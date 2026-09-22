CATL: megugrottak az akkuóriás részvényei Kínában, miközben megkezdte a próbagyártást Debrecenben

Csakúgy záporoznak a Contemporary Amperex Technologyval, vagyis ahogyan mi ismerjük, a CATL-lel kapcsolatos hírek a hét második tőzsdenapján.

CATL: ugrik a részvények árfolyama, megkezdődött próbagyártás Debrecenben / Fotó: CFOTO via AFP

Örömteli hír Debrecenből

Örömteli hír érkezett először is Debrecenből, ahol megkezdődött a próbagyártás a cellagyártó épületében - derült ki a vállalat közleményéből. A próbaüzem során még nem a sorozatgyártás a cél: a gyártóberendezéseket és a teljes gyártási folyamatot állítják be, optimalizálják és ellenőrzik.

A CATL 2022 augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának debreceni megépítését. Az első cellagyártó épület kivitelezése 2023 nyarán kezdődött, 2026 tavaszára pedig már a gyártáshoz szükséges technológia telepítése zajlott.

A vállalat közlése szerint teljesítette az IPPC-engedélyben (az ENSZ globális klímaszakértői szervezete) előírt feltételeket és megszerezte a szükséges engedélyeket.

Nem kevésbé pozitív, hogy a Bloomberg szerint 3,5 százalékkal, azaz július 27-e óta nem látott mértékben ugrott meg a CATL-részvények árfolyama Sencsenben, a második legnagyobb kínai tőzsdén (a sanghaji után), megszakítva a zsinórban már öt napja tartó lefelé tartó ciklust.

A menedzsment ugyanis bejelentette, hogy hétfőn valami brutális mennyiségben, valamivel több mint 1 milliárd jüanért (1 jüan = 47,4 forint) vásárolta vissza saját részvényeit 296,26 és 301 jüan közötti árfolyamon, ami - mármint az egy milliárd jüanos összérték - abszolút napi csúcs az óriásvállalat jelenlegi részvényvisszavásárlási programjában.

Eddig óvatos volt a CATL a részvények visszavásárlásával

Korábban éppen az volt a piac legfőbb kifogása, hogy a júliusban bejelentett, egyébként rekordkaliberű, összesen maximum 40 milliárd jüanos visszavásárlási programot kínai versenytársainál lassabban hajtja végre a CATL.

A Bloomberg adatai szerint a világ legnagyobb elektromosjármű-akkumulátor gyártója a júliusi bejelentéstől a hétfői rekordvásárlásig egyébként mindössze mintegy 2,7 ​​milliárd jüan értékben vett vissza a kínai tőzsdén jegyzett részvényeiből, ami a 20–40 milliárd jüanos céltartomány felső határának csupán a 6,8 százalékát tette ki.