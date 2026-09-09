Kiemelkedően erős pénzügyi és működési teljesítményt ért el a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2026 első fél évében - áll a vállalat közleményében.

Brutális részvényforgalom repítette a BÉT eredményeit / Fotó: Vémi Zoltán

A csoport konszolidált nettó eredménye, amely már tartalmazza a KELER Csoport eredményéből a BÉT-re jutó részt is, 18 százalékkal közel 3,19 milliárd forintra emelkedett. Az EBITDA 1,24 milliárd forintot tett ki, ami 41 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A bevételek összesen 2,713 milliárd forintot értek el, ami 23 százalékkal haladta meg a 2025 első félévében realizált szintet.

A növekedés fő hajtóereje a kereskedési aktivitás jelentős bővülése volt: a kereskedési bevételek éves összevetésben 52 százalékkal emelkedtek.

Emellett a kibocsátói díjbevételek is kedvezően alakultak, 11 százalékkal növekedtek. Ezzel szemben az adatértékesítési üzletág teljesítménye visszafogottabb volt, a bevételek 6 százalékkal csökkentek.

A részvénypiaci forgalom történelmi összevetésben is rendkívül erős volt. A napi átlagos részvénypiaci forgalom a FIX ügyletek nélkül 28,24 milliárd forintra emelkedett, ami 63 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 17,32 milliárd forintos átlagnál.

A FIX ügyletekkel együtt számolt napi átlagforgalom 28,76 milliárd forint volt, amely 59 százalékkal múlta felül a bázisidőszak 18,06 milliárd forintos szintjét.

A számok azt mutatják, hogy a magyar tőkepiac likviditása és befektetői aktivitása jelentősen erősödött az első fél évben.

A BÉT továbbra is fontos szerepet tölt be a hazai vállalatok finanszírozásában. A fél év végén 155 kibocsátó értékpapírjai szerepeltek a tőzsdén.

Az első hat hónap során

27,4 milliárd forint értékben vezettek be részvényeket,

több mint 1 109 milliárd forint értékben vállalati kötvényeket,

valamint további 67,4 milliárd forintnyi jelzáloglevelet.

Ez azt jelzi, hogy a tőkepiaci finanszírozás továbbra is jelentős forrás a magyar vállalatok számára.

Az adatértékesítési üzletág 630 millió forintos árbevételt realizált, amely ugyan mérsékelten elmaradt az előző évtől, de továbbra is fontos és stabil bevételi forrást jelent a tőzsde számára.