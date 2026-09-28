A vezető magyar részvények, az a blue chipek szempontjából továbbra is meghatározó külső tényezők a kamatkörnyezet, a szerdai amerikai PCE-adat, az október 2-i munkaerőpiaci jelentés, valamint az újabb Fed- és EKB-lépésekre vonatkozó várakozások.

Kamatemelések árnyékában a pesti tőzsde - merre indulhatnak a hazai blue chipek? / Fotó: Vémi Zoltán

Az olaj maradt a legnagyobb hangulatgyilkos a globális tőkepiacon

Itthon pedig az MNB szigorú, az inflációs cél leszállításával megerősített irányvonala és az olajár-forint kettőse marad a fókuszban. A pesti tőzsde hosszú távú emelkedő trendje mind a négy papírnál érvényes; a rekordok után a szintek fegyelmezett követése és a lépcsőzetes pozícióépítés lehet a nyerő taktika. Ugyanakkor a dollár elszívó hatása a forint és a regionális devizák ellenében még nem érvényesül durván.

A szeptember közepi Fed-ülés fordulópontot hozott, a nyíltpiaci bizottság szeptember 15-16-án egyhangú döntéssel 25 bázisponttal, a 3,75-4,00 százalékos sávba emelte az irányadó kamatot. Durván három éve, azaz 2023 júliusa óta ez volt az első emelés, a kamatpálya-előrejelzés (dot plot) pedig további egy-egy negyedpontos lépést valószínűsít 2026-ban és 2027-ben.

Kevin Warsh Fed-elnök üzenete félreérthetetlen volt:

az infláció túl magas, és túl régóta az.

A szigorítás mögött túlfűtött konjunktúra áll, az amerikai kompozit beszerzésimenedzser-index 58,4 ponttal 62 havi csúcsra ugrott, miközben az inputköltségek 2022 októbere óta nem látott ütemben nőttek. A kötvénypiac árazza is mindezt,

a tízéves amerikai hozam a hét közepén 5,11 százalékig, ciklikus csúcsra emelkedett,

az ötéves hozam pedig 2006 óta nem látott szintet ért el.

A részvénypiacot egyelőre az AI-sztori tartja, az S&P 500 és a Nasdaq nagyjából 1 százalékos heti pluszban, 7743 pont környékén zárta a hetet; a húzóerőt a Meta AI-ügynöke körüli lelkesedés és a chipszektor adta, miközben a piac szélessége romlott.

A következő hét slágere a szerdai inflációs adat, a pénteki (október 2-i) munkaerőpiaci jelentés, valamint a Micron és a Nike gyorsjelentése lesz. Az EKB szeptember 10-én 25 bázisponttal 2,50 százalékra emelte a betéti kamatot – ez volt az idei második emelés –, Christine Lagarde pedig egyértelműen felfelé mutató inflációs kockázatokról beszélt, elsősorban a közel-keleti konfliktus energiaár-hatása miatt.