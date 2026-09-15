Deviza
EUR/HUF365,5 0% USD/HUF316,66 +0,06% GBP/HUF426,62 -0,13% CHF/HUF386,7 -0,12% PLN/HUF84,18 -0,03% RON/HUF69,5 -0,08% CZK/HUF15,04 -0,12% EUR/HUF365,5 0% USD/HUF316,66 +0,06% GBP/HUF426,62 -0,13% CHF/HUF386,7 -0,12% PLN/HUF84,18 -0,03% RON/HUF69,5 -0,08% CZK/HUF15,04 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 518,25 +1,18% MTELEKOM2 576 +0,94% MOL5 170 -3,63% OTP46 940 +1,05% RICHTER12 660 +0,8% OPUS285 -2,73% ANY6 350 -0,78% AUTOWALLIS125,5 -0,79% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 158,15 -0,63% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 229,6 -0,13% BUX153 518,25 +1,18% MTELEKOM2 576 +0,94% MOL5 170 -3,63% OTP46 940 +1,05% RICHTER12 660 +0,8% OPUS285 -2,73% ANY6 350 -0,78% AUTOWALLIS125,5 -0,79% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 158,15 -0,63% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 229,6 -0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
besorolás
hitelminősítés
Duna Aszfalt

Betalált a mohácsi hídépítés: lerontották Szíjj László Duna Aszfaltjának hitelminősítését – a cég likviditását azért megdicsérte a Scope Ratings

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Scope Ratings hivatkozott a mohácsi híd munkálatainak felfüggesztésére is. A hitelminősítő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Duna Aszfalt likviditási helyzete megfelelő.
Murányi Ernő
2026.09.15, 15:50
Frissítve: 2026.09.15, 15:52

A Scope Ratings jelentősen, BB mínuszról B pluszra csökkentette a Szíjj László érdekeltségét képező Duna Aszfalt hitelminősítését, a cég nem biztosított kötvényeinek a minősítését pedig ugyancsak B+-ra rontotta – derül ki a Duna Aszfalt kedden publikált közleményéből, illetve a Scope ahhoz csatolt véleményéből. 

Mohács, mohácsi Duna-híd Duna Aszfalt
A mohácsi hídhoz kapcsolódó útépítés  bizonyos a Duna Aszfalt által végzendő munkálatait a Tisza-kormány felfüggesztette, majd leállította  / Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

A Duna Aszfalt erősen kitett a hazai beruházási politikának

A minősítések egyúttal további leminősítés lehetősége mellett felülvizsgálat alatt maradnak. 

A lépés mögött elsősorban az áll, hogy a társaság működési környezete és jövőbeli megrendelésállománya jelentősen bizonytalanabbá vált. 

A hitelminősítő szerint a Duna Aszfalt továbbra is meghatározó szereplő a magyar út- és mélyépítési piacon, azonban üzleti modellje erősen függ a hazai állami infrastruktúra-beruházásoktól. 

A 2026-os kormányváltás után több nagy projekt felülvizsgálat, módosítás vagy részleges felfüggesztés alá került, ami csökkentette a jövőbeli megrendelések láthatóságát. 

A Scope kiemeli, hogy a társaság ugyan terjeszkedett Lengyelországban, Romániában és Csehországban, de 2025-ben árbevételének még mindig mintegy 80 százaléka Magyarországról származott. 

Ez jelentős kitettséget jelent a hazai közbeszerzési és beruházási politikának. Emellett a cég rendelési könyve néhány nagy projektre koncentrálódik, így a vállalat érzékeny a projektszintű és politikai kockázatokra. 

Külön említik a mohácsi hidat, ismert, az építkezést a kormány nem létfontosságú beruházásként kezeli. A híd szerkezetének építése az előrehaladott állapota miatt folytatódik, azonban a csatlakozó útszakaszok műszaki tartalmát csökkentik. 

