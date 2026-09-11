Egyetlen hónap alatt kitermelte két év magyar GDP-jét a sztárbefektetés: nem csoda, hogy öntik rá a pénzt

Erősen zárták a nyarat a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) a tengerentúlon. A világszerte hatalmas vagyontömegeket mozgató, a kis- és intézményi befektetők körében is óriási népszerűségnek örvendő befektetés vagyona 3,5 százalékkal ugrott meg augusztusban, átlépve ezzel a 16 ezermilliárd dollárt.

Augusztusban is rengeteg befektetést vonzott, csúcsra ért az amerikai ETF-piac / Fotó: Shutterstock

Az amerikai ETF-szektor összesített vagyona a nyár végi lendületnek köszönhetően 16,43 ezermilliárd dollárra nőtt a FactSet pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb kimutatása szerint.

A magyar gazdaság kétszeresét termelte ki hozamként a népszerű befektetés

A közel 700 milliárd dolláros havi gyarapodáshoz a pozitív hozamok 509 milliárd dollárral járultak hozzá – ez durván Magyarország tavalyi GDP-jének duplája –, a beérkező friss megtakarítások pedig 182,6 milliárd dollárral egészítették ki azt.

A tőkebeáramlás lendülete 5,5 százalékkal mérséklődött, 11 milliárd dollárral kevesebb összeget helyeztek el ilyen eszközökbe. Ezzel együtt minden ETF-kategória pozitív nettó értékesítéssel zárta az időszakot.

Befektetést

A friss megtakarítások

több mint fele, csaknem 99 milliárd dollár a részvény portfóliókba érkezett,

míg a kötvény ETF-ek valamivel több mint 61 milliárd dollárt szívtak fel, a havi értékesítés harmadát.

A kisebb kategóriák közül az árupiaci ETF-ekbe a szektor friss tőkéjének 5,8 százaléka vándorolt,

a fennmaradó 6,5 százalékon pedig a pénzpiaci, vegyes és az alternatív ETF-ek osztozhattak.

A részvényes termékeken belül szokás szerint a széles pici lefedettségű szektorindexek vitték a prímet. Emellett a magas osztalékhozamú amerikai részvény ETF-ek, globális robotika és mesterséges intelligencia fókuszú alapok, és technológiai részvény ETF-ek csatornázták be a tőke nagyját.

A földrajzi fókuszú részvényes portfóliók közül az USA mellett Dél-Korea és Tajvan is népszerű befektetési célpont volt, ami az ezekben az országokban bejegyzett csipgyártó vállalatok iránti érdeklődésnek köszönhető.

A kötvény ETF-ekbe áramló friss pénzek bő 40 százalékát az amerikai államkötvényekbe fektető eszközök fölözték le, ezen belül is a rövid lejáratú állampapírokat zsákolták a befektetők, míg a hosszabb lejáratú sorozatokban meglévő kitettségüket leépítették.