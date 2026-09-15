Betalált a mohácsi hídépítés: lerontották Szíjj László Duna Aszfaltjának hitelminősítését – a cég likviditását azért megdicsérte a Scope Ratings

A Scope Ratings jelentősen, BB mínuszról B pluszra csökkentette a Szíjj László érdekeltségét képező Duna Aszfalt hitelminősítését, a cég nem biztosított kötvényeinek a minősítését pedig ugyancsak B+-ra rontotta – derül ki a Duna Aszfalt kedden publikált közleményéből, illetve a Scope ahhoz csatolt véleményéből.

A mohácsi hídhoz kapcsolódó útépítés bizonyos a Duna Aszfalt által végzendő munkálatait a Tisza-kormány felfüggesztette, majd leállította / Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

A Duna Aszfalt erősen kitett a hazai beruházási politikának

A minősítések egyúttal további leminősítés lehetősége mellett felülvizsgálat alatt maradnak.

A lépés mögött elsősorban az áll, hogy a társaság működési környezete és jövőbeli megrendelésállománya jelentősen bizonytalanabbá vált.

A hitelminősítő szerint a Duna Aszfalt továbbra is meghatározó szereplő a magyar út- és mélyépítési piacon, azonban üzleti modellje erősen függ a hazai állami infrastruktúra-beruházásoktól.

A 2026-os kormányváltás után több nagy projekt felülvizsgálat, módosítás vagy részleges felfüggesztés alá került, ami csökkentette a jövőbeli megrendelések láthatóságát.

A Scope kiemeli, hogy a társaság ugyan terjeszkedett Lengyelországban, Romániában és Csehországban, de 2025-ben árbevételének még mindig mintegy 80 százaléka Magyarországról származott.

Ez jelentős kitettséget jelent a hazai közbeszerzési és beruházási politikának. Emellett a cég rendelési könyve néhány nagy projektre koncentrálódik, így a vállalat érzékeny a projektszintű és politikai kockázatokra.

Külön említik a mohácsi hidat, ismert, az építkezést a kormány nem létfontosságú beruházásként kezeli. A híd szerkezetének építése az előrehaladott állapota miatt folytatódik, azonban a csatlakozó útszakaszok műszaki tartalmát csökkentik.

Romlott a társaság jövedelmezősége is

A vállalat működési jövedelmezősége is gyengülő pályára került. A Scope által figyelembe vett korrigált EBITDA-marzs 2025-ben még 16 százalék volt, 2026 első felében azonban a hitelminősítő szerint már csak 13 százalékot ért el.

A Scope arra számít, hogy az év egészében és a következő időszakban is további nyomás nehezedik a profitabilitásra a projektek körüli bizonytalanságok és a nehezebb közbeszerzési környezet miatt.