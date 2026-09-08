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földgáz

Földgáz: rommá keresi magát néhány cég az európai csúcsárakon, miközben mélyponton ragadt a tárolók töltöttsége

Idén is nagyot hazardíroztak az európai gázbeszerzők. Addig halasztgatták a földgáztárolók feltöltését, hogy rekord alacsony szinten fordult rá a kontinens az őszi hónapokra, miközben hároméves csúcsra lőttek ki az árak a holland gáztőzsdén. A 2022-es forgatókönyv látszik ismétlődni.
Murányi Ernő
2026.09.08., 15:48

Az európai gázárak múlt szerdán  a holland TTF gáztőzsdén áttörték a 75 eurót megawattóránként, 2023 eleje óta a legmagasabb szintre érve, azóta ugyan kissé megtorpant a drágulás, kedden délelőtt is 75 euró környékén mozogtak az árak. Június végén a földgázzal még 40 euró alatt kereskedtek, de aztán augusztusban 25 százalékkal ugrott a jegyzés.

földgáz Gas storage level critical. Potential supply shortage possible
Mélyponton az európai földgáztárolók töltöttsége / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kiürülhetnek a német földgáztárolók februárra

A fő probléma az iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros körüli további eszkalációtól való félelem, na meg, persze az orosz földgázt is száműzték a kontinens tárolóiból. 

Az Európai Bizottság már elismerte, hogy a magas energiaárak komoly aggodalomra adnak okot.

 Paula Pinho szóvivő szerint a legutóbbi emelkedés nagyrészt a szűkössé vált globális piacok és a geopolitikai helyzet eredménye.

Németországban különösen kritikus a helyzet. Európa legnagyobb gazdaságában a tárolók szeptember elején csupán - a 15 éves mélypontot jelentő - 53 százalékos töltöttséget értek el - írta kedden az INES gáztárolószövetség, hozzátéve, hogy ez alapján most már technikailag is maximum 77 százalékra lehet növelni a szintet november 1-ig, de ahhoz is nagyon fel kell pörgetni a betárolást.

Az INES számításai szerint amúgy a 77 százalékos novemberi töltöttség esetén - egy a 2010-eshez hasonló hideg tél esetén - februárra tejesen kiürülhetnek a német földgáztárolók.  

Európa egésze is gyengén áll 

Európa egészében kedvezőbb a helyzet, ám a készletek továbbra is elmaradnak a várakozásoktól. A tárolók jelenleg mindössze 67 százalékban feltöltöttek, szemben a 83 százalékos szezonális átlaggal.

Mivel az európai gázpiac szokatlanul alacsony készletekkel közelít a télhez, a további kínálati vagy keresleti sokkok elnyelésére való rugalmassága korlátozott

 – írták a Timera Energy elemzői egy feljegyzésben.

Európa azért emeli az árakat, hogy az LNG-beszerzésekben versenyben maradjon Ázsiával

 - tették hozzá.

Mindebből az következik, hogy az európai gáztárolók olyannyira az őszi hónapokra halasztották a betárazások jelentős részét, hogy - hacsak egy csoda nem történik Hormuznál - folyamatosan magas árak várhatók az év hátralévő részében, hiszen most már a földrész minden országában gyorsítani kell a tárolók feltöltését.

Mindenesetre az idei gázpiaci történések sora kísértetiesen emlékeztet a 2022-es forgatókönyvre, s 

már csak abban lehet reménykedni, hogy ebben az évben elkerüljük a négy évvel ezelőtti ártüskéket, melyek közül a legnagyobb messze 300 euró fölötti jegyzésről tanúskodott. 

Mely tőzsdei cégek kaszálhatnak az áremelkedésen?

Nos, az elemzők szerint a magas európai gázárak legnagyobb nyertese az oslói tőzsdén jegyzett, de a német börzéken is forgó Vår Energi. A cég kitermelésének oroszlánrésze ugyanis nincs határidős ügyletekkel lefedezve, így szinte teljes egészében közvetlenül az azonnali (spot) piaci árakon értékesítik a földgázt Európában.

  • Az oslói Euronexten jelenleg 50 norvég korona környékén mozgó részvények célárát nem véletlenül növelte a brit Barclays 58 euróra a napokban, 
  • míg a szintén brit Clarksons 50-ről 54 euróra emelt szeptember elején. 

A részvények felértékelődési potenciálját az újabb gázprojektek beindulása és a stabil osztalékfizetés - 25-30 százalékos cash flow alapú kifizetési ráta- támogatja. A Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusának az ajánlása vétel.

Ugyancsak hatalmas hasznot húzhat a gázraliból a másik nagy norvég kitermelő cég, az Equinor is, amely Norvégia és immár egész Európa legnagyobb földgázbeszállítója. 

Bár a termelése egy részét fix áras szerződésekkel kötötték le, a megemelkedett árszint és a kontinens norvég gáztól való függése így is hatalmas extraprofitot biztosít neki. Ennek ellenére az elemzői konszenzus tartásra ajánlja a papírt, mivel már 400 korona fölött jár a kurzus, jócskán maga mögött hagyva az LSEG-konszenzus 376 koronás célárát. 

A BP, a Shell és a Total sem marad ki a jóból

Európa három integrált energiaóriása sem maradhat ki a nyertesek sorából, ráadásul a BP, a Shell és a TotalEnergies az olajiparban is domináns pozícióval rendelkezik, ergo a Brent típusú nyersolaj 100 dollár felé száguldó jegyzése is a malmukra hajtja a vizet.

A Goldman Sachs külön is kiemelte a BP-t, mint a gázárralit legjobban meglovagló nagyvállalatot. A brit konszern LNG-kereskedelmi üzletága kiemelkedően teljesít nagy piaci ingadozások idején, ráadásul nincs közvetlen katari eszközkitettsége, így a közel-keleti fizikai ellátási zavarok nem érintik a saját kitermelését.

A BP részvényeit az elemzők 605 pennys mediáncélárral ajánlják vételre, miközben jelenleg valamivel 555 penny alatt kereskednek a papírral.

A TotalEnergies francia energetikai óriás a világ egyik legnagyobb LNG-portfóliójával rendelkezik, így a globálisan szűkös gázpiac és a magas európai árak közvetlenül növelik integrált gázüzletága profitját. 

A cégcsoport részvényei 77,65 euróra drágultak kedd délelőtt, az LSEG elemzői konszenzusa viszont 83 euróra tette a lécet (medián), ezért az sem meglepő, hogy vételre ajánlják a részvényeit.

A Totalhoz és a BP-hez hasonlóan, a Shell globális LNG-dominanciája is garantálja, hogy az európai importigény megugrása növeli a profitmarzsait. Sőt, az LSEG elemzői konszenzusa szerint a kagylós vállalat célára 15,3 százalékos ralit nyomhat le, hiszen 40,4 font fölé várják a momentán 35 font körül mozgó részvényeket. Az ajánlás mindezért a Shell esetében is vétel.

 

 

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