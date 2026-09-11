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tőzsdén kereskedett alapok

Egyetlen hónap alatt kitermelte két év magyar GDP-jét a sztárbefektetés: nem csoda, hogy öntik rá a pénzt

Közel 700 milliárd dollárral gyarapodott a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona a tengerentúlon. A piacokat rövid idő alatt meghódító, és a trendeket is alakító befektetés 500 milliárd dollár hozamot termelt augusztusban, az összvagyon pedig ennek köszönhetően újabb szintet lépett.
K. T.
2026.09.11., 18:40
Fotó: Shutterstock

Erősen zárták a nyarat a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) a tengerentúlon. A világszerte hatalmas vagyontömegeket mozgató, a kis- és intézményi befektetők körében is óriási népszerűségnek örvendő befektetés vagyona 3,5 százalékkal ugrott meg augusztusban, átlépve ezzel a 16 ezermilliárd dollárt.

befektetés ETF, tőzsdén kereskedett alapok
Augusztusban is rengeteg befektetést vonzott, csúcsra ért az amerikai ETF-piac / Fotó: Shutterstock

Az amerikai ETF-szektor összesített vagyona a nyár végi lendületnek köszönhetően 16,43 ezermilliárd dollárra nőtt a FactSet pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb kimutatása szerint.

A magyar gazdaság kétszeresét termelte ki hozamként a népszerű befektetés

A közel 700 milliárd dolláros havi gyarapodáshoz a pozitív hozamok 509 milliárd dollárral járultak hozzá – ez durván Magyarország tavalyi GDP-jének duplája –, a beérkező friss megtakarítások pedig 182,6 milliárd dollárral egészítették ki azt.

A tőkebeáramlás lendülete 5,5 százalékkal mérséklődött, 11 milliárd dollárral kevesebb összeget helyeztek el ilyen eszközökbe. Ezzel együtt minden ETF-kategória pozitív nettó értékesítéssel zárta az időszakot.

Befektetést

A friss megtakarítások 

  • több mint fele, csaknem 99 milliárd dollár a részvény portfóliókba érkezett, 
  • míg a kötvény ETF-ek valamivel több mint 61 milliárd dollárt szívtak fel, a havi értékesítés harmadát.
  • A kisebb kategóriák közül az árupiaci ETF-ekbe a szektor friss tőkéjének 5,8 százaléka vándorolt, 
  • a fennmaradó 6,5 százalékon pedig a pénzpiaci, vegyes és az alternatív ETF-ek osztozhattak.

A részvényes termékeken belül szokás szerint a széles pici lefedettségű szektorindexek vitték a prímet. Emellett a magas osztalékhozamú amerikai részvény ETF-ek, globális robotika és mesterséges intelligencia fókuszú alapok, és technológiai részvény ETF-ek csatornázták be a tőke nagyját.

A földrajzi fókuszú részvényes portfóliók közül az USA mellett Dél-Korea és Tajvan is népszerű befektetési célpont volt, ami az ezekben az országokban bejegyzett csipgyártó vállalatok iránti érdeklődésnek köszönhető.

A kötvény ETF-ekbe áramló friss pénzek bő 40 százalékát az amerikai államkötvényekbe fektető eszközök fölözték le, ezen belül is a rövid lejáratú állampapírokat zsákolták a befektetők, míg a hosszabb lejáratú sorozatokban meglévő kitettségüket leépítették.

Az árupiaci univerzumban a széles piaci kitettséget adó ETF-eket keresték leginkább, de a kétéves csúcsra dráguló búza raliját is meglovagolták ETF-termékekkel. Az olajár emelkedését viszont múlt hónapban már túlzónak érezhette számos kereskedő, mert az olajár-inverz ETF-ek is jelentős tőkét mozgattak meg. A legnagyobb pénzkivonást a nemesfémekbe és a földgázba fektető ETF-ek szenvedték el.

A tőzsdén kereskedett alapok iránti hatalmas keresletet a befektetési szolgáltatók is igyekeznek meglovagolni a kínálat hasonló ütemű bővítésével. Idén nyolc hónap alatt már több mint 1000 új ETF-et indították útjára, ebből csak augusztusban 134 új termékkel bővült a paletta.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen  

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett befektetési alapok között.

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