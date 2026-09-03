Felkutatták a hívek a 4iG-t Elon Musk posztja után: kilőtt az árfolyam, tépik a papírokat

Igazából annyi történt, hogy Elon Musk megosztotta a 4iG és a SpaceX európai együttműködéséről szóló hírt az X-en, s a megosztott bejegyzés fölé mindössze annyit írt: „Starlink”, tovább növelve a megállapodás nemzetközi visszhangját.

A 4iG Csoport és a SpaceX előző nap jelentette be, hogy mérföldkőnek számító megállapodást írt alá az európai kommunikációs összeköttetések megbízhatóságának és ellenálló képességének erősítésére. A Starlink Mobile a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szolgáltatásait erősíti, míg a Sovereign Solutions-megállapodás az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését támogatja.

A 4iG árfolyama egyébként nagyot bukott tavaly novemberi 4965 forintos csúcsáról, amiben jelentős szerepet játszott a Tisza növekvő népszerűsége, illetve az áprilisi választási győzelme.

A miniszterelnök augusztusban újabb eladási hullámot indított a 4iG papírjaiban, miután bejelentette, hogy áttekintik a 4iG-csoporthoz kapcsolódó valamennyi állami szerződést.

Magyar Péter közleményében úgy fogalmazott, hogy