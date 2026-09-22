Minden rekordot megdöntött az európai sztárbefektetés: nyáron is dőlt a pénz, 50 milliárd euró hasznot hozott augusztusban

Csúcsdöntéssel búcsúztatták a nyarat a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) Európában, a népszerű befektetés az Egyesült Államokhoz hasonlóan kontinensünkön is kiemelkedő teljesítményt nyújtott augusztusban.

Új csúcson az európai sztárbefektetés / Fotó: Shutterstock

A hagyományos befektetési alapoknál jellemzően alacsonyabb költségű, ám hasonlóan széles termékpalettát kínáló, jól diverzifikált eszközök vagyona három százalékkal ugrott meg az előző hónapban. Ezzel minden korábbinál több, 3214,3 milliárd eurót fialtattak bennül az LSEG Lipper friss kimutatása alapján.

A nyár végi rekordot 93,6 milliárd eurós bővülés eredményezte, amiből a piaci hozamok 50,3 milliárd euróval járultak hozzá, míg a befektetők 43,2 milliárd euró friss megtakarítást helyeztek el az ETF-ekben.

A tőkebeáramlás kiemelkedő, tovább élénkülő befektetői érdeklődésről tanúskodik, azt követően is, hogy 2024-ben és 2025-ben is értékesítési csúcsok dőltek a kontinens ETF-piacán. Az augusztusi nettó értékesítés meghaladta az előző 12 hónap 38,9 milliárd eurós átlagát.

A részvénybefektetés volt a legnépszerűbb augusztusban is

A friss megtakarítások

zöme ezúttal is a részvény ETF-ekbe érkezett, 35,5 milliárd euró összértékben.

A kötvényes portfóliók 5,4 milliárd eurót szívtak fel a piacról,

míg a pénzpiaci termékek 1,8 milliárd eurót csatornáztak be.

Az árupiaci ETF-ekbe 300 millió euró áramlott,

az alternatív eszközök 200 millió eurónyi tőkét kaptak,

a vegyes ETF-ekbe pedig 100 millió euró érkezett.

A bőséges tőkebeáramlás és a hozamok nem csupán az összvagyont, hanem a legtöbb kategória eszközértékét is új magaslatra emelték. A részvény ETF-ek vagyona először lépte át a 2500 milliárd eurót, az átlag feletti növekedésnek köszönhetően csúcsra értek az alternatív eszközök is, valamint a kötvény- és a vegyes portfóliók is.

A tőzsdei kitettséget adó alapok túlsúlya, valamint a kockázatvállalási kedv tükrében nem meglepő, hogy az legnagyobb tételben értékesített alkategóriák is a részvény ETF-ek közül kerültek ki.

A globális részvény ETF-ek 13,2 milliárd euró tőkébeáramlással bizonyultak a legnépszerűbbnek, közvetlenül mögöttük pedig a nyolc milliárd eurót becsatornázó amerikai részvény ETF-ek végeztek. A harmadik legtöbb pénzt, 2,5 milliárd eurót az európai részvényes portfóliók szívták el a piacról.