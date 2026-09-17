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BAMOSZ
hozam
alapkezelők
befektetési alap

Százötven milliárd forintot kerestek a profik egy hónap alatt, megérte rájuk bízni a pénzt – mutatjuk, milyen befektetéssel lehetett igazán kaszálni

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A piaci környezet és az élénk megtakarítási kedv is segítette a hazai alapkezelői szektor nyár végi gyarapodását. A befektetési alapokba 142 milliárd forint friss tőke érkezett augusztusban, a hozamok ennél is többet tettek hozzá az 1,7 százalékos bővüléshez.
K. T.
2026.09.17, 07:30

Erősen zárták a nyarat a hazai alapkezelők, a náluk fialtatott ügyfélvagyon augusztusban újabb 1,7 százalékkal nőtt, a hónap végén így már 22 646 milliárd forintot kezeltek a befektetési alapokban – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb adataiból.

befektetés, befektetési alapok
Megugrott nyár végén a befektetési alapok vagyona / Fotó: LALAKA / Shutterstock

A piaci környezet kedvezett a vagyonépítésnek, a fejlett piacokon kisebb, a fejlődő tőzsdéken nagyobb emelkedés volt tapasztalható, míg itthon 1,65 százalékkal lépett feljebb a BUX index. A devizapiacon a forint euróhoz képest kis mértékben gyengült, míg a dollárhoz képest valamelyest erősödött.

A befektetési alapokba 142 milliárd forint friss megtakarítást helyeztek el az ügyfelek. Az ingatlan, a származtatott, az árupiaci és a kötvényalapoknál tőkekiáramlást regisztrált a Bamosz, a többi kategória viszont pozitív nettó értékesítéssel zárt. 

A befektetők kedvencei ezúttal is az abszolút hozamú alapok voltak, ami jelzi: továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető alapok felé irányítják megtakarításaikat.

A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a Bamosz-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 389 milliárd forinttal növekedett az előző hónapban.

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A pénzpiaci alapokhoz 0,2 milliárd forintnyi tőke érkezett, és a hozamok is csak szerényen alakultak, így szűk fél százalékkal növekedett csupán a kategória vagyona.

A kötvényalapoknál újra tőkekiáramlást láthatunk, amelynek értéke kereken 10 milliárd forint volt. A hozamok azonban javítani tudtak az összképen melynek hatására a nettó eszközérték 0,2 százalékkal nőtt.

A vegyes alapokhoz 34,2 milliárdnyi tőke érkezett, amit a piaci árfolyam-emelkedés tovább gyarapított, a két tényező együttesen 2,1 százalékos bővülést eredményezett.

A kockázatos befektetést keresik az alapkezelőknél

A részvényalapokhoz 40,7 milliárd forintot vittek a megtakarítók, akiknek a kockázatvállalása ki is fizetődött, a tőzsdéken tapasztalható pozitív hangulat ugyanis a hozamokban is megjelent. Mindezek hatására a kategória vagyona az elmúlt hónapban 4,5 százalékkal ugrott meg. 

A tőkevédett alapokba 16,7 milliárd forint érkezett, aminek fele egy új alap indulásával magyarázható. A hozamok ettől kisebb mértékben járultak hozzá a növekedéshez, de ezzel együtt is a kategória vagyona 2,4 százalékkal nőtt.

Az abszolút hozamú alapok továbbra is a befektetők érdeklődésének középpontjában állnak. 73,7 milliárd forintos értékesítés szerepel a kimutatásokban, ami a legmagasabb érték a kategóriák között. 

A hozamok közel hasonló mértékben járultak hozzá a gyarapodáshoz, ezáltal 3,2 százalékkal hízott a legnépszerűbb termékkategória a hónap során.

A származtatott alapoknál gyakorlatilag nem volt tőkemozgás a hónapban. A hozamok azonban jól alakultak, így csaknem másfél százalékos növekedést láthatunk a kategóriánál.

Az ingatlanalapokból 16,8 milliárd forint tőke távozott. A megszokott hozamok ennek nagyobbik részét sikeresen ledolgozták, ám a nettó eszközérték így is 0,3 százalékkal csökkent a hónap folyamán.

Az árupiaci alapokból 300 millió forintot váltottak vissza a tulajdonosok, de mivel a hozamok ebben a kategóriában jelentősen felpattantak, kiemelkedő, 9,3 százalékos vagyongyarapodás eredményezve.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba az elmúlt hónapban 3,7 milliárdnyi megtakarítás érkezett. A hozamok jelentősebb mértékben segítették a növekedést, így 1,1 százalékos gyarapodást könyvelhettek el az ebbe a körbe tartozó alapok.

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