Romlott az európai részvénypiacok megítélése a Bloomberg által megkérdezett privátbankok és alapkezelők körében. A 22 intézményből már csak hét súlyozza felül a kontinens részvényeit, míg tizenegy semleges álláspontot foglal el, négy pedig alulsúlyozza a papírokat.

Bealkonyul az európai részvényeknek? Egyre pesszimistábbak a profi befektetők / Fotó: NurPhoto via AFP

Romlott a hangulat év eleje óta

Ez jelentős visszalépés az év elejéhez képest, amikor még felülsúlyozták Európát, és csupán egyetlen alapkezelő volt pesszimista. A hangulatromlás annak ellenére következett be, hogy a Stoxx Europe 600 index zsinórban öt hónapon át emelkedett, és idén összesen 13 százalékos hozamot ért el. Az európai vállalatok eredményei a második negyedévben többségükben felülmúlták a várakozásokat, miközben a gazdasági adatok is javulást mutattak.

A professzionális befektetők aggodalma ugyanakkor elsősorban abból fakad, hogy a pozitív hírek jelentős része már beépült az árfolyamokba. A piaci szereplők szerint a további emelkedéshez új növekedési tényezőkre lenne szükség, miközben a magasabb kötvényhozamok, az erős euró és a geopolitikai kockázatok mind jobban csökkentik az európai részvények vonzerejét.

Julien Lafargue, a Barclays Private Bank and Wealth Management vezető piaci stratégája szerint a következő hetekben inkább a kitettség csökkentését tartaná indokoltnak, mivel Európa gazdasági teljesítménye csalódást okozhat, és sok befektető inkább profitot realizálhat, mintsem további tőkét allokálna a régióba.

Értékeltségi szempontból Európa persze még mindig olcsóbb az Egyesült Államoknál, ám a különbség egyre szűkül. A Stoxx Europe 600 jelenleg mintegy 14,8-szoros előretekintő eredményalapon forog, ami meghaladja a húszéves 13,4-szeres átlagot. Az amerikai S&P 500 mutató ezzel szemben 19,5-szeres szorzón áll. Bár az európai piac kedvezőbb árazást kínál, sok befektető szerint ez önmagában már nem nyújt elegendő vonzerőt.

Európa lemaradóban

Globális összehasonlításban Európa több területen is lemarad. Az alapkezelők szerint

az Egyesült Államok erőteljesebb profitnövekedést,

a feltörekvő piacok kedvezőbb növekedési kilátásokat,

Japán pedig attraktív vállalati reformokat kínál.

Különösen fontos tényező az mesterséges intelligencia körüli befektetési hullám, amely elsősorban az amerikai technológiai vállalatokat támogatja. A Bloomberg Intelligence adatai szerint a Stoxx Europe 600 vállalatainak eredményei idén várhatóan 15 százalékkal nőnek, míg az S&P 500 cégeinél 27 százalékos bővülést prognosztizálnak.