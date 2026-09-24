A bécsi tőzsde agyonveri Frankfurtot és Párizst: ezt Magyarországnak is megköszönhetik a sógorok – nélkülünk ez csak álom lenne

A bécsi tőzsde vezető részvényindexe, az ATX idén mintegy 30 százalékkal emelkedett, és szeptemberben története során először rövid időre még a 7000 pontos szint fölé is bekukkantott.

Szárnyal a bécsi tőzsde, ezt nekünk is megköszönhetik a sógorok / Fotó: APA-Images via AFP

A bécsi tőzsde agyonveri Frankfurtot és Párizst

Ezzel az osztrák piac zsinórban már második éve kerülhet a világ tíz legerősebb részvénypiaca közé. Összehasonlításként a német DAX ugyanebben az időszakban csupán mintegy 5 százalékkal nőtt, míg a francia részvénypiac lényegében stagnált.

A kiemelkedő teljesítmény egyik legfontosabb oka az osztrák vállalatok erős kelet-közép-európai jelenléte. A régió gazdaságai ugyanis sokkal gyorsabban növekednek, mint Nyugat-Európa.

Az Európai Unió keleti tagállamaiban idén átlagosan 2,9 százalékos gazdasági bővülést várnak, miközben az eurózóna növekedése 0,9 százalék körül alakulhat, Ausztriáé pedig várhatóan csupán 0,8 százalék lesz.

A bécsi tőzsde számos meghatározó vállalata, különösen a bankok és biztosítók erős pozíciókkal rendelkeznek ezekben a gyorsan bővülő országokban, így közvetlenül profitálnak a régió növekedéséből.

Kaszálnak a bankok és biztosítók

Különösen fontos szerepet játszik a pénzügyi szektor. A bankok és biztosítók a bécsi vezető index közel felét adják, ráadásul az eurózónában 2022-ben megindult kamatemelési ciklus nyomán az európai pénzintézetek jövedelmezősége jelentősen javult. Ennek következtében a nemzetközi befektetők újra felfedezték az európai bankrészvényeket, ami jelentős tőkebeáramlást hozott Ausztriába is.