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tőzsde
CATL
akkumulátor

CATL: megugrottak az akkuóriás részvényei Kínában, miközben megkezdte a próbagyártást Debrecenben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fordulat az akkugyártó részvényárfolyamában. Debrecenből és a kínai Sencsenből is jó híreket kapott a CATL.
Murányi Ernő
2026.09.22, 14:47

Csakúgy záporoznak a Contemporary Amperex Technologyval, vagyis ahogyan mi ismerjük, a CATL-lel kapcsolatos hírek a hét második tőzsdenapján.

CATL
CATL: ugrik a részvények árfolyama, megkezdődött próbagyártás Debrecenben / Fotó: CFOTO via AFP

Örömteli hír Debrecenből

Örömteli hír érkezett először is Debrecenből, ahol  megkezdődött a próbagyártás a cellagyártó épületében - derült ki a vállalat közleményéből. A próbaüzem során még nem a sorozatgyártás a cél: a gyártóberendezéseket és a teljes gyártási folyamatot állítják be, optimalizálják és ellenőrzik.

A CATL 2022 augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának debreceni megépítését. Az első cellagyártó épület kivitelezése 2023 nyarán kezdődött, 2026 tavaszára pedig már a gyártáshoz szükséges technológia telepítése zajlott.

A vállalat közlése szerint teljesítette az IPPC-engedélyben (az ENSZ globális klímaszakértői szervezete) előírt feltételeket és megszerezte a szükséges engedélyeket. 

Nem kevésbé pozitív, hogy a Bloomberg szerint 3,5 százalékkal, azaz július 27-e óta nem látott mértékben ugrott meg a CATL-részvények árfolyama Sencsenben, a második legnagyobb kínai tőzsdén (a sanghaji után), megszakítva a zsinórban már öt napja tartó lefelé tartó ciklust.

A menedzsment ugyanis bejelentette, hogy hétfőn valami brutális mennyiségben, valamivel több mint 1 milliárd jüanért (1 jüan = 47,4 forint) vásárolta vissza saját részvényeit 296,26 és 301 jüan közötti árfolyamon, ami - mármint az egy milliárd jüanos összérték -  abszolút napi csúcs az óriásvállalat jelenlegi részvényvisszavásárlási programjában. 

Eddig óvatos volt a CATL a részvények visszavásárlásával

Korábban éppen az volt a piac legfőbb kifogása, hogy a júliusban bejelentett, egyébként rekordkaliberű, összesen maximum 40 milliárd jüanos visszavásárlási programot kínai versenytársainál lassabban hajtja végre a CATL.

A Bloomberg adatai szerint a világ legnagyobb elektromosjármű-akkumulátor gyártója a júliusi bejelentéstől a hétfői rekordvásárlásig egyébként mindössze mintegy 2,7 ​​milliárd jüan értékben vett vissza a kínai tőzsdén jegyzett részvényeiből, ami a 20–40 milliárd jüanos céltartomány felső határának csupán a 6,8 százalékát tette ki.

Bár abszolút értékben a CATL a legnagyobb sajátrészvény-vásárló júliusba és augusztusban is a kínai tőzsdéken, ám százalékos arányban a vállalat haladt a leglassabban.

Felerősödtek a negatív spekulációk

Az óvatos tempó pedig tovább növelhette a részvények értékeltségével kapcsolatos aggályokat, különösen arra tekintettel, hogy a részvény árfolyama öt héten át folyamatosan csökkent, mivel a piacon felerősödtek 

  • a termelésvisszafogásról, 
  • a harmadik negyedéves profitcsökkenésről 
  • és az autógyártó partnerek elvesztéséről szóló spekulációk.  

Néhány jelentős kínai elektromosautó-gyártó, például Li Auto és a Xiaomi, tudniillik elkezdte átalakítani a beszállítói láncát. A Li Auto saját fejlesztésű akkumulátorok bevezetését tervezi, míg a Xiaomi más riválisok felé (például CALB, Sunwoda) kezdte elosztani a megrendeléseit, hogy csökkentsék a CATL-től való függőségüket.

 

 

 

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