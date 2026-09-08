Földgáz: rommá keresi magát néhány cég az európai csúcsárakon, miközben mélyponton ragadt a tárolók töltöttsége

Az európai gázárak múlt szerdán a holland TTF gáztőzsdén áttörték a 75 eurót megawattóránként, 2023 eleje óta a legmagasabb szintre érve, azóta ugyan kissé megtorpant a drágulás, kedden délelőtt is 75 euró környékén mozogtak az árak. Június végén a földgázzal még 40 euró alatt kereskedtek, de aztán augusztusban 25 százalékkal ugrott a jegyzés.

Mélyponton az európai földgáztárolók töltöttsége / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kiürülhetnek a német földgáztárolók februárra

A fő probléma az iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros körüli további eszkalációtól való félelem, na meg, persze az orosz földgázt is száműzték a kontinens tárolóiból.

Az Európai Bizottság már elismerte, hogy a magas energiaárak komoly aggodalomra adnak okot.

Paula Pinho szóvivő szerint a legutóbbi emelkedés nagyrészt a szűkössé vált globális piacok és a geopolitikai helyzet eredménye.

Németországban különösen kritikus a helyzet. Európa legnagyobb gazdaságában a tárolók szeptember elején csupán - a 15 éves mélypontot jelentő - 53 százalékos töltöttséget értek el - írta kedden az INES gáztárolószövetség, hozzátéve, hogy ez alapján most már technikailag is maximum 77 százalékra lehet növelni a szintet november 1-ig, de ahhoz is nagyon fel kell pörgetni a betárolást.

Az INES számításai szerint amúgy a 77 százalékos novemberi töltöttség esetén - egy a 2010-eshez hasonló hideg tél esetén - februárra tejesen kiürülhetnek a német földgáztárolók.

Európa egésze is gyengén áll

Európa egészében kedvezőbb a helyzet, ám a készletek továbbra is elmaradnak a várakozásoktól. A tárolók jelenleg mindössze 67 százalékban feltöltöttek, szemben a 83 százalékos szezonális átlaggal.

Mivel az európai gázpiac szokatlanul alacsony készletekkel közelít a télhez, a további kínálati vagy keresleti sokkok elnyelésére való rugalmassága korlátozott

– írták a Timera Energy elemzői egy feljegyzésben.

Európa azért emeli az árakat, hogy az LNG-beszerzésekben versenyben maradjon Ázsiával

- tették hozzá.

Mindebből az következik, hogy az európai gáztárolók olyannyira az őszi hónapokra halasztották a betárazások jelentős részét, hogy - hacsak egy csoda nem történik Hormuznál - folyamatosan magas árak várhatók az év hátralévő részében, hiszen most már a földrész minden országában gyorsítani kell a tárolók feltöltését.