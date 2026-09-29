Hatalmas leépítés a Covid-korszak nagyágyújánál - eljött az igazság pillanata, rengeteg közpénz válik hamuvá

Hónapokon át tartó kutatás-keresés után sem találtak vevőt a BioNTech bezárandó telephelyeire sem az iparági szereplők, sem a pénzügyi befektetők között, ezért az anno a Pfizerrel közösen Covid-vakcinát kifejlesztő és gyártó német vállalat kénytelen lelakatolni három telephelyét is: a baden-württembergi Tübingenben, a hesseni Marburgban és a rajna-pfalzi Idar-Obersteinben.

Bezárulnak az ajtók a BioNTech három telephelyén / Fotó: Cyril Marcilhacy

Tübingen a legnagyobb fiaskó

A fiaskót a biotechnológiai cég a kedvezőtlen piaci és beruházási környezettel indokolta, de mindenképpen egyfajta szegénységi bizonyítvány a német gazdaságra nézve.

A döntés mintegy 1800 munkavállalót érint, vagyis a vállalat teljes állományának közel egynegyedét.

Tübingen 2027 végén, Marburg 2028 elején, Idar-Oberstein pedig 2028 végén zárhat be.

A hír különösen kellemetlenül érinti a német államot, mivel a bezárásra ítélt tübingeni telephely eredetileg a BioNTech által később felvásárolt CureVac központja volt. Az mRNS-technológiára specializálódott utóbbi vállalat pedig a koronavírus-járvány idején Németország egyik nagy reménysége volt.

Az állam ezért 2020-ban 300 millió euróval szállt be a cégbe, majd további támogatások és kutatás-fejlesztési források révén összesen akár 550 millió eurónyi közpénz áramlott a vállalathoz.

A cél az volt, hogy Németország saját biotechnológiai bajnokot építsen fel és megerősítse pozícióját a gyógyszeriparban.

A befektetés azonban hatalmas kudarccá vált. Miután ugyanis a BioNTech 2025-ben felvásárolta a CureVacot, a német állam a CureVacban meglévő tulajdonrészéért cserébe csupán 0,6 százalékos részesedést kapott a BioNTech részvényeiből. Ezt a csomagot pedig sajtóértesülések szerint - a tőzsdei árfolyamból kiszámolva mindössze 130 millió euróért - értékesítik.

A cég Nasdaqon jegyzett részvényei ugyanis - bár idén eddig 2,5 százalékkal emelkedtek - a 2021 augusztusában elért 389 dolláros árfolyamcsúcsukról 99 dollárra estek vissza. A legfrissebb hírekre pedig kedden a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben további 1,3 százalékkal, 97,8 dollárra gyengültek.