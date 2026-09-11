Majd kicsattan az erőtől a BUX, az sem rendítette meg, hogy gyanúsítottként hallgatták ki a milliárdos cégtulajdonost

A csütörtöki tőzsdezárás után felröppent hírek szerint gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyként ismert, kerületeken és pártokon átívelő büntetőügyben.

Majd kicsattan az erőtől a BUX / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az üzletembernek - tőzsdén kívüli cégei mellett - a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett Akko Investben - a MEVINVEST Vagyonkezelő Kft-n és a Dayton-Invest Kft-n keresztül - 50,79 százalékos közvetett érdekeltsége van, míg a szintén Prémium kategóriás AutoWallisban a Wallis Tőkeholding Zrt-én keresztül közvetve 65,88 százalékos részvénycsomaggal rendelkezik.

Az AutoWallis részvényei péntek reggel 2,7 százalékkal, 126,5 forintra estek, míg az Akko Investre nem kötöttek ügyletet kora reggel.