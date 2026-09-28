Kamatemelések árnyékában a pesti tőzsde - merre indulhatnak a hazai blue chipek?
A vezető magyar részvények, az a blue chipek szempontjából továbbra is meghatározó külső tényezők a kamatkörnyezet, a szerdai amerikai PCE-adat, az október 2-i munkaerőpiaci jelentés, valamint az újabb Fed- és EKB-lépésekre vonatkozó várakozások.
Az olaj maradt a legnagyobb hangulatgyilkos a globális tőkepiacon
Itthon pedig az MNB szigorú, az inflációs cél leszállításával megerősített irányvonala és az olajár-forint kettőse marad a fókuszban. A pesti tőzsde hosszú távú emelkedő trendje mind a négy papírnál érvényes; a rekordok után a szintek fegyelmezett követése és a lépcsőzetes pozícióépítés lehet a nyerő taktika. Ugyanakkor a dollár elszívó hatása a forint és a regionális devizák ellenében még nem érvényesül durván.
A szeptember közepi Fed-ülés fordulópontot hozott, a nyíltpiaci bizottság szeptember 15-16-án egyhangú döntéssel 25 bázisponttal, a 3,75-4,00 százalékos sávba emelte az irányadó kamatot. Durván három éve, azaz 2023 júliusa óta ez volt az első emelés, a kamatpálya-előrejelzés (dot plot) pedig további egy-egy negyedpontos lépést valószínűsít 2026-ban és 2027-ben.
Kevin Warsh Fed-elnök üzenete félreérthetetlen volt:
az infláció túl magas, és túl régóta az.
A szigorítás mögött túlfűtött konjunktúra áll, az amerikai kompozit beszerzésimenedzser-index 58,4 ponttal 62 havi csúcsra ugrott, miközben az inputköltségek 2022 októbere óta nem látott ütemben nőttek. A kötvénypiac árazza is mindezt,
- a tízéves amerikai hozam a hét közepén 5,11 százalékig, ciklikus csúcsra emelkedett,
- az ötéves hozam pedig 2006 óta nem látott szintet ért el.
A részvénypiacot egyelőre az AI-sztori tartja, az S&P 500 és a Nasdaq nagyjából 1 százalékos heti pluszban, 7743 pont környékén zárta a hetet; a húzóerőt a Meta AI-ügynöke körüli lelkesedés és a chipszektor adta, miközben a piac szélessége romlott.
A következő hét slágere a szerdai inflációs adat, a pénteki (október 2-i) munkaerőpiaci jelentés, valamint a Micron és a Nike gyorsjelentése lesz. Az EKB szeptember 10-én 25 bázisponttal 2,50 százalékra emelte a betéti kamatot – ez volt az idei második emelés –, Christine Lagarde pedig egyértelműen felfelé mutató inflációs kockázatokról beszélt, elsősorban a közel-keleti konfliktus energiaár-hatása miatt.
A következő EKB-döntés október 29-én esedékes.
A hangulat ugyanakkor javul, az eurózóna kompozit BMI 53,1 pontra emelkedett, a német Ifo üzleti bizalmi index pedig 89,9 ponttal 2023 májusa óta a legmagasabb szintre ért, a Stoxx Europe 600 pedig fél százalékkal erősödött a héten.
Az olaj maradt a legnagyobb hangulatgyilkos, a Brent csütörtökön az iráni fenyegetések és a Szaúd-Arábiát ért újabb húszi támadások nyomán egy nap alatt 5 százalékot ugorva 108 dollárig drágult, majd pénteken 3,4 százalékot esett, miután a New York-i amerikai-iráni tárgyalásokon felcsillant egy szakaszos megállapodás reménye.
A hetet így a Brent nagyjából 1, a WTI közel 9 százalékos mínuszban zárta. A háborús felár kontra béketárgyalások hatása a Mol árfolyamán csapódik le a legközvetlenebbül.
Az MNB Monetáris Tanácsa szeptember 22-én 5,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és történelmi lépésként 2028. január 1-től 2,5 százalékra szállította le az inflációs célt, közelítve azt az EKB céljához.
