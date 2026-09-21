Átrendezte ingatlanportfólióját az Appeninn: a bevételek emelkedő pályán, a nyereség viszont elillant – betett az erős forint
Szintet lépett ingatlanportfóliójának átalakításában az Appeninn Nyrt. 2026 első fél évében: a társaság értékesítette az alacsony jövedelmezőségű és a stratégiájába nem illeszkedő ingatlanjait, februárban pedig megvásárolta a Goodyear által hosszú távú szerződéssel bérelt, 56 ezer négyzetméteres tarnówi logisztikai központot. Nem sokkal a fél év zárását követően az Appeninn újabb, 100 millió eurót meghaladó akvizíciót zárt Lengyelországban. A két lengyel tranzakció ugrásszerűen megnövelte a cégcsoport ingatlanportfóliójának értékét, és hatásuk várhatóan már a második fél évi bérbeadási bevételekben is megjelenik – derül ki a társaság hétfőn közzétett féléves jelentéséből.
A júliusban lezajlott DEKADA-akvizíció keretében megszerzett hét kiskereskedelmi park és négy bevásárlóközpont mintegy 53 ezer négyzetméter bérbe adható területet foglal magában. A 95 százalékban bérbe adott portfólió éves bruttó bérletidíj-bevétele meghaladja a 10 millió eurót. A tranzakciók eredményeként a társaság lengyelországi ingatlanállományának értéke mára eléri 170 millió eurót, és immár mindhárom stratégiai ingatlanszegmensre – az irodára, a logisztikára és a kiskereskedelemre – kiterjed.
A sikeres tranzakciók előkészítésével és lebonyolításával párhuzamosan a cégcsoport bérbeadásból származó bevétele az év első hat hónapjában 5 százalékkal 11,339 millió euróra emelkedett, elsősorban a tarnówi logisztikai központ megvásárlásának köszönhetően.
Bár a jelentős forinterősödés hatása kedvezőtlenül érintette a vállalat konszolidált adózott eredményét, az Appeninn operatív jövedelmezősége 2026 első fél évében is stabil maradt.
A közvetlen fedezet 7,487 millió eurót, az ingatlanátértékelési hatások kiszűrésével számított EBITDA 6,913 millió eurót tett ki, a korrigált EBITDA-margin pedig továbbra is 60 százalék felett alakult.
A teljes átfogó eredmény a tavalyi 5,85 millió euróról 183 ezer euróra zsugorodott, az egy részvényre jutó eredmény pedig 7,22 auró nyereségből 13,14 euró veszteségbe fordult át.
2026. június 30-án a cégcsoport több mint 180 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területű ingatlanportfóliójának piaci értéke meghaladta a 191 millió eurót, ami a DEKADA-akvizíciót követően 230 ezer négyzetméter, illetve 290 millió euró fölé emelkedett.
Az elmúlt négy évben egészséges, diverzifikált ingatlanportfóliót és számottevő régiós jelenlétet alakítottunk ki. A bérbeadási bevételeink erős és stabil operatív jövedelmezőség mellett csaknem megháromszorozódtak, és az idei akvizíciók integrálása további lendületet ad a növekedésnek. A jól látható eredmények visszaigazolják stratégiai célkitűzéseink helyességét, és bízunk abban, hogy mindez a társaság piaci megítélésében is egyre inkább tükröződik majd
– fogalmazott Szűcs Györgyi, az Appeninn Nyrt. vezérigazgatója.
Az újonnan megszerzett ingatlanok átvétele és integrációja mellett az Appeninn folytatja stratégiájának a következetes megvalósítását. A cégcsoport folyamatosan vizsgálja ingatlanjai jövedelmezőségét és hasznosítási lehetőségeit, továbbá aktívan keresi az új akvizíciós célpontokat itthon, valamint a közép- és kelet-európai régióban.
Az Appeninn részvényei 2,3 százalékot estek hétfő kora délutánig, az év eleje óta pedig már közel ötödével csökkent a társaság tőzsdei kapitalizációja.