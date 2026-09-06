Repedés a NATO-n belül? Meglepő lépésre szánta el magát Hollandia: hatalmas aranytartalékot von ki Amerikából

Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át a Holland Nemzeti Bank (DNB) Észak-Amerikából Londonba – erősítette meg az amszterdami központi bank a héten, azzal indokolva a lépést, hogy egyre nő a geopolitikai bizonytalanság.

Meglepő lépésre szánta el magát Hollandia: aranytartalékot von ki Észak-Amerikából / Fotó: Akos Stiller

Nyolcvanhat tonna aranyat mozgattak meg

A közlemény szerint 86 tonna aranyat vontak ki az Egyesült Államokból és Kanadából egy összetett, több hónapon át tartó művelet keretében. Az áthelyezett aranyat azóta már a Bank of England őrzi, ahol a nemesfém a hollandok szerint „válsághelyzetben” könnyebben felhasználható.

A döntés egy olyan időszakban született, amikor az Egyesült Államok és Kanada között folyamatos kereskedelmi háború dúl és a megfeneklett tárgyalásokat követően mindkét ország újabb vámokat jelentett be a másik fél termékeire.

A DNB tájékoztatása szerint amúgy az áthelyezés március és augusztus között zajlott le. Ennek során 27 tonnányi aranyrudat szállítottak New Yorkból és Ottawából a hollandiai Zeist városába. Ezután ugyanekkora mennyiségű és azonos minőségű aranyat vittek tovább Londonba anélkül, hogy a rudakat be kellett volna olvasztani. A jegybank azonban nem árulta el, hogy pontosan milyen módon juttatták át a jelentős aranymennyiséget az Atlanti-óceánon.

Az áthelyezés fennmaradó részét úgy hajtották végre, hogy az aranyat New Yorkban értékesítették, majd Londonban visszavásárolták. A jegybank szerint a vásárlási és értékesítési folyamatok, valamint a fizikai szállítás kombinációja lehetővé tette, hogy a DNB megossza az aranyáthelyezési művelettel járó kockázatokat.

Mire utalhat a geopolitikai bizonytalanság kifejezés?

A DNB nem részletezte, pontosan mire utal az „egyre növekvő geopolitikai bizonytalanság” kifejezés, ugyanakkor tudvalevő, hogy

az Egyesült Államok hadban áll Iránnal, ami a globális kereskedelmet is sújtja,

miközben a félvilággal szemben kereskedelmi háborút is hirdetett.

Kanadát kifejezetten erőteljesen sújtják az amerikai vámok. Az intézkedések az olyan kulcsfontosságú ágazatokat érintik, mint az acél-, alumínium-, és faipar, valamint az autógyártás, továbbá augusztusban újabb 50 százalékos vámot vetettek ki mintegy 28 milliárd kanadai dollár értékű kanadai árura.