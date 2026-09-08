Kétezer milliárd dolláros tőzsdei dobásra készül az Anthropic – az AI-eufória nagy tesztje jöhet

Az Anthropic minden idők egyik legnagyobb – kétezer milliárd dolláros – tőzsdei bevezetésére készülhet. A Reuters értesülései szerint a mesterséges intelligencia vállalat legkorábban október közepén kezdheti meg az IPO marketingjét, miközben a nyilvános kibocsátási tájékoztató közzététele szeptember végére tolódhat. A tőzsdei bevezetés a tervek szerint akár néhány nappal a novemberi amerikai félidős kongresszusi választások előtt zárulhat le, bár az időzítés még változhat.

Kétezer milliárd dolláros tőzsdei dobásra készül az Anthropic / Fotó: Photo For Everything

A csúszás önmagában nem számít rendkívülinek egy ekkora tranzakciónál. Az IPO-k előkészítését egyszerre befolyásolja a szabályozói folyamat, a piaci környezet, a dokumentáció elkészítése és a befektetőkkel folytatott kommunikáció. Az Anthropic esetében azonban minden időzítési döntésnek nagyobb súlya lehet, mivel a piac egy olyan vállalat tőzsdei megmérettetésére készül, amelynek értékelése egyes befektetői várakozások szerint elérheti a 2 ezer milliárd dollárt.

A cég közben egy 15 milliárd dolláros rulírozó hitelkeret véglegesítésén is dolgozik. A Reuters szerint az IPO-ban többek között a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Citi vesz részt. A hitelkeret lezárása után elemzői találkozók következhetnek, amelyek az IPO előtti felkészülés fontos részét jelentik. Az Anthropic helyzetét könnyítheti, hogy a vállalatot több elemző már jól ismeri, ezért az ilyenkor szokásos előkészítési időszak rövidebb lehet.

A világ egyik legértékesebb cége lehet az Anthtropic

A 2 ezer milliárd dolláros értékelés nem egyszerűen egy újabb nagy technológiai IPO-t jelentene. Az Anthropic ezzel a világ legértékesebb tőzsdei vállalatai közé kerülhetne, és a kibocsátás mérete önmagában is mérföldkő lenne az AI-iparág történetében.

A tét ugyanakkor nem csupán az Anthropic értékelése. A kibocsátás azt is megmutathatja, hogy a nyilvános piacok mennyit hajlandók fizetni a generatív mesterséges intelligencia gyors növekedéséért. A befektetőknek ugyanis egyszerre kell mérlegelniük a technológiai fejlődésben rejlő hatalmas üzleti lehetőséget, a vállalatok magas tőkeigényét és azt, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése milyen gyorsan fordítható fenntartható profitra.