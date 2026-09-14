Szenved a forint, betett a drága olaj: már 366 forintot kérnek az euróért, a dollárra jobb nem is ránézni – zuhan az OTP, a Mol ereje is elillant

Rossz a hét eleji hangulat a piacokon, az amerikai-iráni háborús feszütségek további erősödése és a velejáró olajáremelkedés nyomasztja a kereskedőket, akik az emelkedő infláció várakozások miatt is aggódhatnak, ez ugyanis szigorúbb monetáris politikát vetít előre. Az euró jegyzése 366 fornt felett is járt hétfő délelőtt, a pesti tőzsdén és Nyugat-Európa börzéin is jelentős a lefordulás.

Zuhanásban a pesti tőzsde és a forint is / Fotó: Vémi Zoltán

Az európai részvénypiacokat is lejtőre állította a közel-keleti fegyveres támadások élénkülése. A kontinens meghatározó indexei közül a német DAX 0,6 százalékkal, a francia CAC 40 0,8 százalékot esett délig, az olasz FTSE MIB 1,2 százalékkal zuhan, és csupán a brit FTSE 100 tudott fél százalékkal emelkedni.

Pesszimisták itthon a befektetők: zuhan az OTP, a Mol ereje is elszállt

A pesti tőzsdén is borús a kép: a BUX index 0,6 százalékkal 151 590 pontig fordult le a nap első felében. A magyar blue chipek vegyesen teljesítenek.

Az OTP 1,7 százalékkal 46 200 forintra esett,

a Mol előnye a lendületes kezdést követően 0,2 százalékra mérséklődött, árfolyama 5390 forintot mutat.

A Richter papírjai 0,2 százalékkal 12 560 forintra kapaszkodtak fel,

a Magyar Telekom pedig ugyancsak 0,2 száalékkal, 2554 forintra erősödött.

A 4iG befektetőit befektetőket megnyugtatta a hétvégi cáfolat , amit egy online műsorban elhangzottakra adott a táraság. A részvény 3,2 százalékkal drágult, ezzel a legjobb teljesítményt nyújtja a BUX-kosárban.