Romlott a társaság jövedelmezősége is

A vállalat működési jövedelmezősége is gyengülő pályára került. A Scope által figyelembe vett korrigált EBITDA-marzs 2025-ben még 16 százalék volt, 2026 első felében azonban a hitelminősítő szerint már csak 13 százalékot ért el. 

A Scope arra számít, hogy az év egészében és a következő időszakban is további nyomás nehezedik a profitabilitásra a projektek körüli bizonytalanságok és a nehezebb közbeszerzési környezet miatt.

A pénzügyi kockázati profil szintén romlott: itt a besorolás BB+-ról BB-re módosult. 

Bár a tőkeáttétel továbbra is kezelhető, az elmúlt két év jelentős beruházásai és felvásárlásai miatt az adósságállomány megnőtt. 

Az EBITDA-arányos adósság a korábbi 1-szeres szint alól 2025-re mintegy 2-szeresre emelkedett, a Scope pedig arra számít, hogy a következő években 3-szoros fölé kerülhet. 

Ebben szerepet játszik 

  • a 400 millió dolláros kötvény visszafizetése utáni alacsonyabb készpénzállomány, 
  • a gyengülő nyereségesség 
  • és a szabad működési cash flow mérséklődése. 

A cash flow-fedezetet a hitelminősítő lényegesen gyengébbnek ítéli meg, mivel a kisebb megrendelési láthatóság és a projektek koncentrációja növeli az eredmények volatilitását. 

A Scope ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vállalat likviditási helyzete egyelőre megfelelő. 

A vállalat a kötvény-visszafizetést követően is jelentős készpénzállománnyal rendelkezhet, amelyet 2026 végére körülbelül 89 milliárd forintra becsül. 

Rövid távon alacsony a refinanszírozási kockázat, mivel a fő adósságelem egy 30 milliárd forintos kötvény, amelynek lejárata 2029-ben esedékes. Ugyanakkor a Duna Africa jövőbeni finanszírozási igényei és a csökkent pénzügyi rugalmasság már negatív tényezőként jelennek meg az értékelésben. 

Egy esetleges további leminősítés már komoly likviditási kockázattal jár

Különösen fontos megállapítás, hogy a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében kibocsátott 30 milliárd forintos kötvény feltételei szerint gyorsított visszafizetési kötelezettség léphet életbe, ha az adósságminősítés két éven túl B+ alatt marad, vagy B- alá csökken.  

A B+ minősítés azonban megfelel a jegybank által elvárt szintnek. A Scope szerint a jelenlegi besorolás már gyakorlatilag a küszöbön van, ezért további leminősítés komoly likviditási kockázatot okozhatna. 

A felülvizsgálat alatt tartott besorolás azt jelzi, hogy a hitelminősítő a következő időszakban elsősorban arra figyel, képes-e a Duna Aszfalt új megrendelésekkel feltölteni rendelésállományát, alkalmazkodni az átalakuló magyar infrastruktúra-piachoz, valamint fenntartani nyereségességét az egyre bizonytalanabb közbeszerzési és szabályozási környezetben. 

A Scope szerint a jelenlegi legnagyobb kockázatok a közpénzekből finanszírozott beruházásoktól való függőségből, az átláthatóságot csökkentő vállalatcsoport-struktúrából és a kulcsprojektek jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokból erednek.

A Duna Aszfalt kiemelte, hogy a minősítés elsősorban a magyarországi beruházások körüli bizonytalanság miatt került felülvizsgálatra, ami igazolja a cég földrajzi diverzifikációs stratégiájának helyességét.

 A cégcsoport likviditása és az operatív működése továbbra is szilárd alapokon áll.

A Duna Aszfalt 2019-ben 30 milliárd forint értékben bocsájtott ki kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretében. Az értékpapírok futamideje 10 év, évi 2,99 százalékos fix kamatozással, egyszeri, lejáratkori tőketörlesztéssel. A társaság a kibocsátásból származó forrásokat tevékenységének diverzifikálására, illetve üzemméretének akvizíciókkal és új projektekkel történő növelésére használta fel.  

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu