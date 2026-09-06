Deviza
EUR/HUF362,19 0% USD/HUF311,82 0% GBP/HUF421,59 0% CHF/HUF385,06 0% PLN/HUF84 0% RON/HUF68,97 0% CZK/HUF14,97 0% EUR/HUF362,19 0% USD/HUF311,82 0% GBP/HUF421,59 0% CHF/HUF385,06 0% PLN/HUF84 0% RON/HUF68,97 0% CZK/HUF14,97 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
áthelyezés
Hollandia
aranytartalék

Repedés a NATO-n belül? Meglepő lépésre szánta el magát Hollandia: hatalmas aranytartalékot von ki Amerikából

Geopolitikai bizonytalanságokra hivatkoztak a hollandok. Az Egyesült Államokból és Kanadából kivont aranytartalék már a Bank of England trezorjaiban pihen.
Murányi Ernő
2026.09.06., 08:34

Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át a Holland Nemzeti Bank (DNB) Észak-Amerikából Londonba erősítette meg az amszterdami központi bank a héten, azzal indokolva a lépést, hogy egyre nő a geopolitikai bizonytalanság.

arany Gold Rises to Record as Weaker Dollar Extends Scorching Rally
Meglepő lépésre szánta el magát Hollandia: aranytartalékot von ki Észak-Amerikából / Fotó: Akos Stiller

Nyolcvanhat tonna aranyat mozgattak meg

A közlemény szerint 86 tonna aranyat vontak ki az Egyesült Államokból és Kanadából egy összetett, több hónapon át tartó művelet keretében. Az áthelyezett aranyat azóta már a Bank of England őrzi, ahol a nemesfém a hollandok szerint „válsághelyzetben” könnyebben felhasználható.

A döntés egy olyan időszakban született, amikor az Egyesült Államok és Kanada között folyamatos kereskedelmi háború dúl és a megfeneklett tárgyalásokat követően mindkét ország újabb vámokat jelentett be a másik fél termékeire.

A DNB tájékoztatása szerint amúgy az áthelyezés március és augusztus között zajlott le. Ennek során 27 tonnányi aranyrudat szállítottak New Yorkból és Ottawából a hollandiai Zeist városába. Ezután ugyanekkora mennyiségű és azonos minőségű aranyat vittek tovább Londonba anélkül, hogy a rudakat be kellett volna olvasztani. A jegybank azonban nem árulta el, hogy pontosan milyen módon juttatták át a jelentős aranymennyiséget az Atlanti-óceánon. 

Az áthelyezés fennmaradó részét úgy hajtották végre, hogy az aranyat New Yorkban értékesítették, majd Londonban visszavásárolták. A jegybank szerint a vásárlási és értékesítési folyamatok, valamint a fizikai szállítás kombinációja lehetővé tette, hogy a DNB megossza az aranyáthelyezési művelettel járó kockázatokat.

Mire utalhat a geopolitikai bizonytalanság kifejezés?

A DNB nem részletezte, pontosan mire utal az „egyre növekvő geopolitikai bizonytalanság” kifejezés, ugyanakkor tudvalevő, hogy 

  • az Egyesült Államok hadban áll Iránnal, ami a globális kereskedelmet is sújtja, 
  • miközben a félvilággal szemben kereskedelmi háborút is hirdetett.

Kanadát kifejezetten erőteljesen sújtják az amerikai vámok. Az intézkedések az olyan kulcsfontosságú ágazatokat érintik, mint az acél-, alumínium-, és faipar, valamint az autógyártás, továbbá augusztusban újabb 50 százalékos vámot vetettek ki mintegy 28 milliárd kanadai dollár értékű kanadai árura.

A Holland Nemzeti Bank hangsúlyozta, hogy a Bank of Englandnél őrzött arany 

a világ legkönnyebben forgalmazható aranykészletének számít, ezért válsághelyzetben sokkal gyorsabban mobilizálható, mint az Egyesült Államokban vagy Kanadában tárolt készletek. 

A bejelentés előtt a holland aranytartalék 31,3 százalékát New Yorkban, 19,7 százalékát Ottawában tárolták. Az átszervezés után mindkét helyszín részesedése 18,5 százalékra csökkent. 

A DNB adatai szerint Hollandia teljes aranyállománya 2025 végén 612,4 tonna volt, amelynek értéke elérte a 72,2 milliárd eurót. A londoni aranykészletek aránya az áthelyezést követően 18,1 százalékról 32,1 százalékra emelkedett, miközben a hollandiai tárolás aránya változatlanul 30,8 százalék maradt.

A döntés arra utal, hogy a holland jegybank egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít a likviditásnak és a geopolitikai kockázatok kezelésének. London a világ egyik legfontosabb aranykereskedelmi központja, ezért a DNB szerint a tartalékok egy jelentősebb része ott hatékonyabban használható fel egy esetleges pénzügyi vagy geopolitikai válság esetén.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Hollandia

Repedés a NATO-n belül? Meglepő lépésre szánta el magát Hollandia: hatalmas aranytartalékot von ki Amerikából

Geopolitikai bizonytalanságokra hivatkoztak a hollandok, miközben 86 tonna aranyat mozgattak meg.
4 perc
Mohu

Megelégelték a feltúrt kukákat: egy javaslat szerint csak közvetlenül a szemétszállítás előtt tennék ki az utcára – ezt a Mohunak ingyen kellene elvégeznie

Ingyenes kukamozgatást javasolnak a köztisztasági problémák enyhítésére. A Mohu jelezte, hogy kész felülvizsgálni a rendszert.
7 perc
vendéglátás

Kapitány István bejelentette: hitelt és vissza nem térítendő támogatást kap több száz magyar vállalkozás – ezeket a cégeket támogatják

A vidéki vendéglátóhelyek kapják a támogatás 80 százalékát.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu