Bessent kontra Warsh, azaz a pénzügyminisztérium a jegybank ellenében

Bár a fejlemények ismételten reflektorfénybe állították az amerikai pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Treasury) visszavásárlásait, valójában egy 2024 óta futó programról van szó.

Treasury: Scott Bessent pénzügyminiszter / Fotó: AFP

A hivatalos indoklás – amely azóta sem változott – a program két okát jelölte meg: egyrészt a kevésbé likvid régebbi kibocsátású (off-the-run) államkötvények piaci kereskedésének javítását, másrészt pedig a Treasury készpénzállományának simítását a nagy adófizetési periódusok között.

A program ennek megfelelően nem is igényelt jelentős forrásokat az adósságpiac méretéhez képest, 2024 májusa és 2026 júliusa között körülbelül 440 milliárd dollárnyi kötvény visszavásárlására került sor, miközben az amerikai államadósság mára meghaladja a 40 ezer milliárd dollárt.

A mostani bejelentés 4 milliárd dollárról szól a következő két hónapra, de Scott Bessent pénzügyminiszter szerint akár ennél is nagyobb összeget fordíthatnak majd a program folytatására, miután a 30 éves szegmens likviditását nagyon gyengének nevezte.

A Treasury stratégiája

A valós cél azonban túlmutathat azon, hogy a Treasury az alacsony likviditás miatt aggódik. Maga Bessent is „Treasury Twist”-nek nevezte a lépést, ezt pedig akár egy utalásként is értelmezhetjük arra vonatkozóan, hogy a valójában a kamatkockázat áttolásáról lehet szó a rövidebb táv felé. Már amennyiben rövidkötvény kibocsátásból fedeznék a hosszúkötvény visszavásárlást.

Mások „Bessent-put”-nak nevezték a jelenséget, azaz egyfajta piaci stabilizáló jelzésnek tartják a shortolók féken tartása érdekében. A legfontosabb indok viszont politikai lehet: rohamosan közelednek a novemberi félidős választások a tengerentúlon, és a felmérések alapján a republikánusok kimondottan rosszul állnak.

Ebből kifolyólag fontos lenne eredmények felmutatása még az urnákhoz járulás előtt, miközben az amerikai lakosság körében az egyik legégetőbb kérdést pont a megélhetési költségek emelkedése jelenti, hiszen a magas kamatkörnyezetben gyorsan emelkednek a hiteltörlesztők is.

Játszadozzunk el a gondolattal: ha a Treasury stratégiája tartósan sikeres lenne, akkor az adósság-visszavásárlások leszoríthatnák a hosszú hozamokat.

Ez lényegében egy fiskális lazításnak felelne meg: olcsóbb lenne a jelzáloghitel, a vállalati kötvénykibocsátás és általánosságban a hosszú távú finanszírozás, a gyengébb dollár javítaná a versenyképességet és az exportot, végső soron javíthatná a választói hangulatot. Ez viszont szembe menne azzal, amerre a Fed haladni szeretne.

Kevin Warsh jegybankelnök a hétvégi Jackson Hole-i beszédében szigorú, héja hangvételt ütött meg, hangsúlyozva, hogy az infláció letörése a jegybank legfontosabb feladata, hiszen az amerikai infláció évek óta tartósan a jegybanki cél felett ragadt. A megszólalása után meg is ugrott a szeptemberi Fed kamatemelés valószínűsége a határidős piaci árazások alapján, ami pont ellentétes a Treasury irányával.