A döntést segítette, hogy az augusztusi hazai infláció mindössze 1,3 százalék volt éves alapon, a forint pedig stabilan a 361-es szint közelében áll az euróval szemben, mindez érdemi erősödés a szeptember eleji 368 körüli szintekhez képest.
Kedvező fejlemény az is, hogy az EU javaslatot tett 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás felszabadítására.
A BUX szeptember közepén új történelmi csúcsra emelkedett, a hét utolsó napján azonban már a medvék domináltak, az index 0,16 százalékos mínuszban, 151 272 ponton zárt, és az OTP kivételével valamennyi blue chip gyengült.
OTP: harmadik hónapja tart a nagy oldalazás, pattanásig feszül a rugó
Az OTP pénteken kiemelkedő, 10,6 milliárd forintos forgalommal és 1,26 százalékos erősödéssel, 45 870 forinton zárt, egyedüliként tartva a frontot a nagypapírok közül. A technikai kép lényege változatlan, az árfolyam immár harmadik hónapja a 45 000-47 500 forintos sávban oldalaz, a hosszú távú emelkedő trendcsatorna felső részében.
Az árfolyam gyakorlatilag ráült az 50 napos mozgóátlagra (45 974 forint), az RSI 49-nél, tökéletesen semleges tartományban áll, a MACD a nullvonal körül ingadozik. A piac érezhetően várakozik, hiszen a kamatemelkedés önmagában kedvező a bankok számára, azonban a hazai belső kamatpálya és monetáris döntések alakulása is befolyásoló tényező.
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a Bollinger-szalagok szűkülnek, az ilyen volatilitás-összehúzódás tapasztalataink szerint erőteljes elmozdulást szokott megelőzni, az irányt azonban a kitörés mutatja majd meg.
Lefelé a 45 000-45 300-as zóna, majd az alsó szalag (44 200 forint) környéke a támasz, felfelé a 46 300-46 500-as sáv visszavétele után a 47 400-47 500-as ellenállás a kulcs.
Fundamentális oldalról a kép támogató, az elemzői célárak – a Citinél 52 700 forint, a Goldman Sachsnál 52 900 forint, a Roemer Capitalnél 54 000 forint – jelentős emelkedési teret jeleznek.
A Luminor-akvizícióval pedig három balti piacra lép be egyszerre a bankcsoport, ennek az eredményeit és hatását szintén óvatos bizakodással várja a piac. Kéthetes távon a sávkereskedés folytatódása a fő forgatókönyv, egy 47 500 feletti forgalommal megerősített kitörés ugyanakkor gyorsan az 50 ezer forintos lélektani szint felé nyithatna utat.
A fő kockázat az amerikai hozamemelkedés, amely a feltörekvő piaci bankpapírok étvágyát általában megüli.
Mol: egy blue chip az olaj hullámvasútján, a 20 napos átlag az első védvonal
A Mol szeptember közepén a 108 dollárig száguldó olajár hátán új történelmi csúcsra, az 5500 forint feletti tartományba lőtt ki, amit a chartokon magányos, hosszú kanócú gyertya őriz. Azóta lejjebb araszolt a papír, pénteken az olajár esésével párhuzamosan 1,9 százalékot gyengülve, 5150 forinton zárt.
A korrekció egyelőre tankönyvszerű, az árfolyam pontosan a 20 napos mozgóátlagra (5139 forint) ereszkedett vissza, az RSI a túlvett zónából 55-ig hűlt, a MACD pedig magas szintről lefelé keresztezte a jelzővonalát. A lendület kifulladt, de a trend nem tört meg. Az 50 napos mozgóátlag messze lent, 4855 forintnál húzódik, ami jól mutatja, mennyire elnyúlt a nyári-őszi rali.
Lefelé az 5100-5140-es zóna után az 5000 forintos lélektani szint, majd a 4900-4855-ös sáv (alsó Bollinger-szalag és 50 napos átlag) a támaszlépcső; felfelé az 5300-as szint visszavétele nyithatná meg újra az utat a csúcs felé.
