Százötven milliárd forintot kerestek a profik egy hónap alatt, megérte rájuk bízni a pénzt – mutatjuk, milyen befektetéssel lehetett igazán kaszálni

Erősen zárták a nyarat a hazai alapkezelők, a náluk fialtatott ügyfélvagyon augusztusban újabb 1,7 százalékkal nőtt, a hónap végén így már 22 646 milliárd forintot kezeltek a befektetési alapokban – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb adataiból.

Megugrott nyár végén a befektetési alapok vagyona / Fotó: LALAKA / Shutterstock

A piaci környezet kedvezett a vagyonépítésnek, a fejlett piacokon kisebb, a fejlődő tőzsdéken nagyobb emelkedés volt tapasztalható, míg itthon 1,65 százalékkal lépett feljebb a BUX index. A devizapiacon a forint euróhoz képest kis mértékben gyengült, míg a dollárhoz képest valamelyest erősödött.

A befektetési alapokba 142 milliárd forint friss megtakarítást helyeztek el az ügyfelek. Az ingatlan, a származtatott, az árupiaci és a kötvényalapoknál tőkekiáramlást regisztrált a Bamosz, a többi kategória viszont pozitív nettó értékesítéssel zárt.

A befektetők kedvencei ezúttal is az abszolút hozamú alapok voltak, ami jelzi: továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető alapok felé irányítják megtakarításaikat.

A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a Bamosz-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 389 milliárd forinttal növekedett az előző hónapban.