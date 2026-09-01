Az arany tehet tönkre egy kontinensnyi országot, már a kormányfő is könyörög a népnek, hogy álljanak le a felhalmozással
Csak akkor vásároljanak aranyat, ha valóban szükségük van rá! - szólította fel ismételten az indiai lakosságot Narendra Modi miniszterelnök, mivel a sárga fém vonzereje már az ország önellátó képessége rovására megy, és erőteljesen gátolja az importfüggőség csökkentését.
Megbillent a külkereskedelmi mérleg
India külkereskedelmi mérlege ugyanis egyre nagyobb nyomás alá kerül. Az ország legjelentősebb importcikke pedig - a kőolaj után - az arany, ezért a nemesfém behozatala jelentősen hozzájárul a külkereskedelmi hiány növekedéséhez.
Az áprilisban kezdődött pénzügyi év első négy hónapjában az aranyimport több mint 32 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ami tovább gyengítette az indiai rúpiát, amelynek árfolyama a jegybank támogatására szorul, mivel
júliusban India külkereskedelmi hiánya január óta a legmagasabb szintre, közel 32 milliárd dollárra nőtt.
Modi szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet, különösen a háborúk és nyomukban az ellátási láncok zavarai miatt Indiának nagyobb gazdasági önállóságra van szüksége. Ennek érdekében a kormányfő nemcsak az aranyvásárlás visszafogását sürgeti, de arra is ösztönzi az embereket, hogy hazai termékeket vásároljanak, illetve lehetőség szerint ne külföldön adják ki a pénzüket turizmusra vagy az országon kívülre szervezett esküvőkre.
A cél a devizatartalékok védelme és a gazdasági növekedés fenntartása. Modi hangsúlyozta, hogy az indiai gazdaság jelenleg 7,8 százalékkal növekszik, és a kormány ezt a lendületet szeretné megőrizni.
Hiába vezették be az arany importvámját
A miniszterelnök felszólítása nem előzmény nélküli. Már májusban is arra kérte az indiaiakat, hogy legalább egy évig tartózkodjanak az aranyvásárlástól.
Azóta a kormány jelentősen megemelte az arany- és ezüstimport vámját, hogy mérsékelje a keresletet és a behozatalt.
A Bloomberg szerint azonban ezek az intézkedések nem hozták meg a kívánt eredményt, az aranyimport továbbra is lendületesen bővül. Emiatt a sajtóban olyan értesülések jelentek meg, hogy a kormány akár vámcsökkentést is mérlegelhet az arany és az ezüst esetében.
Ha ez a hír valóban a kormányzati körökből szivárgott ki, az hatékonyabb, mint a vámok bevezetése volt, hiszen a befektetők elkezdtek kivárni, amíg egyértelművé nem válik a kormány valódi szándéka.
Mély kulturális beágyazottság
India amúgy a világ második legnagyobb aranyvásárlója, miközben szinte teljes mértékben importból fedezi keresletét.
Az arany mélyen beágyazódott az indiai kultúrába: fontos szerepet játszik a megtakarításokban, elmaradhatatlan az esküvőkön és a vallási ünnepeken is.
Emiatt a kormány számára komoly kihívás a lakossági aranykereslet visszafogása, annak dacára is, hogy makrogazdasági szempontból teljesen indokolt.
Az aranyláznak persze teljesen racionális magyarázata is van, lévén az elmúlt években hatalmasat drágult a sárgán csillogó nemesfém unciánkénti ára, tavaly év elejétől idén márciusig 2700 dollárról 5250 dollárig ralizott, azaz 94 százalékkal drágult. Azóta ugyan visszaesett 4425 dollárra, ám a nagy amerikai bankok, mint például
- a JPMorgan,
- a Wells Fargo
- és a Bank of America
év végére 6000 dollárra vagy a fölé várják a kurzust. Persze ez az indiai külker mérlegen nem segít.