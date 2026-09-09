Brutális részvényforgalom repítette a BÉT eredményeit
Kiemelkedően erős pénzügyi és működési teljesítményt ért el a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2026 első fél évében - áll a vállalat közleményében.
A csoport konszolidált nettó eredménye, amely már tartalmazza a KELER Csoport eredményéből a BÉT-re jutó részt is, 18 százalékkal közel 3,19 milliárd forintra emelkedett. Az EBITDA 1,24 milliárd forintot tett ki, ami 41 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A bevételek összesen 2,713 milliárd forintot értek el, ami 23 százalékkal haladta meg a 2025 első félévében realizált szintet.
A növekedés fő hajtóereje a kereskedési aktivitás jelentős bővülése volt: a kereskedési bevételek éves összevetésben 52 százalékkal emelkedtek.
Emellett a kibocsátói díjbevételek is kedvezően alakultak, 11 százalékkal növekedtek. Ezzel szemben az adatértékesítési üzletág teljesítménye visszafogottabb volt, a bevételek 6 százalékkal csökkentek.
A részvénypiaci forgalom történelmi összevetésben is rendkívül erős volt. A napi átlagos részvénypiaci forgalom a FIX ügyletek nélkül 28,24 milliárd forintra emelkedett, ami 63 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 17,32 milliárd forintos átlagnál.
A FIX ügyletekkel együtt számolt napi átlagforgalom 28,76 milliárd forint volt, amely 59 százalékkal múlta felül a bázisidőszak 18,06 milliárd forintos szintjét.
A számok azt mutatják, hogy a magyar tőkepiac likviditása és befektetői aktivitása jelentősen erősödött az első fél évben.
A BÉT továbbra is fontos szerepet tölt be a hazai vállalatok finanszírozásában. A fél év végén 155 kibocsátó értékpapírjai szerepeltek a tőzsdén.
Az első hat hónap során
- 27,4 milliárd forint értékben vezettek be részvényeket,
- több mint 1 109 milliárd forint értékben vállalati kötvényeket,
- valamint további 67,4 milliárd forintnyi jelzáloglevelet.
Ez azt jelzi, hogy a tőkepiaci finanszírozás továbbra is jelentős forrás a magyar vállalatok számára.
Az adatértékesítési üzletág 630 millió forintos árbevételt realizált, amely ugyan mérsékelten elmaradt az előző évtől, de továbbra is fontos és stabil bevételi forrást jelent a tőzsde számára.
A működési ráfordítások 1,475 milliárd forintra emelkedtek, ami 11 százalékos, tehát a bevétel bővülésétől elmaradó növekedést jelentett éves összevetésben. A költségek között egyszeri tételek is szerepeltek: a BÉTx alapításával és engedélyeztetésével összefüggésben mintegy 16 millió forintos kiadás merült fel az első negyedévben.
A pénzügyi műveletek eredménye 9 millió forint volt, ami 141 millió forintos visszaesést jelentett az előző évhez képest. A csökkenés hátterében elsősorban a nem realizált árfolyam-különbözetek kedvezőtlen alakulása állt.
A BÉT eredményének meghatározó eleme volt az első fél évben is a KELER Csoport teljesítménye. A központi értéktári és klíringházi tevékenységet végző vállalat 5,4 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el. A kedvező eredményhez hozzájárultak a vártnál magasabb díjbevételek, a kamatbevételek kedvező alakulása, valamint a működési költségeken elért megtakarítások.
A főtevékenységből származó jövedelem 11,6 milliárd forintot tett ki, ebből 7,9 milliárd forint származott díjakból és jutalékokból. A kamatkülönbözet 3,6 milliárd forint volt, amely meghaladta az egy évvel korábbi szintet.
A KELER működési költségei ugyanakkor több mint félmilliárd forinttal 6,2 milliárd forintra emelkedtek. A KELER nettó eredményének 46,67 százaléka, azaz 2,211 milliárd forint jelent meg a BÉT eredménykimutatásában. A jelentés hangsúlyozza, hogy ez az összeg nem azonos a KELER által ténylegesen osztalékként kifizetett összeggel.
A BÉT részvényei az elmúlt 12 hónapban 7300 forintról 11 400 forintra értékelődtek fel, ám április végén 13 800 forintos magasságban is jártak.