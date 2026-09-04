A Fed, a Treasury, az infláció és a 40 ezermilliárd dolláros kérdés

Kevin Warsh a Jackson Hole-i beszédében nem azt mondta, amit sokan hallani szerettek volna: határozott üzenetében kiállt az infláció letörése és a 2 százalékos cél hitelessége mellett. A beszéd hatására a szeptemberi FOMC-ülésre árazott kamatemelési valószínűség nagyjából 35 százalékról már hétfő reggelre 60 százalék közelébe ugrott. Ez pedig nem pusztán amerikai kamattörténet: a változás a dolláron, az állampapírhozamokon és a nyersanyagárakon keresztül a globális pénz- és tőkepiac egészére hat.

Sok múlik most Kevin Warsh Fed-elnök következő lépésén / Fotó: NurPhoto via AFP

De ne szaladjunk ennyire előre: nézzünk először a számok mögé!

Az augusztusban publikált júliusi CPI éves alapon 3,4, a PCE-árindex pedig 3,7 százalékon állt, vagyis mindkettő érdemben a Fed 2 százalékos célja felett maradt. A két mutató összetétele, súlyozása és mérési módszertana eltér; a Fed döntéshozói elsősorban a PCE-árindexet követik. Ennek oka többek között a szélesebb fogyasztási kör, a fogyasztási szerkezet változásaihoz gyorsabban alkalmazkodó súlyozás és az egészségügyi kiadások teljesebb kezelése. A maginfláció sem ad teljes felmentést: a mag-PCE éves üteme 3,3 százalék volt.

Jól látható, hogy még nem „ég a ház”, de az infláció továbbra sem tekinthető legyőzöttnek. Egy következetesen kommunikáló és szükség esetén időben lépő Fed hitelesebben tudja horgonyozni az inflációs várakozásokat. Ha a vállalatok és a háztartások elhiszik, hogy az árstabilitás helyreáll, kisebb az esélye annak, hogy bérezési, árazási, beruházási és fogyasztási döntéseikkel maguk is egy másodkörös inflációs spirált erősítsenek. Ebből a szempontból egy időben meglépett, mérsékelt kamatemelés kisebb társadalmi és piaci költséggel járhat, mint egy később szükségessé váló, hosszan tartó magas reálkamat-környezet és az abból következő recesszió.

Az inflációs kockázatot a 2026-os és 2027-es laza fiskális politika is táplálhatja – és a közelgő félidős választások előtt a költségvetési szigor politikai ösztönzői sem különösebben erősek.

A problémát tovább mélyíti az amerikai adósság egyre magasabb újrafinanszírozási költsége, amely már a Treasury számára is látható fájdalompont. Az amerikai 30 éves állampapír hozama augusztusban 5,327 százalékig emelkedett, 2007 óta nem látott szintre. A piaci nyomás konkrét intézkedést is szült: a Treasury a hosszú lejáratú papírok likviditást támogató visszavásárlásának maximális méretét műveletenként 2 milliárd dollárról legalább 4 milliárdra emelte. Egy több mint 32 ezermilliárd dolláros Treasury-piacon ennek jelentősége nem elsősorban a tranzakció méretében, hanem az általa küldött jelzésben rejlik. Közben a teljes amerikai szövetségi adósság már meghaladta a 40 ezermilliárd dollárt. A költségvetési bizottság (CRFB) számítása szerint az elnöki költségvetés 2027-re 2,2 ezermilliárd dolláros hiánnyal számol; ez újabb jelentős állampapír-kibocsátási igényt jelent.

Az adósságot ki kell nőni

– tartja a közgazdasági mondás. Egy ország számára valóban kedvezőbb pálya, ha a nominális gazdaság gyorsabban bővül az adósságnál, mint ha kizárólag megszorításokkal próbálja stabilizálni az adósságrátát. A gond az, hogy ehhez gyors és tartós növekedés kellene. A CBO (Kongresszusi Költségvetési Hivatal) 2027-re mindössze 1,8 százalékos reál-GDP-növekedést vár, miközben az elnöki költségvetés jóval optimistább, évtizedes átlagban 3 százalékos növekedéssel számol. Minél kisebb a tényleges növekedés, annál nehezebb pusztán a GDP bővülésével kinőni a jelenlegi adósságpályát.

Márpedig a magasabb kamatok visszafogják a lakossági fogyasztást, a hitelfelvételt és a vállalati beruházási kedvet is. Ezzel a fiskális oldal is egyre nehezebb helyzetbe kerülhet. Könnyen kialakulhat egy önmagát erősítő folyamat: magasabb hozamok mellett nő a kamatkiadás, a nagyobb kamatkiadás további finanszírozást és állampapír-kibocsátást igényel, a nagyobb kínálat pedig újabb hozamprémiumot követelhet a befektetőktől.