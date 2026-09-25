Olajozottan halad a ConocoPhillips

Továbbra is jelentős bizonytalanság uralkodik az energiapiacokon, miután az idei geopolitikai feszültségek komoly kilengéseket okoztak. A korábbi évek fokozatos mérséklődését követően indult drasztikus emelkedésnek az olajpiac, a Brent pedig idén több héten keresztül is 100 dollár felett tartózkodott, amire 2022 óta nem volt példa. A befektetők kiemelt figyelmet fordítanak az iráni konfliktus esetleges deeszkalációjára, az ellátási kockázatok fennmaradása azonban tartósan magasabb olajárakat eredményezhet.

A ConocoPhillips olajfinomító a kaliforniai Wilmingtonban / Fotó: AFP

Az elszálló energiaárak jelentette hatás a részvénypiacokra is tovagyűrűzött. Miközben az inflációs félelmek és az emelkedő hozamkörnyezet óvatosabbá tehetik a befektetőket, a magas energiaárak az energiaszektor szereplőinek eredménytermelését támogatja. Ennek köszönhetően egyébként az európai és az amerikai energiaszektor is felülteljesítővé vált idén a részvénypiacokon.

Felmerülhet a kérdés, hogy ekkora mértékű emelkedést követően lehet-e további tér a szektor előtt. Ugyanakkor látni kell, hogy a vártnál tartósabb ideig fennálló magas energiaárak, esetleg azok további emelkedése a következő időszakban is támogathatja az olaj-, és gázvállalatok teljesítményét.

ConocoPhillips – javuló pénzügyi eredmények

A kedvező környezetből egyébként mind a finomítással foglalkozó, mind a kitermelő vállalatok profitáltak, így az elsősorban kitermelésre specializálódott ConocoPhillips esetében is javuló pénzügyi eredmények rajzolódnak ki. Az elemzői konszenzus az idei évre már közel 19 százalékos bevételnövekedéssel kalkulál, szemben a tavaly elért 7,7 százalékos bővüléssel. A korrigált nettó eredmény a várakozások szerint megközelítheti a 13 milliárd dollárt, ami jelentős javulást jelentene a tavalyi 7,7 milliárdos eredményhez képest.

A növekedési kilátásokat a társaság nagyobb beruházásai és LNG-stratégiája is támogathatják. A közel-keleti események hatására az észak-amerikai LNG iránti igény tovább nőhet, a társaság az amerikai készleteket akár a globális piacon értékesítheti, új lehetőségek előtt nyitva meg a kapukat.