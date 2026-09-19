Merre tart a pesti börze? Van még emelkedési potenciál a magyar piacon? – profi stratéga rántja le a leplet a Mol, az OTP és a Richter részvényeiről

A geopolitikai feszültségek kifejezetten jót tesznek a Molnak, az OTP idei eredménye újra csúcsot dönthet, jó úton jár a Richter is, az AutoWallis árréstömegét a növekvő verseny tépázta meg - egyebek között erről beszélt a Világgazdaságnak Nagy András, az Erste részvényelemzője.

Merre tart a pesti börze? Aki válaszol: Nagy András az Erste részvényelemzője / Fotó: Erste

Újra visszatért a rekordüzemmódba a BUX, az utóbbi időben leginkább a Mol húzza. Ha az Erste négy magyar blue chipre fenntartott célárait vesszük alapul, meddig mehet még a rali?

Alapvetően jól értékeltnek tartjuk a magyar részvénypiacot. Erre utal az is, hogy az előretekintő P/E értékeltség (árfolyam /egy részvényre jutó profit) 10-es értékre emelkedett, így már csak minimálisan marad el a 10,5-ös hosszútávú átlagos értéktől, ezért az átértékelődésből adódó extra potenciál már mérsékelt, a BUX további emelkedési potenciálja inkább csak a tőkeköltségből adódik, ami az Erste módszertan szerint nagyjából évi 11 százalékos értéket takar.