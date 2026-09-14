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Szenved a forint, betett a drága olaj: már 366 forintot kérnek az euróért, a dollárra jobb nem is ránézni – zuhan az OTP, a Mol ereje is elillant

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre nagyobb az esés az európai és a hazai tőzsdén egyaránt. A vezető magyar bankpapír mélyrepülésben, az olajrészvény lendülete is elfogyott, a 4iG viszont remekel. A forint elhasalt minden fontosabb devizával szemben, az olajárak és a dollárrali is erős ellenszelet jelent.
K. T.
2026.09.14, 12:25

Rossz a hét eleji hangulat a piacokon, az amerikai-iráni háborús feszütségek további erősödése és a velejáró olajáremelkedés nyomasztja a kereskedőket, akik az emelkedő infláció várakozások miatt is aggódhatnak, ez ugyanis szigorúbb monetáris politikát vetít előre. Az euró jegyzése 366 fornt felett is járt hétfő délelőtt, a pesti tőzsdén és Nyugat-Európa börzéin is jelentős a lefordulás.

forint, euró, tőzsde
Zuhanásban a pesti tőzsde és a forint is / Fotó: Vémi Zoltán

Az európai részvénypiacokat is lejtőre állította a közel-keleti fegyveres támadások élénkülése. A kontinens meghatározó indexei közül a német DAX 0,6 százalékkal, a francia CAC 40 0,8 százalékot esett délig, az olasz FTSE MIB 1,2 százalékkal zuhan, és csupán a brit FTSE 100 tudott fél százalékkal emelkedni.

Pesszimisták itthon a befektetők: zuhan az OTP, a Mol ereje is elszállt

A pesti tőzsdén is borús a kép: a BUX index 0,6 százalékkal 151 590 pontig fordult le a nap első felében. A magyar blue chipek vegyesen teljesítenek. 

  • Az OTP 1,7 százalékkal 46 200 forintra esett, 
  • a Mol előnye a lendületes kezdést követően 0,2 százalékra mérséklődött, árfolyama 5390 forintot mutat. 
  • A Richter papírjai 0,2 százalékkal 12 560 forintra kapaszkodtak fel, 
  • a Magyar Telekom pedig ugyancsak 0,2 száalékkal, 2554 forintra erősödött.

A 4iG befektetőit befektetőket megnyugtatta a hétvégi cáfolat , amit egy online műsorban elhangzottakra adott a táraság. A részvény 3,2 százalékkal drágult, ezzel a legjobb teljesítményt nyújtja a BUX-kosárban.

 4IG részvény
4IG részvény14:14:42
Árfolyam: 1 592 HUF +11 / +0,69 %
Forgalom: 199 891 950 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajárak továbbrai is rendkívül magasak, és közben megjelent az első, 150 dolláros hordónkénti árfolyamot is előrevetítő elemzés a Bernstein elemzőinek tollából. 

A Brent hordónkénti jegyzése 108 dollár felett is járt, jelenleg 107,3 dolláron áll, 2,6 százalékos erősödést mutatva. Az amerikai típusú nyersolaj, a WTI hordójáért 102,7 dollárt kérnek.

A európai földgáz ára öt százalékkal 83,6 euró/kilowattórára ugrott, de nap közben 84 euró fölé is felszúrt az árfolyam.

Dollárrali és a dráguló energia is nyomasztja a forintot

A forint jelentősen gyengült szinte minden fontosabb devizával szemben. Ebben az inflációs és kamatemelési váakozások fűtötte dollárrali, valamint a dráguló energia is szerepet játszik.

Az euróhoz képest 0,7 százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a váltási árfolyam 365,9 forintnél jár cikkünk írásakor.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárral szemben 1,2 százalékkal gyengült a magyar valuta, egészen a 317-es szintig.

USD / HUF árfolyam
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A régiós fizetőeszközök is lehagyják az energiaárak drágulásának leginkább kitett forintot: a cseh korona 0,35 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal kerül többe.

Az Erste piaci kommentárjában arról ír, a forint mozgása továbbra is visszafogottnak mondható ahhoz képest, hogy mennyire feszült a geopolitikai helyzet. A bankház szerint a héten továbbra is a geopolitika és az iráni helyzet állhat a piacok fókuszában. Eközben a forintpiac is figyeli a szerdai Fed kamatdöntés kimenetelét, illetve az amerikai jegybank üzeneteit.

Itthonról fontosabb makroadat nem várható, a figyelem a Fed döntése után egyre inkább a közelgő MNB kamatdöntésre terelődhet a jövő kedden. Bár a hazai infláció továbbra is visszafogott, a geopolitikai feszültségek erősödése miatt várhatóan a mostani 5,50 százalékos szinten tartja a kamatot az MNB. Ez némi támaszt jelenthet a forintnak a romló hangulat közepette – vélekednek az elemzők.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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