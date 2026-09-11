Egy év alatt vált globálisan is meghatározó tőzsdeindex-szé a dél-koreai KOSPI, mi várható tőle még idén?
A dél-koreai pénzügyi piacok 2026-ban erős, de koncentrált felzárkózást mutattak. A KOSPI-t az AI-vezérelt félvezetőciklus, míg a koreai vont a rekordközeli csipexport, a külkereskedelmi többlet, a külföldi tőkebeáramlás és a Bank of Korea szigorúbb monetáris politikája támogatta. A fő közös kockázat az energiaár-sokk, az amerikai kötvényhozamok emelkedése és az AI-beruházási ciklus esetleges lassulása.
Dél-koreai tőzsdeindex: KOSPI
A KOSPI 2026-os emelkedését mindenekelőtt a memóriacsip-szuperciklus magyarázza. Dél-Korea kulcsszereplő az AI-adatközpontokhoz szükséges DRAM, NAND és nagy sávszélességű memória gyártásában. A Samsung Electronics és az SK Hynix várható profitnövekedése, a memóriaárak emelkedése, valamint az AI-infrastruktúrába irányuló globális beruházások jelentős tőkebeáramlást vonzottak a koreai részvénypiacra.
Az index szeptember elején ismét megközelítette a 7 000 pontos szintet, elsősorban a két vezető csipgyártó ralijának hatására.
A KOSPI ugyanakkor sérülékeny, mert teljesítményének nagy része néhány nagy kapitalizációjú vállalathoz kötődik. Pozitív csip vagy AI-capex hír esetén ezért erősödhet, de a memóriaárak, a technológiai részvények vagy a külföldi kockázatvállalás romlása gyors korrekciót válthat ki.
A piacot a csipcikluson túl a „Value-Up” vállalatirányítási reformok is segítették. A befektetők magasabb osztalékra, több részvény-visszavásárlásra, jobb transzparenciára és a kisebbségi részvényesek erősebb védelmére számítanak. Ez csökkentheti a koreai részvénypiac hagyományos értékeltségi diszkontját, a „Korea Discountot”, és támogathatja a bankokat, pénzügyi holdingokat, autógyártókat és ipari konglomerátumokat.
A két csipgyártó röpíti Korea GDP-jét
A Bank of Korea 3,3 százalékra emelte a 2026-os GDP-növekedési várakozását, elsősorban az erős félvezetőexport következtében. A január-augusztusi időszakban a koreai félvezetőexport 169,6 százalékkal nőtt, augusztusban pedig 209 százalékos éves növekedést ért el. Ez a növekedési kép alapvetően támogató a KOSPI és a von számára is.
Dél-Korea ugyanakkor jelentős nettó olaj- és LNG-importőr. Emiatt a magasabb olajár több csatornán keresztül rontja a piac megítélését: növeli az importszámlát, csökkenti a külkereskedelmi mérleget, emeli az inflációt és a vállalati költségeket, valamint szigorúbb jegybanki politikát indukálhat. Az energiaárak különösen érzékenyen érintik a félvezetőgyártást (magas energiaigény), az autóipart, a vegyipart, a szállítást és a háztartási fogyasztást. A finomítók rövid távon profitálhatnak a magasabb olajárból, de indexszinten a hatás többnyire negatív.
A von a dollárral szemben 2026-ban Ázsia egyik legerősebb devizája volt, közel 6 százalékot tudott erősödni eddig.
Ennek támasza a csipexportból eredő devizabeáramlás, a külkereskedelmi többlet, a KOSPI-ba érkező külföldi részvénypiaci tőke és a Bank of Korea viszonylag magas kamatszintje. A von további erősödése azonban nem kockázatmentes, mivel ronthatja a félvezető- és autóexportőrök vonban számolt bevételeit és marzsait. Ezzel szemben az erősebb von csökkenti az importált energia árát, mérsékli az inflációt.
Az elemzők szerint az év hátralévő részére mérsékelten pozitívak a kilátások: a tartós AI-beruházás, az erős export és a Value-Up reformok magas szinten tarthatják a KOSPI-t, miközben a von fundamentumai is erősek maradnak. A legfontosabb ellenkockázatokat a Brent tartós emelkedése, a magasabb amerikai hozam, a dollár erősödése, a külföldi tőkekiáramlás, valamint a memóriaár- vagy AI-capex-várakozások romlása jelentik.