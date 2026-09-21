Átrendezte ingatlanportfólióját az Appeninn: a bevételek emelkedő pályán, a nyereség viszont elillant – betett az erős forint

Szintet lépett ingatlanportfóliójának átalakításában az Appeninn Nyrt. 2026 első fél évében: a társaság értékesítette az alacsony jövedelmezőségű és a stratégiájába nem illeszkedő ingatlanjait, februárban pedig megvásárolta a Goodyear által hosszú távú szerződéssel bérelt, 56 ezer négyzetméteres tarnówi logisztikai központot. Nem sokkal a fél év zárását követően az Appeninn újabb, 100 millió eurót meghaladó akvizíciót zárt Lengyelországban. A két lengyel tranzakció ugrásszerűen megnövelte a cégcsoport ingatlanportfóliójának értékét, és hatásuk várhatóan már a második fél évi bérbeadási bevételekben is megjelenik – derül ki a társaság hétfőn közzétett féléves jelentéséből.

Átrendezte ingatlanportfólióját az Appeninn / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A júliusban lezajlott DEKADA-akvizíció keretében megszerzett hét kiskereskedelmi park és négy bevásárlóközpont mintegy 53 ezer négyzetméter bérbe adható területet foglal magában. A 95 százalékban bérbe adott portfólió éves bruttó bérletidíj-bevétele meghaladja a 10 millió eurót. A tranzakciók eredményeként a társaság lengyelországi ingatlanállományának értéke mára eléri 170 millió eurót, és immár mindhárom stratégiai ingatlanszegmensre – az irodára, a logisztikára és a kiskereskedelemre – kiterjed.

A sikeres tranzakciók előkészítésével és lebonyolításával párhuzamosan a cégcsoport bérbeadásból származó bevétele az év első hat hónapjában 5 százalékkal 11,339 millió euróra emelkedett, elsősorban a tarnówi logisztikai központ megvásárlásának köszönhetően.

Bár a jelentős forinterősödés hatása kedvezőtlenül érintette a vállalat konszolidált adózott eredményét, az Appeninn operatív jövedelmezősége 2026 első fél évében is stabil maradt.

A közvetlen fedezet 7,487 millió eurót, az ingatlanátértékelési hatások kiszűrésével számított EBITDA 6,913 millió eurót tett ki, a korrigált EBITDA-margin pedig továbbra is 60 százalék felett alakult.

A teljes átfogó eredmény a tavalyi 5,85 millió euróról 183 ezer euróra zsugorodott, az egy részvényre jutó eredmény pedig 7,22 auró nyereségből 13,14 euró veszteségbe fordult át.