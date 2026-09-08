A klíma mellett befektetéseiket is pörgették a magyarok a nyár közepén: az állampapír népszerűsége megkopott, a Mol-részvény aranyat ért
Bő félezer milliárd forinttal gyarapította hazai eszközökben fialtatott vagyonát a lakosság a nyár közepén. A háztartások értékpapír-befektetéseinek összértéke átlépte a 33 ezermilliárd forintot július végére a jegybank friss kimutatása alapján.
A nyaralási főszezonban is fordított időt befektetéseire a lakosság, amelynek magyar állampapírokban, egyéb kötvényekben, befektetési alapokban és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekből álló portfóliója 1,6 százalékkal 33 056,3 milliárd forintra hízott júliusban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikája szerint. A háztartások értékpapírvagyona ezzel a harmadik egymást követő hónapban döntött új rekordot.
Az újabb szintlépés és 522 milliárd forintos bővülés meglehetősen kiegyensúlyozottnak és széleskörűnek bizonyult:
- a lakosság frissen lekötött megtakarításai 277,4 milliárd forinttal,
- a piaci árfolyamok emelkedése pedig 244,7 milliárd forinttal járult hozzá.
A kisbefektetők kezében lévő állampapírok, befektetési alapok állománya eközben egyaránt minden korábbi csúcson átlépett, és hazai részvényekből sem birtokolt még annyit a lakosság, mint július végén. Egyedül a vállalati és banki kötvények értéke apadt a fő eszköztípusok közül.
Kevesebb állampapír, több befektetési jegy kell a magyaroknak
A háztartások értékpapír-portfóliójában legnagyobb súllyal szereplő magyar állampapírok iránt mérséklődött a kereslet, amiben a jegybank nyári kamatcsökkentési ciklus is szerepet játszhatott. A monetáris tanács júniust követően júliusban is 25 bázisponttal vágta vissza az irányadó kamatlábat, ami a piaci hozamokban is megjelenik.
A májusi 400 milliárd forint feletti, és a júniusi 185 milliárdos tétel helyett ezúttal 157,7 milliárd forintot táraztak be kormányzati papírokból a kisbefektetők. Ezen belül is a rövid lejáratú kötvények voltak a legnépszerűbbek, 98,6 milliárd forinttal.
Az egy évnél hosszabb futamidejű papírokba ennek csupán fele, 49,9 milliárd forint áramlott. A devizás magyar állampapírokból emellett további 9,2 milliárd forintos keresletet támasztott a lakosság.
Az átértékelődéssel együtt 1,2 százalékkal nőtt a háztartások magyar állampapírvagyona, a kisbefektetők így minden eddiginél nagyobb mértékben, 14 622 milliárd forinttal járultak hozzá az államadósság finanszírozásához.
A hónap nagy vesztesei az egyéb – vállalati és banki – kötvények, melyek kiestek a lakosság kegyeiből. Az ilyen termékekben elhelyezett vagyonelemek értéke közel három százalékkal apadt, 740,1 milliárd dollárra. Ez a jelentős, 28 milliárd forintnyi visszaváltásnak tudható be.
A lakossági befektetők kegyeiért zajló versenyt ha szűken is, de a befektetési alapok nyerték, amelyekbe összesen 165,4 milliárd forint megtakarítást helyeztek el. A márciusi minimális visszaváltás óta hónapról hónapra nő az alapkezelőkre bízott friss tőke volumene.
Mivel júliusban az alapkezelők is jól navigáltak a piaci hullámok között, a hozamok tekintélyes, 134,2 milliárd forintos árfolyamnyereséget eredményeztek az ügyfeleknek.
Az alapkezelőknél gyarapított háztartási vagyon így bő két százalékkal 14 404,9 milliárd forintra emelkedett.
Hatalmasat futott a pesti tőzsde, a Mol részvényei szárnyra kaptak
A tőzsdei befektetés terén hagyományosan óvatos hazai lakosság most is pénzt vont ki magyar részvényeiből, igaz, a júniusi 116 milliárdos tőkekivonásnak ezúttal csak a tizede, 17,5 milliárd forint távozott a parkettről.
Pedig júliusban remekelt a hazai részvénypiac, amit a BUX öt százalékos emelkedése is kifejez. A legnagyobb magyar tőzsdei cégek közül
- a Mol befektetői 22 százalék feletti ralinak örülhettek,
- a Magyar Telekom 3,6 százalékkal értékelődött fel,
- az OTP szűk két százalékos hozamot szállított.
- A Richter kurzusa ugyanakkor több mint két százalékot ereszkedett.
A kisebb és közepes kapitalizációjú vállalatok mezőnyében a Civta teljesített a legerősebben, melynek árfolyama 30,2 százalékkal emelkedett egyetlen hónap alatt.
A háztartások Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényeinek értéke a bőkezű hozamoknak köszönhetően 2,4 százalékkal ugrott meg a mérsékelt tőkekivonás mellett is. Vagyonuk ezen elemének összértéke ezzel már 3278,6 milliárd forintra rúgott a középső nyári hónap végén, ami új abszolút rekordot jelent.