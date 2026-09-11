Majd kicsattan az erőtől a BUX, az sem rendítette meg, hogy gyanúsítottként hallgatták ki a milliárdos cégtulajdonost
A csütörtöki tőzsdezárás után felröppent hírek szerint gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyként ismert, kerületeken és pártokon átívelő büntetőügyben.
Az üzletembernek - tőzsdén kívüli cégei mellett - a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett Akko Investben - a MEVINVEST Vagyonkezelő Kft-n és a Dayton-Invest Kft-n keresztül - 50,79 százalékos közvetett érdekeltsége van, míg a szintén Prémium kategóriás AutoWallisban a Wallis Tőkeholding Zrt-én keresztül közvetve 65,88 százalékos részvénycsomaggal rendelkezik.
Az AutoWallis részvényei péntek reggel 2,7 százalékkal, 126,5 forintra estek, míg az Akko Investre nem kötöttek ügyletet kora reggel.
Sokkal nagyobbat zuhant a Gránit Bank árfolyama, holott a digitális pénzintézettel kapcsolatos csütörtöki híradás csupán arról szólt, hogy a Tiborcz István érdekeltségi körébe tartozó holding nagyjából 10 százaléknyi részvényt adott el a MagNet Bank tulajdonosi körének, miközben azért neki is maradt durván 30 százaléka.
A későbiekben aztán mindkét cég kurzusa korrigált, eltüntetve a veszteségeket.
A BUX 0,3 százalékkal, 149 898 pontra nőtt a becsengetést követően.
A blue chipek közül egyedül az OTP nyitóára csökkent kora reggel, az is minimálisan. A legnagyobb magyar bank papírjai 0,1 százalékkal, 45 890 forintra gyengültek.
A Mol 1 százalékkal, az újabb történelmi csúcsot jelentő 5230 forintra lőtt ki.
A Richter 0,7 százalékkal, 12 580 forintra drágult.
A Magyar Telekom 2532 forinton startolt el, azaz 0,1 százalékkal került feljebb a kurzusa.
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A forint izmosodott. Az eurót 364,6 forinton jegyezték reggel 9 után a bankközi devizapiacon.