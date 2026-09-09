Nyilvános a magyarok bevásárlólistája: részvény, kötvény, ingatlan – mutatjuk, melyik befektetésből táraztak be alaposan
Nagyot léptek előre a hazai befektetési alapok júliusban, a szektor összvagyona közel két százalékkal ugrott meg, átlépve a 28 ezermilliárd forintos szintet. Az alapkezelőknek igazán meg sem kellett izzadniuk a a nyár közepén a jókora hozamokért: a befektetések értékét a hatalmas beérkező megtakarítás mellett a forint visszagyengülése és a tőzsdei rali is gyarapította.
A magyar befektetési alapokban fialtatott eszközök értéke két százalékkal 28 459 milliárd forintra hízott a középső nyári hónapban, ami egyúttal új csúcsot is jelent a szektor számára a jegybank (MNB) legfrissebb adatai szerint.
Félezer milliárd forintnál is nagyobbat ugrott a magyarok kedvelt befektetése
Az egy hónap alatt elért, 547 milliárd forintos gyarapodáshoz
- legnagyobb mértékben az élénk megtakarítási kedv járult hozzá, 273 milliárd forintos beáramlással.
- A piaci széljárás is kedvezett a vagyonépítésnek, a hozamok 145 milliárd forinttal értékelték fel az eszközöket,
- és a forint gyengülése is a portfóliómenedzsereket segítette: a devizapiacon közel 130 milliárdos árfolyamnyereség keletkezett.
A hazai fizetőeszköz idei masszív raliját megszakítva 2,2 százalékkal értékelődött le az euróval szemben: a hó eleji 355-ről 363 forintig szaladt fel a közös európai valuta jegyzése. A pesti tőzsde közel öt százalékot ralizott, de a fejlett piacokat is kisebb emelkedés jellemezte.
Megérte a tőzsdei befektetést választani, a kötvényeknél nem sok babér termett
Ezzel a hátszéllel nem csoda, hogy a részvényalapok teljesítettek a legjobban, melyek vagyona hat százalékkal 3001 milliárd forintra ugrott. A hozamok kereken 100 milliárd forintot termeltek az ügyfeleknek, akik maguk 66 milliárd forint új megtakarítást kötöttek le részvénykitettséget adó alapokban.
A származtatott alapoknak szó szerint minden összejött júliusban. A befektetők tekintélyes, 93 milliárd forintos tételt helyeztek el ilyen termékekben, amit a magas hozamok és a devizapiaci nyereség 80 milliárd forinttal egészített ki. A kategória összvagyona ezáltal négy százalékkal 4368 milliárd forintra nőtt.
A messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapok csendesebb időszakon vannak túl, eszközértékük bő egy százalékkal bővült, 7796 milliárd forintra.
Ez is pusztán a bőséges, 90 milliárd forintnyi tőkebeáramlásnak köszönhető, az ellentétes irányú deviza- és árfolyamváltozások eredője ugyanis kisebb piaci veszteség volt.
Szép hozamokat lehetett bezsebelni az ingatlanalapokkal
A kötvényekhez hasonló, egy százalékos gyarapodás jellemezte a második legméretesebb kategóriát, az ingatlanalapokat is. A csekély, öt milliárd forintos visszaváltást a pozitív hozamok és a kedvező devizapiaci hatások több mint 60 milliárd forinttal kompenzálták, 5435 milliárd forintra duzzasztva a kezelt állományt.
A befektetők körében ismét egyre inkább előtérbe kerülő vegyes alapok szűk két százalékot nőttek, főként a beérkező, 18 milliárd forintos friss tőkének betudhatóan. Bár a piaci árfolyamok kissé lefordultak, a devizahatás ezt tompítani tudta. A többféle eszközből álló portfóliók vagyona ezzel közelít az ezermilliárd forinthoz.
Az eszközérték rangsorban harmadik helyen álló kockázati és magántőke alapok visszafogottabb hónapot zártak 0,6 százalékos bővüléssel. Az 5305 milliárd forintra felkúszó összvagyont a devizapiaci mozgások 20 milliárd, az emelkedő hozamok pedig 15 milliárd forinttal támogatták, friss pénz ugyanakkor nem érkezett ezekbe az eszközökbe.
A klíma mellett befektetéseiket is pörgették a magyarok a nyár közepén: az állampapír népszerűsége megkopott, a Mol-részvény aranyat ért
Júliusban újabb szintet lépett a magyar háztartások hazai értékpapírvagyona. A 33 ezermilliárd forintra hízó portfóliót hatlmas alapkezelői és tőzsdei hozamok duzzasztották, az állampapírt ismét lekörözte a befektetési alapok népszerűsége.
Ugyancsak 0,6 százalékkal léptek előre a garantált alapok is, amit a lényegében nullszaldós hozamok és a minimális új megtakarítások helyett a devizaárfolyamok pozitív alakulása eredményezett.
A kisebb termékkategóriák közül az árupiaci alapok teljesítettek jobban, 2,3 százalékos gyarapodást elérve. A három eszközérték alakító tényező hasonló mértékben járult hozzá a röpke 6 milliárd forintos pluszhoz.
A likvid, pénzpiaci alapok közel egy százalékos bővülést tudtak felmutatni, és ezt is csupán a becsatornázott 6 milliárd forintos friss megtakarításnak köszönhető a lényegében nullás piaci hozamok és devizahatások mellett.