A BNP Paribas kereskedői hajtják a francia bank felülteljesítését

Kiemelkedőnek számít az idei évben a BNP Paribas részvénypiaci teljesítménye a francia versenytársakhoz képest, már több mint 25 százalékot emelkedett, ezzel szemben a Societe Generale és a Credit Agricole is csak egy számjegyű emelkedésre volt képes (osztalékokat nem számolva). Az európai bankok kapcsán általánosságban kedvező trend, hogy a nettó kamatmarzsok a korábbi várakozásokkal ellentétben csak kisebb mértékben csökkentek, illetve bizonyos részpiacokon még növekedés is felfedezhető volt. Ezzel együtt ugyanakkor a gazdasági növekedési várakozások is visszább estek, ami a hitelezési aktivitásnak nem kedvező.

A BNP Paribas a Barclays és a Deutsche Bank mellett Európa három legnagyobb befektetési bankja közé tartozik / Fotó: Hans Lucas via AFP

Kitűnik az európai bankok mezőnyéből a BNP Paribas

Így látni kell, hogy míg a Credit Agricole és a Societe Generale jobban ki van téve a gyengülő francia hitelezési folyamatoknak, addig a BNP Paribas jelentős méretű befektetési banki üzletága diverzifikálja a bankot. Míg tehát a hagyományos banki üzletágak nem remekelnek a francia piacon 2026-ban, a befektetési banki ágazatnak köszönhetően kiemelkedő volt a BNP növekedése.

A bank 2025-ben 10,8 milliárd dolláros kereskedési bevételt ért el, amivel a Barclays és a Deutsche Bank mellett Európa három legnagyobb befektetési bankja közé tartozott. Az elemzői várakozások szerint pedig 2026 végére 11,9 milliárd dollárra emelkedhet a szegmens bevétele, amivel a BNP a második helyre léphet elő az európai rangsorban.

A bank globális piaci részesedése ugyanakkor enyhén, körülbelül 5,5 százalékra csökkenhet az amerikai versenytársak gyorsabb növekedése miatt.

A BNP versenyelőnye tehát európai összevetésben látható leginkább, miután francia riválisainál nagyobb hangsúlyt helyezett a befektetési banki és kereskedési tevékenységekre. Miközben a Societe Generale és a Credit Agricole visszavágta egyes tőkeigényesebb üzletágait, addig a BNP tovább bővítette kötvény-, deviza- és árupiaci jelenlétét. Kockázatot jelent ugyanakkor az amerikai bankok gyors növekedése, amelyek további piaci részesedést szerezhetnek az európai szereplők rovására.

A középtávú növekedési kilátásokat ugyanakkor megerősíti, hogy a BNP Paribas-nál még korábban igen optimista célokat tűzött ki a menedzsment: 2028-ra a 13 százalék feletti ROTE megtérülési mutató elérését célozzák, míg a költség/bevétel mutató tekintetében 56 százalék alatti szintet céloznak.