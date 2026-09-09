Nyilvános a magyarok bevásárlólistája: részvény, kötvény, ingatlan – mutatjuk, melyik befektetésből táraztak be alaposan

Nagyot léptek előre a hazai befektetési alapok júliusban, a szektor összvagyona közel két százalékkal ugrott meg, átlépve a 28 ezermilliárd forintos szintet. Az alapkezelőknek igazán meg sem kellett izzadniuk a a nyár közepén a jókora hozamokért: a befektetések értékét a hatalmas beérkező megtakarítás mellett a forint visszagyengülése és a tőzsdei rali is gyarapította.

Rengeteg friss befektetés érkezett júliusban az alapkezelőkhöz / Fotó: Andrzej Rostek

A magyar befektetési alapokban fialtatott eszközök értéke két százalékkal 28 459 milliárd forintra hízott a középső nyári hónapban, ami egyúttal új csúcsot is jelent a szektor számára a jegybank (MNB) legfrissebb adatai szerint.

Félezer milliárd forintnál is nagyobbat ugrott a magyarok kedvelt befektetése

Az egy hónap alatt elért, 547 milliárd forintos gyarapodáshoz

legnagyobb mértékben az élénk megtakarítási kedv járult hozzá, 273 milliárd forintos beáramlással.

A piaci széljárás is kedvezett a vagyonépítésnek, a hozamok 145 milliárd forinttal értékelték fel az eszközöket,

és a forint gyengülése is a portfóliómenedzsereket segítette: a devizapiacon közel 130 milliárdos árfolyamnyereség keletkezett.

A hazai fizetőeszköz idei masszív raliját megszakítva 2,2 százalékkal értékelődött le az euróval szemben: a hó eleji 355-ről 363 forintig szaladt fel a közös európai valuta jegyzése. A pesti tőzsde közel öt százalékot ralizott, de a fejlett piacokat is kisebb emelkedés jellemezte.

Megérte a tőzsdei befektetést választani, a kötvényeknél nem sok babér termett

Ezzel a hátszéllel nem csoda, hogy a részvényalapok teljesítettek a legjobban, melyek vagyona hat százalékkal 3001 milliárd forintra ugrott. A hozamok kereken 100 milliárd forintot termeltek az ügyfeleknek, akik maguk 66 milliárd forint új megtakarítást kötöttek le részvénykitettséget adó alapokban.

A származtatott alapoknak szó szerint minden összejött júliusban. A befektetők tekintélyes, 93 milliárd forintos tételt helyeztek el ilyen termékekben, amit a magas hozamok és a devizapiaci nyereség 80 milliárd forinttal egészített ki. A kategória összvagyona ezáltal négy százalékkal 4368 milliárd forintra nőtt.

A messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapok csendesebb időszakon vannak túl, eszközértékük bő egy százalékkal bővült, 7796 milliárd forintra.

Ez is pusztán a bőséges, 90 milliárd forintnyi tőkebeáramlásnak köszönhető, az ellentétes irányú deviza- és árfolyamváltozások eredője ugyanis kisebb piaci veszteség volt.