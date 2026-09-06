Repedés a NATO-n belül? Meglepő lépésre szánta el magát Hollandia: hatalmas aranytartalékot von ki Amerikából
Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át a Holland Nemzeti Bank (DNB) Észak-Amerikából Londonba – erősítette meg az amszterdami központi bank a héten, azzal indokolva a lépést, hogy egyre nő a geopolitikai bizonytalanság.
Nyolcvanhat tonna aranyat mozgattak meg
A közlemény szerint 86 tonna aranyat vontak ki az Egyesült Államokból és Kanadából egy összetett, több hónapon át tartó művelet keretében. Az áthelyezett aranyat azóta már a Bank of England őrzi, ahol a nemesfém a hollandok szerint „válsághelyzetben” könnyebben felhasználható.
A döntés egy olyan időszakban született, amikor az Egyesült Államok és Kanada között folyamatos kereskedelmi háború dúl és a megfeneklett tárgyalásokat követően mindkét ország újabb vámokat jelentett be a másik fél termékeire.
A DNB tájékoztatása szerint amúgy az áthelyezés március és augusztus között zajlott le. Ennek során 27 tonnányi aranyrudat szállítottak New Yorkból és Ottawából a hollandiai Zeist városába. Ezután ugyanekkora mennyiségű és azonos minőségű aranyat vittek tovább Londonba anélkül, hogy a rudakat be kellett volna olvasztani. A jegybank azonban nem árulta el, hogy pontosan milyen módon juttatták át a jelentős aranymennyiséget az Atlanti-óceánon.
Az áthelyezés fennmaradó részét úgy hajtották végre, hogy az aranyat New Yorkban értékesítették, majd Londonban visszavásárolták. A jegybank szerint a vásárlási és értékesítési folyamatok, valamint a fizikai szállítás kombinációja lehetővé tette, hogy a DNB megossza az aranyáthelyezési művelettel járó kockázatokat.
Mire utalhat a geopolitikai bizonytalanság kifejezés?
A DNB nem részletezte, pontosan mire utal az „egyre növekvő geopolitikai bizonytalanság” kifejezés, ugyanakkor tudvalevő, hogy
- az Egyesült Államok hadban áll Iránnal, ami a globális kereskedelmet is sújtja,
- miközben a félvilággal szemben kereskedelmi háborút is hirdetett.
Kanadát kifejezetten erőteljesen sújtják az amerikai vámok. Az intézkedések az olyan kulcsfontosságú ágazatokat érintik, mint az acél-, alumínium-, és faipar, valamint az autógyártás, továbbá augusztusban újabb 50 százalékos vámot vetettek ki mintegy 28 milliárd kanadai dollár értékű kanadai árura.
A Holland Nemzeti Bank hangsúlyozta, hogy a Bank of Englandnél őrzött arany
a világ legkönnyebben forgalmazható aranykészletének számít, ezért válsághelyzetben sokkal gyorsabban mobilizálható, mint az Egyesült Államokban vagy Kanadában tárolt készletek.
A bejelentés előtt a holland aranytartalék 31,3 százalékát New Yorkban, 19,7 százalékát Ottawában tárolták. Az átszervezés után mindkét helyszín részesedése 18,5 százalékra csökkent.
A DNB adatai szerint Hollandia teljes aranyállománya 2025 végén 612,4 tonna volt, amelynek értéke elérte a 72,2 milliárd eurót. A londoni aranykészletek aránya az áthelyezést követően 18,1 százalékról 32,1 százalékra emelkedett, miközben a hollandiai tárolás aránya változatlanul 30,8 százalék maradt.
A döntés arra utal, hogy a holland jegybank egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít a likviditásnak és a geopolitikai kockázatok kezelésének. London a világ egyik legfontosabb aranykereskedelmi központja, ezért a DNB szerint a tartalékok egy jelentősebb része ott hatékonyabban használható fel egy esetleges pénzügyi vagy geopolitikai válság esetén.