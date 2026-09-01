Az arany tehet tönkre egy kontinensnyi országot, már a kormányfő is könyörög a népnek, hogy álljanak le a felhalmozással

Csak akkor vásároljanak aranyat, ha valóban szükségük van rá! - szólította fel ismételten az indiai lakosságot Narendra Modi miniszterelnök, mivel a sárga fém vonzereje már az ország önellátó képessége rovására megy, és erőteljesen gátolja az importfüggőség csökkentését.

Amikor az arany tesz tönkre egy kontinensnyi országot / Fotó: Indranil Aditya / NurPhoto via AFP

Megbillent a külkereskedelmi mérleg

India külkereskedelmi mérlege ugyanis egyre nagyobb nyomás alá kerül. Az ország legjelentősebb importcikke pedig - a kőolaj után - az arany, ezért a nemesfém behozatala jelentősen hozzájárul a külkereskedelmi hiány növekedéséhez.

Az áprilisban kezdődött pénzügyi év első négy hónapjában az aranyimport több mint 32 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ami tovább gyengítette az indiai rúpiát, amelynek árfolyama a jegybank támogatására szorul, mivel

júliusban India külkereskedelmi hiánya január óta a legmagasabb szintre, közel 32 milliárd dollárra nőtt.

Modi szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet, különösen a háborúk és nyomukban az ellátási láncok zavarai miatt Indiának nagyobb gazdasági önállóságra van szüksége. Ennek érdekében a kormányfő nemcsak az aranyvásárlás visszafogását sürgeti, de arra is ösztönzi az embereket, hogy hazai termékeket vásároljanak, illetve lehetőség szerint ne külföldön adják ki a pénzüket turizmusra vagy az országon kívülre szervezett esküvőkre.

A cél a devizatartalékok védelme és a gazdasági növekedés fenntartása. Modi hangsúlyozta, hogy az indiai gazdaság jelenleg 7,8 százalékkal növekszik, és a kormány ezt a lendületet szeretné megőrizni.

Hiába vezették be az arany importvámját

A miniszterelnök felszólítása nem előzmény nélküli. Már májusban is arra kérte az indiaiakat, hogy legalább egy évig tartózkodjanak az aranyvásárlástól.

Azóta a kormány jelentősen megemelte az arany- és ezüstimport vámját, hogy mérsékelje a keresletet és a behozatalt.

A Bloomberg szerint azonban ezek az intézkedések nem hozták meg a kívánt eredményt, az aranyimport továbbra is lendületesen bővül. Emiatt a sajtóban olyan értesülések jelentek meg, hogy a kormány akár vámcsökkentést is mérlegelhet az arany és az ezüst esetében.