Szenved a forint, betett a drága olaj: már 366 forintot kérnek az euróért, a dollárra jobb nem is ránézni – zuhan az OTP, a Mol ereje is elillant
Rossz a hét eleji hangulat a piacokon, az amerikai-iráni háborús feszütségek további erősödése és a velejáró olajáremelkedés nyomasztja a kereskedőket, akik az emelkedő infláció várakozások miatt is aggódhatnak, ez ugyanis szigorúbb monetáris politikát vetít előre. Az euró jegyzése 366 fornt felett is járt hétfő délelőtt, a pesti tőzsdén és Nyugat-Európa börzéin is jelentős a lefordulás.
Az európai részvénypiacokat is lejtőre állította a közel-keleti fegyveres támadások élénkülése. A kontinens meghatározó indexei közül a német DAX 0,6 százalékkal, a francia CAC 40 0,8 százalékot esett délig, az olasz FTSE MIB 1,2 százalékkal zuhan, és csupán a brit FTSE 100 tudott fél százalékkal emelkedni.
Pesszimisták itthon a befektetők: zuhan az OTP, a Mol ereje is elszállt
A pesti tőzsdén is borús a kép: a BUX index 0,6 százalékkal 151 590 pontig fordult le a nap első felében. A magyar blue chipek vegyesen teljesítenek.
- Az OTP 1,7 százalékkal 46 200 forintra esett,
- a Mol előnye a lendületes kezdést követően 0,2 százalékra mérséklődött, árfolyama 5390 forintot mutat.
- A Richter papírjai 0,2 százalékkal 12 560 forintra kapaszkodtak fel,
- a Magyar Telekom pedig ugyancsak 0,2 száalékkal, 2554 forintra erősödött.
A 4iG befektetőit befektetőket megnyugtatta a hétvégi cáfolat , amit egy online műsorban elhangzottakra adott a táraság. A részvény 3,2 százalékkal drágult, ezzel a legjobb teljesítményt nyújtja a BUX-kosárban.
Az olajárak továbbrai is rendkívül magasak, és közben megjelent az első, 150 dolláros hordónkénti árfolyamot is előrevetítő elemzés a Bernstein elemzőinek tollából.
A Brent hordónkénti jegyzése 108 dollár felett is járt, jelenleg 107,3 dolláron áll, 2,6 százalékos erősödést mutatva. Az amerikai típusú nyersolaj, a WTI hordójáért 102,7 dollárt kérnek.
A európai földgáz ára öt százalékkal 83,6 euró/kilowattórára ugrott, de nap közben 84 euró fölé is felszúrt az árfolyam.
Dollárrali és a dráguló energia is nyomasztja a forintot
A forint jelentősen gyengült szinte minden fontosabb devizával szemben. Ebben az inflációs és kamatemelési váakozások fűtötte dollárrali, valamint a dráguló energia is szerepet játszik.
Az euróhoz képest 0,7 százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a váltási árfolyam 365,9 forintnél jár cikkünk írásakor.
A dollárral szemben 1,2 százalékkal gyengült a magyar valuta, egészen a 317-es szintig.
A régiós fizetőeszközök is lehagyják az energiaárak drágulásának leginkább kitett forintot: a cseh korona 0,35 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal kerül többe.
Az Erste piaci kommentárjában arról ír, a forint mozgása továbbra is visszafogottnak mondható ahhoz képest, hogy mennyire feszült a geopolitikai helyzet. A bankház szerint a héten továbbra is a geopolitika és az iráni helyzet állhat a piacok fókuszában. Eközben a forintpiac is figyeli a szerdai Fed kamatdöntés kimenetelét, illetve az amerikai jegybank üzeneteit.
Itthonról fontosabb makroadat nem várható, a figyelem a Fed döntése után egyre inkább a közelgő MNB kamatdöntésre terelődhet a jövő kedden. Bár a hazai infláció továbbra is visszafogott, a geopolitikai feszültségek erősödése miatt várhatóan a mostani 5,50 százalékos szinten tartja a kamatot az MNB. Ez némi támaszt jelenthet a forintnak a romló hangulat közepette – vélekednek az elemzők.