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Olajozottan halad a ConocoPhillips

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Az elszálló energiaárak jelentette hatás a részvénypiacokra is tovagyűrűzött. A magas energiaár a szektor szereplőinek eredménytermelését támogatja. Ennek köszönhetően az európai és az amerikai energiaszektor is felülteljesítővé vált idén a részvénypiacokon, ezt látjuk például a ConocoPhillips esetében is.
Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője
2026.09.25, 06:59

Továbbra is jelentős bizonytalanság uralkodik az energiapiacokon, miután az idei geopolitikai feszültségek komoly kilengéseket okoztak. A korábbi évek fokozatos mérséklődését követően indult drasztikus emelkedésnek az olajpiac, a Brent pedig idén több héten keresztül is 100 dollár felett tartózkodott, amire 2022 óta nem volt példa. A befektetők kiemelt figyelmet fordítanak az iráni konfliktus esetleges deeszkalációjára, az ellátási kockázatok fennmaradása azonban tartósan magasabb olajárakat eredményezhet.

ConocoPhillips
A ConocoPhillips olajfinomító a kaliforniai Wilmingtonban / Fotó: AFP

Az elszálló energiaárak jelentette hatás a részvénypiacokra is tovagyűrűzött. Miközben az inflációs félelmek és az emelkedő hozamkörnyezet óvatosabbá tehetik a befektetőket, a magas energiaárak az energiaszektor szereplőinek eredménytermelését támogatja. Ennek köszönhetően egyébként az európai és az amerikai energiaszektor is felülteljesítővé vált idén a részvénypiacokon.

Felmerülhet a kérdés, hogy ekkora mértékű emelkedést követően lehet-e további tér a szektor előtt. Ugyanakkor látni kell, hogy a vártnál tartósabb ideig fennálló magas energiaárak, esetleg azok további emelkedése a következő időszakban is támogathatja az olaj-, és gázvállalatok teljesítményét.

ConocoPhillips – javuló pénzügyi eredmények

A kedvező környezetből egyébként mind a finomítással foglalkozó, mind a kitermelő vállalatok profitáltak, így az elsősorban kitermelésre specializálódott ConocoPhillips esetében is javuló pénzügyi eredmények rajzolódnak ki. Az elemzői konszenzus az idei évre már közel 19 százalékos bevételnövekedéssel kalkulál, szemben a tavaly elért 7,7 százalékos bővüléssel. A korrigált nettó eredmény a várakozások szerint megközelítheti a 13 milliárd dollárt, ami jelentős javulást jelentene a tavalyi 7,7 milliárdos eredményhez képest.

A növekedési kilátásokat a társaság nagyobb beruházásai és LNG-stratégiája is támogathatják. A közel-keleti események hatására az észak-amerikai LNG iránti igény tovább nőhet, a társaság az amerikai készleteket akár a globális piacon értékesítheti, új lehetőségek előtt nyitva meg a kapukat.

A jövőben tovább folytathatja a portfóliójának tisztítását is a csoport, hiszen a Marathon Oil felvásárlása után további jelentős szinergiákat aknázhat ki, ami javíthatja a csoportszintű költséghatékonyságot. Továbbá a kitermelés is egyre nagyobb rekordokat dönthet meg az amerikai Permian-medencében, így a kőolaj-kitermelés és a globális LNG-kitettség növelése biztosíthatja a jövőbeli stabil cash flow-termelést.

A részvény árfolyamát tekintve látható, hogy egy kisebb korrekciós időszakot követően gyűjtene új lendületet, így rövid távon a 140 dolláros szinteket célozhatja meg. A legfontosabb kockázatot továbbra is az energiaárak alakulása rejti, hiszen az olaj-, és gázárak drasztikus visszaesése közvetlenül ronthatná a cég eredményét és cash flow-termelését. 

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LNG
olaj
ConocoPhillips
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