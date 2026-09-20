Vučić bemondta a dátumot: kiderült mikor nyílhat meg a Budapest–Belgrád-vasútvonal – a Mol-NIS-ügy sorsáról is beszélt

Jövő hónapban megnyílhat a Budapest-Belgrád-vasútvonal, azt követően, hogy a magyarországi szakaszon befejeződik a vonal tesztelése – ezt Aleksandar Vučić szerb elnök jelentette be az N1 portál beszámolója szerint.

Hamarosan átadják a Budapest-Belgrád-vasútvonalat / Fotó: Bányai Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldala

A szerb elnök elmondása szerint

Magyarország várhatóan október 3-án vagy 4-én fejezi be a tesztelést, a vasúti pályát pedig két-három héttel ezt követően nyithatják meg.

A magyar közlekedési miniszter, Vitézy Dávid szeptember 15-én arról beszélt, hogy október 3–4-én teljes terheléses tesztet végeznek a magyar szakaszon, a vonatok pedig utasok nélkül, 160 km/órás sebességgel közlekednek.

Vučić a tervek szerint szeptember 27-én lemond az elnöki tisztségről, amit előrehozott választások követnek majd Szerbiában október 25-én. Az elnököt Ana Brnabić megbízott elnökként váltja majd déli szomszédunk élén.

A – legalábbis ideiglenesen – távozó szerb elnök több más aktuális kérdésről is beszélt a Radio Belgrade-nak. A szerb-magyar közös vasútvonal mellett az interjúban egy másik magyar vonatkozású ügy is szóba került.

Mol-NIS-ügy: a szerb államon már nem múlik a dolog

A szerb NIS olajfinomító többségi orosz részesedésének a Mol részére történő értékesítése már nem az államtól függ, amely szerinte elvégezte a dolgát és készen áll a tranzakcióra.

Mindent, amit meg kellett tennünk, megtettünk. Úgy gondolom, hogy most különböző felek számításai is szerepet játszanak, többek között azzal kapcsolatban, hogy ki van hatalmon Magyarországon, és ki nincs. Egyértelműen zajlanak egyeztetések az amerikai féllel valamennyi érintett között

– mondta Vučić a Radio Beogradnak.

Közölte, hogy „ő maga sem tudja, hogyan fog ez kibogozódni”, mivel minden félnek megvannak a saját geostratégiai és geopolitikai érdekei. Éppen ezért fontos, hogy Szerbia mindenkivel tárgyaljon: az oroszokkal, az amerikaiakkal és a magyarokkal is.

„Kétségtelen, hogy az oroszok egyfelől szeretnék saját ellenőrzésük alatt tartani ezt a vállalatot. Az is kétségtelen, hogy az amerikaiak azt szeretnék, ha az oroszok nem őriznék meg ezt az ellenőrzést, ugyanakkor azt is mérlegelik, hogy jobb lenne-e, ha egy európai ország szerezné meg, vagy ők maguk” – mondta Vučić.