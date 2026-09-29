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Az euró bevezetéséről fejtette ki véleményét a jegybank

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Kurali Zoltán, az MNB alelnöke a Bloomberg budapesti rendezvényén szólalt meg. Varga Mihály helyettese szerint a kormánynak végig kell vinnie az euróbevezetésre vonatkozó tervet.
VG
2026.09.29, 17:34

Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke kedden sürgette az euróbevezetés felé vezető út folytatását egy Bloomberg-rendezvényen - írja a hírügynökség.

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Euróbevezetés: a jegybank támogatja a tervet / Fotó: Akos Stiller

Varga Mihály helyettese kijelentette: a kormánynak végig kell vinnie az euró bevezetésére vonatkozó tervet, mivel ez segítene javítani az ország megítélését a pénzügyi piacokon.
Mint ismert, Magyar Péter kormánya azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra teljesítse a csatlakozási kritériumokat, ami komoly kihívást jelent a kabinet számára, tekintettel Magyarország magas költségvetési hiányára és államadósságára. 

A kormány várhatóan a jövő hónapban, költségvetési tervei bemutatásakor részletezi majd az euró bevezetésével törekvéseit.

Elengedhetetlen, hogy ezen az úton maradjunk

– fogalmazott Kurali a Bloomberg budapesti rendezvényén.

A forint mindenesetre sokat erősödött a kormány euróbevezetési tervei hatására. A lépés éles szakítást jelentett az előző kormány irányvonalával.

Kurali Zoltán amúgy az euró magyarországi bevezetésének egyik fő szorgalmazója, érvelése szerint az eurózónához való csatlakozás segíthetné az ország hitelminősítésének javítását, és végső soron a feltörekvő piaci státuszból való kitörést.

A jegybank egyébként ebben a hónapban felfüggesztette kamatcsökkentési ciklusát, miután a kötvénypiaci hozamok és az energiaárak emelkedése miatt kedvezőtlenebbé vált a globális környezet.

Kurali szerint a döntéshozók a kormány hosszú távú költségvetési terveinek részleteire várnak. 

A bejelentésnek be kell majd mutatnia, hogyan halad Magyarország a közös valutaövezet felé a következő években

 – tette hozzá.

MNB
forint
euróbevezetés
Kurali Zoltán
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