A következő két héten a papír sorsa szinte egy az egyben az olajpiacon dől el, egy amerikai-iráni megállapodás bármennyire is kedvező a világgazdaságnak, rövid távon lefelé tolná az olajárral együtt a Molt is, míg az eszkaláció újabb csúcskísérletet hozhat.
A 6 százalék feletti várható osztalékhozam és az erős második negyedéves számok mindenesetre vastag védőpárnát adnak a mélyebb esésekkel szemben.
Richter: célkeresztben a kitörési bázis, itt dől el minden
A Richter az augusztusi csúcsragadozóból szeptemberre a piac egyik leggyengébb láncszemévé vált, az árfolyam a 13 540 forintos történelmi csúcsról pénteken már 12 480 forintig morzsolódott le, amivel a teljes augusztusi kitörést visszaadta.
A papír hajszállal az 50 napos mozgóátlag (12 526 forint) alá csúszott, az RSI 42,5-nél jár, a MACD a negatív tartományban halad lefelé. A rövid távú momentum egyértelműen a medvéké.
Most jön azonban a lényeg, az árfolyam éppen a nyári kitörési bázis tetejét, a 12 350-12 500 forintos sávot teszteli, amelyet legutóbbi elemzésünkben erős védvonalként azonosítottunk. Ez egybeesik az alsó Bollinger-szalaggal (12 356 forint) is.
Ha ez a zóna megtart, a klasszikus „kitörés-visszateszt" forgatókönyv érvényesül, és a vevők jó kockázat-hozam arány mellett megérkezhetnek. Azonban ha elesik a 12 000 forintos lélektani szint, az emelkedő 200 napos mozgóátlag (11 856 forint) következik, mint támasz szint.
Felfelé először a 12 700-as árszintből kell kitörni (20 napos átlag), majd a 13 000-13 070-es sáv jelent ellenállást. A gyengélkedés hátterében nem cégspecifikus rossz hír, hanem a dollárban keletkező gyógyszerbevételeket erodáló, kifejezetten erős forint (ennek kockázatára az elemzők már korábban felhívták a figyelmet), és a csúcs után természetes profitrealizálás áll.
Kéthetes távon a 12 350-12 500-as sáv sorsa a vízválasztó. A fundamentális sztori – élén a negyedévenként bő egymilliárd dolláros Vraylar-forgalommal – változatlanul erős.
Magyar Telekom: elült a vihar, szűkül a szalag, közeleg az elmozdulás
A Magyar Telekom az augusztusi lejtmenet után szeptemberben stabilizálódott, az árfolyam hetek óta a 2480-2620 forintos sávban mozog, pénteken gyakorlatilag változatlanul, 2540 forinton zárt.
A technikai kép legbeszédesebb eleme a Bollinger-szalag extrém szűkülése, a 2514-2607 forint közé préselődött, alig 4 százalékos sávot fog közre, ami a volatilitás kiszáradását jelzi. Az ilyen „szalagösszehúzódásból" rendszerint erőteljes, irányadó elmozdulás szokott kibontakozni.
Az RSI 43-nál enyhén nyomott, a MACD a nullvonalon kúszik, az árfolyam pedig továbbra is az 50 napos mozgóátlag (2610 forint) alatt tartózkodik, a rövid távú kép tehát még a medvéknek kedvez, de már nem romlik.
A forgatókönyv innen kétirányú, a 2610-2620-as zóna (50 napos átlag és felső szalag) visszavétele a 2700 forintos szint felé nyitna utat, míg a 2480-as szeptemberi mélypontok elvesztése a 2400-as támaszt, végső soron a 2345 forintnál emelkedő 200 napos mozgóátlagot hozná képbe.
A hosszú távú emelkedő szerkezet egyelőre nem sérült, és a készpénztermelő üzleti modell a menedzsment által fenntartott éves célokkal továbbra is talapzatot ad a papírnak. Egy megjegyzés a szélesebb környezetről: az 5 százalék felé menetelő amerikai hozamok általában nem kedveznek az osztalékpapíroknak, így a szektortársakhoz hasonlóan a Telekomnál is inkább a fokozatos, szintekhez kötött pozícióépítés tűnik észszerűnek.