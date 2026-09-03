Felkutatták a hívek a 4iG-t Elon Musk posztja után: kilőtt az árfolyam, tépik a papírokat
Több mint 13 százalékkal, 1800 forintig lőtt ki a 4iG árfolyama csütörtök délelőtt, miután előző nap Elon Musk is posztolt a magyar tech cég és a SpaceX együttműködéséről.
Szerdán ugyan még 4 százalék alatt maradt az emelkedés, ám Elon Musk többmilliós követő táborának nyilván időbe telt, míg rájöttek, milyen céget emlegetett a SpaceX-szel kapcsolatban a guru.
Igazából annyi történt, hogy Elon Musk megosztotta a 4iG és a SpaceX európai együttműködéséről szóló hírt az X-en, s a megosztott bejegyzés fölé mindössze annyit írt: „Starlink”, tovább növelve a megállapodás nemzetközi visszhangját.
A 4iG Csoport és a SpaceX előző nap jelentette be, hogy mérföldkőnek számító megállapodást írt alá az európai kommunikációs összeköttetések megbízhatóságának és ellenálló képességének erősítésére. A Starlink Mobile a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szolgáltatásait erősíti, míg a Sovereign Solutions-megállapodás az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését támogatja.
A 4iG árfolyama egyébként nagyot bukott tavaly novemberi 4965 forintos csúcsáról, amiben jelentős szerepet játszott a Tisza növekvő népszerűsége, illetve az áprilisi választási győzelme.
A miniszterelnök augusztusban újabb eladási hullámot indított a 4iG papírjaiban, miután bejelentette, hogy áttekintik a 4iG-csoporthoz kapcsolódó valamennyi állami szerződést.
Magyar Péter közleményében úgy fogalmazott, hogy
a 4iG „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.