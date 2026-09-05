Bealkonyul az európai részvényeknek? Egyre pesszimistábbak a profi befektetők
Romlott az európai részvénypiacok megítélése a Bloomberg által megkérdezett privátbankok és alapkezelők körében. A 22 intézményből már csak hét súlyozza felül a kontinens részvényeit, míg tizenegy semleges álláspontot foglal el, négy pedig alulsúlyozza a papírokat.
Romlott a hangulat év eleje óta
Ez jelentős visszalépés az év elejéhez képest, amikor még felülsúlyozták Európát, és csupán egyetlen alapkezelő volt pesszimista. A hangulatromlás annak ellenére következett be, hogy a Stoxx Europe 600 index zsinórban öt hónapon át emelkedett, és idén összesen 13 százalékos hozamot ért el. Az európai vállalatok eredményei a második negyedévben többségükben felülmúlták a várakozásokat, miközben a gazdasági adatok is javulást mutattak.
A professzionális befektetők aggodalma ugyanakkor elsősorban abból fakad, hogy a pozitív hírek jelentős része már beépült az árfolyamokba. A piaci szereplők szerint a további emelkedéshez új növekedési tényezőkre lenne szükség, miközben a magasabb kötvényhozamok, az erős euró és a geopolitikai kockázatok mind jobban csökkentik az európai részvények vonzerejét.
Julien Lafargue, a Barclays Private Bank and Wealth Management vezető piaci stratégája szerint a következő hetekben inkább a kitettség csökkentését tartaná indokoltnak, mivel Európa gazdasági teljesítménye csalódást okozhat, és sok befektető inkább profitot realizálhat, mintsem további tőkét allokálna a régióba.
Értékeltségi szempontból Európa persze még mindig olcsóbb az Egyesült Államoknál, ám a különbség egyre szűkül. A Stoxx Europe 600 jelenleg mintegy 14,8-szoros előretekintő eredményalapon forog, ami meghaladja a húszéves 13,4-szeres átlagot. Az amerikai S&P 500 mutató ezzel szemben 19,5-szeres szorzón áll. Bár az európai piac kedvezőbb árazást kínál, sok befektető szerint ez önmagában már nem nyújt elegendő vonzerőt.
Európa lemaradóban
Globális összehasonlításban Európa több területen is lemarad. Az alapkezelők szerint
- az Egyesült Államok erőteljesebb profitnövekedést,
- a feltörekvő piacok kedvezőbb növekedési kilátásokat,
- Japán pedig attraktív vállalati reformokat kínál.
Különösen fontos tényező az mesterséges intelligencia körüli befektetési hullám, amely elsősorban az amerikai technológiai vállalatokat támogatja. A Bloomberg Intelligence adatai szerint a Stoxx Europe 600 vállalatainak eredményei idén várhatóan 15 százalékkal nőnek, míg az S&P 500 cégeinél 27 százalékos bővülést prognosztizálnak.
Daniele Antonucci, a Quintet Private Bank befektetési vezetője szerint a jövőbeni hozamokat már elsősorban az eredménynövekedésnek kell hajtania, mivel az értékeltségek további emelkedésére nincs elegendő tér.
Amellett a geopolitikai környezet továbbra is komoly bizonytalansági tényező. Bár az olaj- és gázárak csökkentek az idei csúcsokhoz képest, a Hormuzi-szoros körüli feszültségek tovább mérgezik a levegőt. Ráadásul a politikai kockázatok is nőnek, különösen Franciaországban, ahol a közelgő elnökválasztás gyakorol nyomást a piacokra.
Lasszóval kell fogni az európai részvényekben bízó alapkezelőket
Philipp Lisibach, az LGT Private Banking európai befektetési igazgatója úgy véli, az eurózóna részvényeinek jelenlegi értékeltsége nem tükrözi megfelelően ezeket a kockázatokat, különösen az energiaárak és a geopolitikai bizonytalanságok fényében.
A növekvő kötvényhozamok szintén óvatosságra intenek. Az amerikai hosszú lejáratú állampapírhozamok augusztus közepén csaknem húszéves csúcs közelébe emelkedtek. Christian Nolting, a Deutsche Bank privátbanki üzletágának befektetési vezetője szerint ezért a jelenlegi hozamszinteken nehéz kifejezetten optimistán megítélni a részvénypiacokat.
Az egyes szektorok persze nem esnek azonos megítélés alá. A BNP Paribas Wealth Management például a banki és egyéb értékalapú szektorokat részesíti előnyben. Edmund Shing befektetési igazgató szerint a stratégia célja a technológiai és AI-vezérelt növekedési részvényekből való rotáció. A gyengülő amerikai dollár szintén a feltörekvő piacokat támogatja, miközben rontja az exportorientált európai vállalatok versenyképességét. Jerome van der Bruggen, az Indosuez Wealth Management stratégája szerint ilyen környezetben a feltörekvő piacok jobb befektetési célpontot jelenthetnek.
Az általános óvatosság ellenére nem mindenki pesszimista. Az UBS Global Wealth Management július közepén semlegesről vonzóra minősítette fel az európai részvényeket, mivel a következő két évben közel 25 százalékos eredménynövekedést vár.
Többen úgy vélik, hogy az 500 milliárd eurós német fiskális ösztönzőprogram gazdasági fordulópontot jelenthet Európában. Christina Carlsten, a Banque Piguet Galland alapkezelője szerint az európai vállalatok nyeresége három év stagnálás után ismét növekedési pályára állt, és ez a folyamat még folytatódhat.