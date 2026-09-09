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A BNP Paribas kereskedői hajtják a francia bank felülteljesítését

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A bank 2025-ben 10,8 milliárd dolláros kereskedési bevételt ért el, amivel a Barclays és a Deutsche Bank mellett Európa három legnagyobb befektetési bankja közé tartozott. Az elemzői várakozások szerint ez 2026-ban már 11,9 milliárd dollárra emelkedhet, amivel a BNP a második helyre léphet elő az európai rangsorban.
Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír elemzője
2026.09.09, 06:55

Kiemelkedőnek számít az idei évben a BNP Paribas részvénypiaci teljesítménye a francia versenytársakhoz képest, már több mint 25 százalékot emelkedett, ezzel szemben a Societe Generale és a Credit Agricole is csak egy számjegyű emelkedésre volt képes (osztalékokat nem számolva). Az európai bankok kapcsán általánosságban kedvező trend, hogy a nettó kamatmarzsok a korábbi várakozásokkal ellentétben csak kisebb mértékben csökkentek, illetve bizonyos részpiacokon még növekedés is felfedezhető volt. Ezzel együtt ugyanakkor a gazdasági növekedési várakozások is visszább estek, ami a hitelezési aktivitásnak nem kedvező.

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A BNP Paribas a Barclays és a Deutsche Bank mellett Európa három legnagyobb befektetési bankja közé tartozik / Fotó: Hans Lucas via AFP

Kitűnik az európai bankok mezőnyéből a BNP Paribas 

Így látni kell, hogy míg a Credit Agricole és a Societe Generale jobban ki van téve a gyengülő francia hitelezési folyamatoknak, addig a BNP Paribas jelentős méretű befektetési banki üzletága diverzifikálja a bankot. Míg tehát a hagyományos banki üzletágak nem remekelnek a francia piacon 2026-ban, a befektetési banki ágazatnak köszönhetően kiemelkedő volt a BNP növekedése.

A bank 2025-ben 10,8 milliárd dolláros kereskedési bevételt ért el, amivel a Barclays és a Deutsche Bank mellett Európa három legnagyobb befektetési bankja közé tartozott. Az elemzői várakozások szerint pedig 2026 végére 11,9 milliárd dollárra emelkedhet a szegmens bevétele, amivel a BNP a második helyre léphet elő az európai rangsorban. 

A bank globális piaci részesedése ugyanakkor enyhén, körülbelül 5,5 százalékra csökkenhet az amerikai versenytársak gyorsabb növekedése miatt.

A BNP versenyelőnye tehát európai összevetésben látható leginkább, miután francia riválisainál nagyobb hangsúlyt helyezett a befektetési banki és kereskedési tevékenységekre. Miközben a Societe Generale és a Credit Agricole visszavágta egyes tőkeigényesebb üzletágait, addig a BNP tovább bővítette kötvény-, deviza- és árupiaci jelenlétét. Kockázatot jelent ugyanakkor az amerikai bankok gyors növekedése, amelyek további piaci részesedést szerezhetnek az európai szereplők rovására. 

A középtávú növekedési kilátásokat ugyanakkor megerősíti, hogy a BNP Paribas-nál még korábban igen optimista célokat tűzött ki a menedzsment: 2028-ra a 13 százalék feletti ROTE megtérülési mutató elérését célozzák, míg a költség/bevétel mutató tekintetében 56 százalék alatti szintet céloznak.

Míg a profitabilitásban várhatóan meg tudja ugrani a kitűzött célokat a BNP Paribas (a ROTE 2025 végén 11,6 százalékon állt, de 2028-ra az elemzői várakozások alapján akár a 13,3 százalékos szintet is elérheti a bank), addig a költséghatékonyság tekintetében több kérdőjel merül fel. 

A mutató ugyan jelentős javuláson ment keresztül az utóbbi években, a 2023-as 65 százalékról 2025-re 58 százalékra mérséklődött, de a további javulás nehezebben lesz elérhető a bevételnövekedés lassulásával. 

Kritikus tehát, hogy a működési költségek ne emelkedjenek néhány százaléknál többet éves szinten, mivel a bevételek idén várhatóan 8 százalékkal, jövőre pedig 4 százalékkal nőhetnek. 

Fontos szintről fordult a bankrészvény

Az erősebb kereskedési bevételek hatása tehát a BNP Paribas részvényének teljesítményén is tetten érhető. Az évet 80 euró környékéről indította a részvény, augusztusra pedig már a 113 eurós szintet is érintette az árfolyam. Az elmúlt hetekben ugyan látni egy kisebb korrekciót az árfolyamban, de a 100 eurós lélektani szint egyelőre megakasztotta a további lecsorgást. A technikai indikátorok is inkább a pozitív fordulat irányába mutatnak már, bár a technikai kép kapcsán az 50 napos mozgóátlag áttörését is érdemes figyelni. 

Forrás: BNP.PA havi árfolyamadatok, AI generált

Mindeközben továbbra is fennáll, hogy a francia bankok értékeltsége alacsonynak számít az európai bankszektoron belül. Ez alól BNP Paribas sem jelent kivételt, a bank részvénye jelenleg is könyv alatti értéken (P/BV<1) forog, pontosabban 0,9 körüli értéket vesz fel az értékeltségi mutató. 

A Societe Generale és a Credit Agricole esetében 0,7-0,8 körüli P/BV mutató figyelhető meg, de a BNP saját tőkearányos megtérülése is magasabb (11,4 százalékos ROE 9,4 és 10 százalék helyett), így jelenleg vonzóbb szinteken mozog a BNP papírja.

 

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