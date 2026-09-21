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Appeninn
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Átrendezte ingatlanportfólióját az Appeninn: a bevételek emelkedő pályán, a nyereség viszont elillant – betett az erős forint

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A magyar társaság 11 millió euró feletti bevételt ért el ingatlanjainak bérbeadásából. Az Appeninn adózott eredményét a forinterődödés kedvezőtlenül érintette az idei első félévben.
K. T.
2026.09.21, 15:06
Frissítve: 2026.09.21, 15:07

Szintet lépett ingatlanportfóliójának átalakításában az Appeninn Nyrt. 2026 első fél évében: a társaság értékesítette az alacsony jövedelmezőségű és a stratégiájába nem illeszkedő ingatlanjait, februárban pedig megvásárolta a Goodyear által hosszú távú szerződéssel bérelt, 56 ezer négyzetméteres tarnówi logisztikai központot. Nem sokkal a fél év zárását követően az Appeninn újabb, 100 millió eurót meghaladó akvizíciót zárt Lengyelországban. A két lengyel tranzakció ugrásszerűen megnövelte a cégcsoport ingatlanportfóliójának értékét, és hatásuk várhatóan már a második fél évi bérbeadási bevételekben is megjelenik – derül ki a társaság hétfőn közzétett féléves jelentéséből.

Appeninn, ingatlan
Átrendezte ingatlanportfólióját az Appeninn / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A júliusban lezajlott DEKADA-akvizíció keretében megszerzett hét kiskereskedelmi park és négy bevásárlóközpont mintegy 53 ezer négyzetméter bérbe adható területet foglal magában. A 95 százalékban bérbe adott portfólió éves bruttó bérletidíj-bevétele meghaladja a 10 millió eurót. A tranzakciók eredményeként a társaság lengyelországi ingatlanállományának értéke mára eléri 170 millió eurót, és immár mindhárom stratégiai ingatlanszegmensre – az irodára, a logisztikára és a kiskereskedelemre – kiterjed.

A sikeres tranzakciók előkészítésével és lebonyolításával párhuzamosan a cégcsoport bérbeadásból származó bevétele az év első hat hónapjában 5 százalékkal 11,339 millió euróra emelkedett, elsősorban a tarnówi logisztikai központ megvásárlásának köszönhetően.

Bár a jelentős forinterősödés hatása kedvezőtlenül érintette a vállalat konszolidált adózott eredményét, az Appeninn operatív jövedelmezősége 2026 első fél évében is stabil maradt. 

A közvetlen fedezet 7,487 millió eurót, az ingatlanátértékelési hatások kiszűrésével számított EBITDA 6,913 millió eurót tett ki, a korrigált EBITDA-margin pedig továbbra is 60 százalék felett alakult.

A teljes átfogó eredmény a tavalyi 5,85 millió euróról 183 ezer euróra zsugorodott, az egy részvényre jutó eredmény pedig 7,22 auró nyereségből 13,14 euró veszteségbe fordult át.

2026. június 30-án a cégcsoport több mint 180 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területű ingatlanportfóliójának piaci értéke meghaladta a 191 millió eurót, ami a DEKADA-akvizíciót követően 230 ezer négyzetméter, illetve 290 millió euró fölé emelkedett.

Az elmúlt négy évben egészséges, diverzifikált ingatlanportfóliót és számottevő régiós jelenlétet alakítottunk ki. A bérbeadási bevételeink erős és stabil operatív jövedelmezőség mellett csaknem megháromszorozódtak, és az idei akvizíciók integrálása további lendületet ad a növekedésnek. A jól látható eredmények visszaigazolják stratégiai célkitűzéseink helyességét, és bízunk abban, hogy mindez a társaság piaci megítélésében is egyre inkább tükröződik majd

 – fogalmazott Szűcs Györgyi, az Appeninn Nyrt. vezérigazgatója.

Az újonnan megszerzett ingatlanok átvétele és integrációja mellett az Appeninn folytatja stratégiájának a következetes megvalósítását. A cégcsoport folyamatosan vizsgálja ingatlanjai jövedelmezőségét és hasznosítási lehetőségeit, továbbá aktívan keresi az új akvizíciós célpontokat itthon, valamint a közép- és kelet-európai régióban.

 APPENINN részvény
APPENINN részvény17:20:00
Árfolyam: 664 HUF 0 / +2,15 %
Forgalom: 5 692 121 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az Appeninn részvényei 2,3 százalékot estek hétfő kora délutánig, az év eleje óta pedig már közel ötödével csökkent a társaság tőzsdei kapitalizációja.

 

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