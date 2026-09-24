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A bécsi tőzsde agyonveri Frankfurtot és Párizst: ezt Magyarországnak is megköszönhetik a sógorok – nélkülünk ez csak álom lenne

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az osztrák részvénypiac látványos felértékelődését elsősorban a kelet-közép-európai gazdaságok gyors növekedése magyarázza. Az elemzők szerint a pozitív trend még folytatódhat, ám a magas energiaárak, az inflációs kockázatok és az esetleges kedvezőtlen gazdaságpolitikai intézkedések veszélyt jelenthetnek a bécsi tőzsde további szárnyalására.
Murányi Ernő
2026.09.24, 14:34
Frissítve: 2026.09.24, 15:27

A bécsi tőzsde vezető részvényindexe, az ATX idén mintegy 30 százalékkal emelkedett, és szeptemberben története során először rövid időre még a 7000 pontos szint fölé is bekukkantott.

Wiener Börse AG bécsi tőzsde
Szárnyal a bécsi tőzsde, ezt nekünk is megköszönhetik a sógorok / Fotó: APA-Images via AFP

A bécsi tőzsde agyonveri Frankfurtot és Párizst

Ezzel az osztrák piac zsinórban már második éve kerülhet a világ tíz legerősebb részvénypiaca közé. Összehasonlításként a német DAX ugyanebben az időszakban csupán mintegy 5 százalékkal nőtt, míg a francia részvénypiac lényegében stagnált.

A kiemelkedő teljesítmény egyik legfontosabb oka az osztrák vállalatok erős kelet-közép-európai jelenléte. A régió gazdaságai ugyanis sokkal gyorsabban növekednek, mint Nyugat-Európa. 

Az Európai Unió keleti tagállamaiban idén átlagosan 2,9 százalékos gazdasági bővülést várnak, miközben az eurózóna növekedése 0,9 százalék körül alakulhat, Ausztriáé pedig várhatóan csupán 0,8 százalék lesz. 

A bécsi tőzsde számos meghatározó vállalata, különösen a bankok és biztosítók erős pozíciókkal rendelkeznek ezekben a gyorsan bővülő országokban, így közvetlenül profitálnak a régió növekedéséből.

Az ATX legjobban teljesítő részvényei 2026-ban:

 

Kaszálnak a bankok és biztosítók

Különösen fontos szerepet játszik a pénzügyi szektor. A bankok és biztosítók a bécsi vezető index közel felét adják, ráadásul az eurózónában 2022-ben megindult kamatemelési ciklus nyomán az európai pénzintézetek jövedelmezősége jelentősen javult. Ennek következtében a nemzetközi befektetők újra felfedezték az európai bankrészvényeket, ami jelentős tőkebeáramlást hozott Ausztriába is.

Az elemzők szerint az osztrák részvények vonzerejét nemcsak a kelet-európai növekedés és a bankok jó eredményei magyarázzák, hanem az is, hogy a vállalatok értékeltsége még mindig viszonylag kedvező a nyugat-európai társaikhoz képest. 

Emellett az osztrák cégek hagyományosan magas osztalékot fizetnek, ami különösen vonzóvá teszi őket a hozamot kereső befektetők számára. 

Az osztrák piac az elmúlt években rendkívül jól teljesített, és a jelenlegi trend még egy ideig fennmaradhat

 - mondta a Der Standardnak Jörg Moshuber, a Schoellerbank Invest vezetője

Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a globális részvénypiacok már nagyon sokat emelkedtek, ezért érdemes óvatosnak maradni és megfelelően diverzifikálni a befektetéseket.

A stratéga érdekes megállapítást tett a mesterségesintelligencia-részvények kapcsán is. Véleménye szerint, még ha a piacokon korrekciót is okozna a mesterséges intelligencia körüli túlzott optimizmustól való félelem, az Ausztriát kevésbé érintené, mivel a bécsi tőzsdén gyakorlatilag nincsenek jelentős MI-fókuszú vállalatok.

 Emiatt az osztrák piac védettebb lehet egy esetleges technológiai korrekcióval szemben.

Bernhard Haas, az Erste Asset Management alapkezelő menedzsere szerint pedig önmagában már az is meglepetés, hogy az osztrák részvénypiac két egymást követő évben is ilyen mértékben tudta felülteljesíteni a többi piacot. 

Mi várható a jövőben?

Úgy véli, a jövőbeni teljesítményhez ugyanakkor fontos lenne a gazdaság- és tőkebarát politika. Az energiaipari és banki különadók hosszabb távon elriaszthatják a külföldi befektetőket, és ronthatják Ausztria tőkepiaci vonzerejét.

A legnagyobb kockázatot azonban jelenleg az energiaárak jelentik. Haas szerint a tartósan magas olaj- és gázárak növelhetik az inflációt és a szállítási költségeket, ami visszafoghatja a gazdasági növekedést, miközben korlátozhatja a jegybankok kamatcsökkentési hajlandóságát. 

Hasonló álláspontot képvisel Stefan Bruckbauer, a Bank Austria vezető közgazdásza is. Szerinte a magas energiaárak esetén az osztrák infláció jövőre is 3 százalék felett maradhat, míg kedvezőbb energiaár-környezet mellett ugyan mérséklődhet, de továbbra is meghaladná az Európai Központi Bank 2 százalékos célját. 

A közgazdász egy újabb EKB-kamatemelést vár decemberben, ugyanakkor a piac által beárazott további szigorítást túlzónak tartja, hacsak az energiaárak nem maradnak tartósan magas szinten.

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