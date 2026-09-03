Rendkívüli

Felkutatták a hívek a 4iG-t Elon Musk posztja után: kilőtt az árfolyam, tépik a papírokat

Deviza
EUR/HUF367,38 -0,11% USD/HUF316,76 -0,22% GBP/HUF427,17 -0,17% CHF/HUF391,24 +0,2% PLN/HUF84,93 +0,02% RON/HUF69,94 -0,04% CZK/HUF15,17 -0,19% EUR/HUF367,38 -0,11% USD/HUF316,76 -0,22% GBP/HUF427,17 -0,17% CHF/HUF391,24 +0,2% PLN/HUF84,93 +0,02% RON/HUF69,94 -0,04% CZK/HUF15,17 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 127,6 +0,92% MTELEKOM2 598 +1,39% MOL5 050 +1,19% OTP44 800 +0,94% RICHTER12 800 0% OPUS313,5 +2,55% ANY6 540 +0,61% AUTOWALLIS129 +1,55% WABERERS4 490 +0,45% BUMIX9 399,14 -0,07% CETOP4 990,81 -0,25% CETOP NTR3 225,89 +0,56% BUX148 127,6 +0,92% MTELEKOM2 598 +1,39% MOL5 050 +1,19% OTP44 800 +0,94% RICHTER12 800 0% OPUS313,5 +2,55% ANY6 540 +0,61% AUTOWALLIS129 +1,55% WABERERS4 490 +0,45% BUMIX9 399,14 -0,07% CETOP4 990,81 -0,25% CETOP NTR3 225,89 +0,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Elon Musk
4iG

Felkutatták a hívek a 4iG-t Elon Musk posztja után: kilőtt az árfolyam, tépik a papírokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kis késedelemmel reagált a tőkepiac. Időbe telhetett Elon Musk híveinek a posztban említett 4iG felkutatása.
Murányi Ernő
2026.09.03, 11:58
Frissítve: 2026.09.03, 12:03

Több mint 13 százalékkal, 1800 forintig lőtt ki a 4iG árfolyama csütörtök délelőtt, miután előző nap Elon Musk is posztolt a magyar tech cég és a SpaceX együttműködéséről.

(FILE) Elon Musk Becomes World's First Trillionaire After SpaceX Goes Public
Kilőtt a 4iG árfolyama, miután Elon Musk is posztolt a cég megállapodásáról / Fotó: NurPhoto via AFP

Szerdán ugyan még 4 százalék alatt maradt az emelkedés, ám Elon Musk többmilliós követő táborának nyilván időbe telt, míg rájöttek, milyen céget emlegetett a SpaceX-szel kapcsolatban a guru.

 4IG részvény
4IG részvény12:37:27
Árfolyam: 1 773 HUF +183 / +10,32 %
Forgalom: 615 005 652 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Igazából annyi történt, hogy Elon Musk megosztotta a 4iG és a SpaceX európai együttműködéséről szóló hírt az X-en, s a megosztott bejegyzés fölé mindössze annyit írt: „Starlink”, tovább növelve a megállapodás nemzetközi visszhangját.

A 4iG Csoport és a SpaceX előző nap jelentette be, hogy mérföldkőnek számító megállapodást írt alá az európai kommunikációs összeköttetések megbízhatóságának és ellenálló képességének erősítésére. A Starlink Mobile a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szolgáltatásait erősíti, míg a Sovereign Solutions-megállapodás az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését támogatja. 

A 4iG árfolyama egyébként nagyot bukott tavaly novemberi 4965 forintos csúcsáról, amiben jelentős szerepet játszott a Tisza növekvő népszerűsége, illetve az áprilisi választási győzelme.

A miniszterelnök augusztusban újabb eladási hullámot indított a 4iG papírjaiban, miután bejelentette, hogy áttekintik a 4iG-csoporthoz kapcsolódó valamennyi állami szerződést. 

Magyar Péter közleményében úgy fogalmazott, hogy 

a 4iG „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu