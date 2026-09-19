Merre tart a pesti börze? Van még emelkedési potenciál a magyar piacon? – profi stratéga rántja le a leplet a Mol, az OTP és a Richter részvényeiről
A geopolitikai feszültségek kifejezetten jót tesznek a Molnak, az OTP idei eredménye újra csúcsot dönthet, jó úton jár a Richter is, az AutoWallis árréstömegét a növekvő verseny tépázta meg - egyebek között erről beszélt a Világgazdaságnak Nagy András, az Erste részvényelemzője.
Újra visszatért a rekordüzemmódba a BUX, az utóbbi időben leginkább a Mol húzza. Ha az Erste négy magyar blue chipre fenntartott célárait vesszük alapul, meddig mehet még a rali?
Alapvetően jól értékeltnek tartjuk a magyar részvénypiacot. Erre utal az is, hogy az előretekintő P/E értékeltség (árfolyam /egy részvényre jutó profit) 10-es értékre emelkedett, így már csak minimálisan marad el a 10,5-ös hosszútávú átlagos értéktől, ezért az átértékelődésből adódó extra potenciál már mérsékelt, a BUX további emelkedési potenciálja inkább csak a tőkeköltségből adódik, ami az Erste módszertan szerint nagyjából évi 11 százalékos értéket takar.
Az orosz beszerzés ellehetetlenülése és a közel-keleti csatorna potenciális bedugulása nem veszélyezteti a Mol-részvények emelkedő pályáját? Mintha erről a rizikóról a célárat emelő elemzők nem vennének tudomást.
A geopolitikai feszültségek kimondottan jót tesznek az európai finomítóknak, hiszen jelenleg az orosz és közel-keleti dízel kapacitások is hiányoznak a világpiacról. Előbbiek részben megsemmisültek, utóbbiak pedig a Perzsa-öbölben ragadtak.
Mivel Európa normál körülmények között is dízel behozatalra szorul, ez most nehezebbé vált, a szűkös kínálat pedig felhajtja a finomítói marzsokat.
Az elmúlt hetekben az európai dízel finomítói marzsok rövid ideig még 90 dollár/hordó fölött is jártak, hasonlóra még az orosz-ukrán háború kitörését követően sem volt példa. A magas marzsok pedig erőteljes profitot biztosítanak a finomítói szektor számára.
A Mol százhalombattai finomítójának kihozatala a 2000-es évek eleje óta a gázolajra van optimalizálva, amelyhez nagyobb részben uráli típusú kőolajat használ, az pedig tipikusan diszkonttal forog a Brent típusú kőolajhoz képest.
Ennek a különbözetnek a jelentős részét, mint extra profitot ugyan elveszi az állam, de azért általában valamelyest ez is még tovább növeli az eredményét. Szóval a jelenlegi piaci helyzet nagyon kedvező a Mol számára.
A Mol finomítói kapacitása szempontjából a következő napok különösen fontosnak ígérkeznek, hiszen korábbi nyilatkozatok alapján hamarosan befejeződhet az egy éve megsérült AV3 finomítói egység javítása, így teljes kapacitásra kapcsolhat a Mol finomítása.
Ha a diplomáciai súrlódások vagy egyéb okok miatt mégsem vehetné meg a Mol a szerb NIS-t, az hogyan hatna az árfolyamra?
A hosszúra nyúló tárgyalási folyamat ellenére a piac számít arra, hogy a Molnak sikerül megvásárolnia a NIS-t.
Árulkodó jelnek tekinthető, hogy a Mol éppen most bocsátott ki 500 millió euró értékben kötvényt.
Ha valamilyen okból meghiúsulna a NIS tranzakció az csalódást jelentene a befektetők számára.
Az OTP első féléves eredményeit az adóemelés mellett talán forinterősödés sújtotta leginkább. Úgy tűnik, a devizánk felértékelődése megtorpant, sőt valamelyest vissza is fordult a forint a lokális csúcsról. Elképzelhető, hogy éves bázison növekvő profitról számol be a legnagyobb magyar bank?
A forint év/év alapú erősödése tényleg nem tett jót az OTP profitjának, hiszen a bankcsoport eredményének nagyjából 2/3-a külföldről jön. Azonban az erős operatív működés, különösen a nettó kamatjövedelem bővülése képes ezt ellensúlyozni. A hitelállomány dinamikusan növekszik, ráadásul a kamatmarzsok (elsősorban az eurozónás országokban) emelkedő pályán vannak. Összességében úgy gondoljuk, hogy az OTP profitja idén is képes lesz új csúcsra emelkedni.
A Richter árfolyama van a blue chipek közül az elemzői konszenzus célárától a legjobban elmaradva. Miért ilyen óvatosak a befektetők, van ennek racionális magyarázata?
Az elmúlt negyedévekben a Richter már jelentős lépéseket ért el a hatékonyság növelése érdekében és jó úton járnak a 2030-as, valamint a hosszabb távú 2035-ös célok eléréséhez.
Azonban az erős forint nyomott hagyott a Richter második negyedéves eredményében, így
a tisztított működési eredménnyel szemben például az adózott eredmény sor tekintetében már nem voltak láthatóak a működési hatékonyság javulásának jelei.
A másik kockázatot pedig a jelenlegi csúcskészítmény, a Vraylar antipszichotikum szabadalmi védettségének egyre közelebbi, 2030. márciusi lejárata okozza. Ennek kiesése éves szinten nagyságrendileg 1 milliárd dollárral ronthatja a Richter működési eredményét, mely lyukat rendkívül nehéz lesz befoltozni, de ezzel a kieséssel természetesen az elemzők is számolnak a célárak kalkulálásakor.
Az AutoWallis második negyedéves eredménye elmaradt a várttól. Egyesek már a növekedési pálya megtöréséről beszélnek. Az Erste hogy ítéli meg a helyzetet?
A vártnál is erőteljesebb verseny alakult ki az európai autópiacon, ahogy a kínai autógyártók a tisztán elektromos szegmens mellett már a hibrid szegmensben is törnek előre. Ez jelentős árverseny generált, ami a második negyedévben már egyértelműen érintette a kereskedőket is, az AutoWallis esetében jelentős árréstömeg csökkenést eredményezve.
A kedvezőtlen iparági környezetre reagálva a korábbi 202 forintról 145 forintra csökkentettük az AutoWallis részvények célárát.