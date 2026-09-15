Itt a bejelentés: a 4iG a Nasdaqra készül - az óriáscég kinőtte a magyar tőkepiacot

A 4iG igazgatósága döntött a 4iG részvényeinek az amerikai szabályozott tőkepiacra történő bevezetését célzó vizsgálat, illetve előkészítő folyamat megindításáról - közölte a technológiai cég kedden.

A 4iG a Nasdaqra készül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A társaság jogelődjének részvényeit 2004. szeptember 22. napján vezették be a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), a 4iG részvényei 2019. június 19. napja óta a BÉT Prémium kategóriájában forognak.

A 4iG így – jogelődje tőzsdei jelenlétét is figyelembe véve – közel huszonkét éves magyar tőkepiaci tapasztalattal, kialakult közzétételi gyakorlattal, rendszeres IFRS-beszámolással és intézményesült befektetői kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Az időközben cégcsoporttá terebélyesedő vállalat tevékenysége és vállalati mérete mára jelentősen túlmutat azon a működési kereten, amelyben eredetileg megjelent a magyar tőkepiacon.

A csoport célja, hogy részvényei – az előkészítő folyamat eredményeitől, a szükséges társasági döntések meghozatalától, az irányadó jogi, szabályozási, pénzügyi és tőkepiaci követelmények teljesítésétől, valamint a piaci körülményektől függően – a jelenlegi előzetes ütemezés szerint 2027 negyedik negyedévében megjelenjenek a Nasdaqon.

A konkrét konstrukcióról, annak feltételeiről és az esetleges tőkebevonásról a folyamat későbbi szakaszában születhet döntés. A tervezett bevezetés a 4iG jövőbeni tőkebevonási lehetőségeinek bővítését, részvényei likviditásának növelését és nemzetközi intézményi befektetői bázisának szélesítését szolgálhatja.

A 4iG amerikai befektetési bankok, jogi irodák, könyvvizsgáló társaságok és tőkepiaci tanácsadók bevonásával vizsgálja a bevezetés lehetséges struktúráit, feltételeit és ütemezését. A felkészülés kiterjed a szükséges átvilágításokra, valamint a világ legszigorúbbjai közé tartozó amerikai tőkepiaci transzparencia-, jelentéstételi, belső kontroll- és vállalatirányítási követelmények teljesítésére.

A menedzsment a folyamat lényeges fejleményeiről a mindenkor irányadó jogszabályoknak és tőkepiaci előírásoknak megfelelően tájékoztatja a befektetőket és a tőkepiac szereplőit.