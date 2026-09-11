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Majd kicsattan az erőtől a BUX, az sem rendítette meg, hogy gyanúsítottként hallgatták ki a milliárdos cégtulajdonost

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Emelkedéssel nyitott a pesti börze vezető tőzsdemutatója. A BUX-ot leginkább mozgató blue chipek közül az új történelmi csúcsára dráguló Mol kezdte a legnagyobb lendülettel a napot.
VG
2026.09.11, 09:22
Frissítve: 2026.09.11, 09:39

A csütörtöki tőzsdezárás után felröppent hírek szerint gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyként ismert, kerületeken és pártokon átívelő büntetőügyben.

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Majd kicsattan az erőtől a BUX / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az üzletembernek - tőzsdén kívüli cégei mellett - a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett Akko Investben - a MEVINVEST Vagyonkezelő Kft-n és a Dayton-Invest Kft-n keresztül - 50,79 százalékos közvetett érdekeltsége van, míg a szintén Prémium kategóriás  AutoWallisban a Wallis Tőkeholding Zrt-én keresztül közvetve 65,88 százalékos részvénycsomaggal rendelkezik.

Az AutoWallis részvényei péntek reggel 2,7 százalékkal, 126,5 forintra estek, míg az Akko Investre nem kötöttek ügyletet kora reggel.

 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény09:23:56
Árfolyam: 129,5 HUF -0,5 / -0,39 %
Forgalom: 7 589 763 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Sokkal nagyobbat zuhant a Gránit Bank árfolyama, holott a digitális pénzintézettel kapcsolatos csütörtöki híradás csupán arról szólt, hogy a Tiborcz István érdekeltségi körébe tartozó holding nagyjából 10 százaléknyi részvényt adott el a MagNet Bank tulajdonosi körének, miközben azért neki is maradt durván 30 százaléka.  

 GRANIT részvény
GRANIT részvény09:34:50
Árfolyam: 8 280 HUF -20 / -0,24 %
Forgalom: 5 499 360 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A későbiekben aztán mindkét cég kurzusa korrigált, eltüntetve a veszteségeket.

A BUX 0,3 százalékkal, 149 898 pontra nőtt a becsengetést követően.

BUX részvényindex
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül egyedül az OTP nyitóára csökkent kora reggel, az is minimálisan. A legnagyobb magyar bank papírjai 0,1 százalékkal, 45 890 forintra gyengültek.

 OTP részvény
OTP részvény09:51:14
Árfolyam: 46 340 HUF +420 / +0,91 %
Forgalom: 2 153 201 650 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol 1 százalékkal, az újabb történelmi csúcsot jelentő 5230 forintra lőtt ki.

 MOL részvény
MOL részvény09:50:24
Árfolyam: 5 225 HUF +45 / +0,86 %
Forgalom: 1 543 894 950 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter 0,7 százalékkal, 12 580 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:51:20
Árfolyam: 12 500 HUF +10 / +0,08 %
Forgalom: 170 314 800 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom 2532 forinton startolt el, azaz 0,1 százalékkal került feljebb a kurzusa.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:50:41
Árfolyam: 2 532 HUF +2 / +0,08 %
Forgalom: 115 913 046 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint izmosodott. Az eurót 364,6 forinton jegyezték reggel 9 után a bankközi devizapiacon.

 

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