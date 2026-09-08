Acélos a forint, bár a száguldó földgáz- és olajárak megbillentették

Magához tért a forint kedd délutánra, miután délelőtt 365,6 forintig lőtt ki az euró jegyzése.

Acélos a forint, bár a száguldó földgáz- és olajárak kissé megbillentették / Fotó: Vémi Zoltán

Az Erste szerint főként forint szempontjából rendkívül kedvezőtlen magas energiaár-környezet volt a ludas. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 99 dollár fölött is járt délelőtt 10 óra körül, míg a földgázárak a holland TTF gáztőzsdén ismét 75 euró fölé emelkedtek megawattóránként.

Az Erste által említett energiaársokkon kívül jelentős szerepet játszhatott a délelőtti forintgyengülésben a vártnál alacsonyabb augusztusi infláció is, hiszen ez javítja egy következő, bár a piac által egyre szkeptikusabban megítélt, kamatvágás esélyét.

Az igazi hidegzuhany pedig csak ezután jött, történelmi rekordra hízott ugyanis augusztusban az államháztartás központi alrendszerének a hiánya, jóllehett ez az adat 11 órakor jött ki, amikor az euró-forint már lefelé tartott. Hosszabb távon azonban nyilvánvalóan hatni fog a forint pályájára.

Déli 12 után valamelyest nyugodtabb szelek kezdtek fújni, bár a földgáz ára továbbra is 75 euró fölött ragadt, a Brent viszont 97,5 dollár közelébe csúszott vissza.

Az euró kurzusa is szépen lejött néhány óra alatt, olyannyira, hogy 15 óra magasságában 363,9 forint alá is bekukkantott, ami már csupán 0,1 százalékos eltolódást jelent a közösségi deviza javára.