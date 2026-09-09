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Brutális részvényforgalom repítette a BÉT eredményeit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar tőkepiac kifejezetten erős teljesítményt nyújtott az első fél évben - derül ki a Budapesti Értéktőzsde gyorsjelentéséből. A BÉT csoport a forgalom jelentős élénküléséről, a bevételek és az eredmény dinamikus növekedéséről, valamint a KELER továbbra is erős profittermelő képességéről számolt be.
Murányi Ernő
2026.09.09, 09:28

Kiemelkedően erős pénzügyi és működési teljesítményt ért el a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2026 első fél évében - áll a vállalat közleményében.

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Brutális részvényforgalom repítette a BÉT eredményeit / Fotó: Vémi Zoltán

A csoport konszolidált nettó eredménye, amely már tartalmazza a KELER Csoport eredményéből a BÉT-re jutó részt is, 18 százalékkal közel 3,19 milliárd forintra emelkedett. Az EBITDA 1,24 milliárd forintot tett ki, ami 41 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. 

A bevételek összesen 2,713 milliárd forintot értek el, ami 23 százalékkal haladta meg a 2025 első félévében realizált szintet. 

A növekedés fő hajtóereje a kereskedési aktivitás jelentős bővülése volt: a kereskedési bevételek éves összevetésben 52 százalékkal emelkedtek.

 Emellett a kibocsátói díjbevételek is kedvezően alakultak, 11 százalékkal növekedtek. Ezzel szemben az adatértékesítési üzletág teljesítménye visszafogottabb volt, a bevételek 6 százalékkal csökkentek. 

A részvénypiaci forgalom történelmi összevetésben is rendkívül erős volt. A napi átlagos részvénypiaci forgalom a FIX ügyletek nélkül 28,24 milliárd forintra emelkedett, ami 63 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 17,32 milliárd forintos átlagnál.

 A FIX ügyletekkel együtt számolt napi átlagforgalom 28,76 milliárd forint volt, amely 59 százalékkal múlta felül a bázisidőszak 18,06 milliárd forintos szintjét.

 A számok azt mutatják, hogy a magyar tőkepiac likviditása és befektetői aktivitása jelentősen erősödött az első fél évben. 

A BÉT továbbra is fontos szerepet tölt be a hazai vállalatok finanszírozásában. A fél év végén 155 kibocsátó értékpapírjai szerepeltek a tőzsdén. 

Az első hat hónap során 

  • 27,4 milliárd forint értékben vezettek be részvényeket
  • több mint 1 109 milliárd forint értékben vállalati kötvényeket, 
  • valamint további 67,4 milliárd forintnyi jelzáloglevelet. 

Ez azt jelzi, hogy a tőkepiaci finanszírozás továbbra is jelentős forrás a magyar vállalatok számára.

Az adatértékesítési üzletág 630 millió forintos árbevételt realizált, amely ugyan mérsékelten elmaradt az előző évtől, de továbbra is fontos és stabil bevételi forrást jelent a tőzsde számára.

A működési ráfordítások 1,475 milliárd forintra emelkedtek, ami 11 százalékos, tehát a bevétel bővülésétől elmaradó növekedést jelentett éves összevetésben. A költségek között egyszeri tételek is szerepeltek: a BÉTx alapításával és engedélyeztetésével összefüggésben mintegy 16 millió forintos kiadás merült fel az első negyedévben.

A pénzügyi műveletek eredménye 9 millió forint volt, ami 141 millió forintos visszaesést jelentett az előző évhez képest. A csökkenés hátterében elsősorban a nem realizált árfolyam-különbözetek kedvezőtlen alakulása állt.

A BÉT eredményének meghatározó eleme volt az első fél évben is a KELER Csoport teljesítménye. A központi értéktári és klíringházi tevékenységet végző vállalat 5,4 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el. A kedvező eredményhez hozzájárultak a vártnál magasabb díjbevételek, a kamatbevételek kedvező alakulása, valamint a működési költségeken elért megtakarítások

A főtevékenységből származó jövedelem 11,6 milliárd forintot tett ki, ebből 7,9 milliárd forint származott díjakból és jutalékokból. A kamatkülönbözet 3,6 milliárd forint volt, amely meghaladta az egy évvel korábbi szintet.

A KELER működési költségei ugyanakkor több mint félmilliárd forinttal 6,2 milliárd forintra emelkedtek. A KELER nettó eredményének 46,67 százaléka, azaz 2,211 milliárd forint jelent meg a BÉT eredménykimutatásában. A jelentés hangsúlyozza, hogy ez az összeg nem azonos a KELER által ténylegesen osztalékként kifizetett összeggel.

 BET részvény
BET részvény2026.09.08.
Árfolyam: 11 400 HUF 0 / -4,2 %
Forgalom: 1 695 100 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A BÉT részvényei az elmúlt 12 hónapban 7300 forintról 11 400 forintra értékelődtek fel, ám április végén 13 800 forintos magasságban is jártak.

 

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