A klíma mellett befektetéseiket is pörgették a magyarok a nyár közepén: az állampapír népszerűsége megkopott, a Mol-részvény aranyat ért

Bő félezer milliárd forinttal gyarapította hazai eszközökben fialtatott vagyonát a lakosság a nyár közepén. A háztartások értékpapír-befektetéseinek összértéke átlépte a 33 ezermilliárd forintot július végére a jegybank friss kimutatása alapján.

Átlépte a 33 ezermilliárd forintot a lakosság magyar kibocsátású befektetéseinek értéke / Fotó: Shutterstock

A nyaralási főszezonban is fordított időt befektetéseire a lakosság, amelynek magyar állampapírokban, egyéb kötvényekben, befektetési alapokban és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekből álló portfóliója 1,6 százalékkal 33 056,3 milliárd forintra hízott júliusban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikája szerint. A háztartások értékpapírvagyona ezzel a harmadik egymást követő hónapban döntött új rekordot.

Az újabb szintlépés és 522 milliárd forintos bővülés meglehetősen kiegyensúlyozottnak és széleskörűnek bizonyult:

a lakosság frissen lekötött megtakarításai 277,4 milliárd forinttal,

a piaci árfolyamok emelkedése pedig 244,7 milliárd forinttal járult hozzá.

A kisbefektetők kezében lévő állampapírok, befektetési alapok állománya eközben egyaránt minden korábbi csúcson átlépett, és hazai részvényekből sem birtokolt még annyit a lakosság, mint július végén. Egyedül a vállalati és banki kötvények értéke apadt a fő eszköztípusok közül.

Kevesebb állampapír, több befektetési jegy kell a magyaroknak

A háztartások értékpapír-portfóliójában legnagyobb súllyal szereplő magyar állampapírok iránt mérséklődött a kereslet, amiben a jegybank nyári kamatcsökkentési ciklus is szerepet játszhatott. A monetáris tanács júniust követően júliusban is 25 bázisponttal vágta vissza az irányadó kamatlábat, ami a piaci hozamokban is megjelenik.

A májusi 400 milliárd forint feletti, és a júniusi 185 milliárdos tétel helyett ezúttal 157,7 milliárd forintot táraztak be kormányzati papírokból a kisbefektetők. Ezen belül is a rövid lejáratú kötvények voltak a legnépszerűbbek, 98,6 milliárd forinttal.

Az egy évnél hosszabb futamidejű papírokba ennek csupán fele, 49,9 milliárd forint áramlott. A devizás magyar állampapírokból emellett további 9,2 milliárd forintos keresletet támasztott a lakosság.