlegelniük a technológiai fejlődésben rejlő hatalmas üzleti lehetőséget, a vállalatok magas tőkeigényét és azt, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése milyen gyorsan fordítható fenntartható profitra.
Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol az AI-vállalatok értékelése az elmúlt időszakban rendkívüli ütemben emelkedett.
A magas árazás komoly növekedési elvárásokat épít be a részvényekbe: ha a bevételnövekedés vagy a technológiák monetizációja elmarad a várakozásoktól, az a tőzsdei árfolyamokra is gyorsan visszaüthet.
Az Anthropic ezért nemcsak saját üzleti modelljét viszi a nyilvános piac elé, hanem lényegében az AI-szektor jelenlegi értékelését is teszteli.
Jöhet az AI-cégek tőzsdei hulláma
Az IPO jelentősége tovább nőhet, ha más nagy AI-vállalatok is követik az Anthropic példáját. A Reuters szerint az OpenAI is azok között a cégek között van, amelyek tőzsdei megjelenését a piac figyelemmel kíséri. Ha rövid időn belül több vezető AI-vállalat jelenik meg a tőzsdén, a befektetők először kaphatnak szélesebb közvetlen hozzáférést az iparág legnagyobb szereplőihez.
A folyamatot erősíti, hogy az AI-hoz kapcsolódó tőkebefektetések és infrastruktúraigények továbbra is óriásiak. A nyilvános piacok számára az Anthropic és a hozzá hasonló vállalatok ezért egyszerre jelentenek növekedési lehetőséget és kockázatot: a befektetők nagyobb részesedést szerezhetnek az AI-forradalomból, de közvetlenül vállalják az ágazat rendkívüli tőkeigényével és a gyorsan változó versennyel járó kockázatokat is.
Az időzítés sem érdektelen. A Reuters szerint a kibocsátás akár közvetlenül az amerikai félidős választások előtt zárulhat.
Egy ekkora ügyletnél a makrogazdasági és politikai környezet egyaránt befolyásolhatja a befektetői hangulatot, így az Anthropicnak nemcsak a vállalat teljesítményét, hanem a piac állapotát is jól kell időzítenie.
Az Anthropic IPO-ja így könnyen az év egyik legfontosabb tőkepiaci eseményévé válhat. A kérdés már nem pusztán az, hogy sikerül-e a vállalatnak 2 ezer milliárd dollár körüli értékelést elérnie. Sokkal fontosabb, hogy a befektetők valóban hajlandók-e ekkora összeget adni egy olyan üzleti modellért, amelynek hosszú távú nyereségességét még bizonyítani kell.
Ha az IPO sikeres lesz, az újabb lendületet adhat a technológiai részvénykibocsátásoknak, és megnyithatja az utat az AI-szektor további óriásai előtt. Ha viszont a kereslet elmarad a várakozásoktól, az figyelmeztető jel lehet az egész piac számára: a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés a tőzsdén sem feltétlenül írhatja felül a fundamentumokat.