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Acélos a forint, bár a száguldó földgáz- és olajárak megbillentették

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyot esett a hazai deviza árfolyama kedd délelőtt. Délután viszont az euróval és a dollár szemben is visszafoglalta állásait a forint.
Murányi Ernő
2026.09.08, 17:04

Magához tért a forint kedd délutánra, miután délelőtt 365,6 forintig lőtt ki az euró jegyzése.

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Acélos a forint, bár a száguldó földgáz- és olajárak kissé megbillentették / Fotó: Vémi Zoltán

Az Erste szerint főként forint szempontjából rendkívül kedvezőtlen magas energiaár-környezet volt a ludas. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 99 dollár fölött is járt délelőtt 10 óra körül, míg a földgázárak a holland TTF gáztőzsdén ismét 75 euró fölé emelkedtek megawattóránként.

Az Erste által említett energiaársokkon kívül jelentős szerepet játszhatott a délelőtti forintgyengülésben a vártnál alacsonyabb augusztusi infláció is, hiszen ez javítja egy következő, bár a piac által egyre szkeptikusabban megítélt, kamatvágás esélyét.   

Az igazi hidegzuhany pedig csak ezután jött, történelmi rekordra hízott ugyanis augusztusban az államháztartás központi alrendszerének a hiánya, jóllehett ez az adat 11 órakor jött ki, amikor az euró-forint már lefelé tartott. Hosszabb távon azonban nyilvánvalóan hatni fog a forint pályájára. 

Déli 12 után valamelyest nyugodtabb szelek kezdtek fújni, bár a földgáz ára továbbra is 75 euró fölött ragadt, a Brent viszont 97,5 dollár közelébe csúszott vissza.

Az euró kurzusa is szépen lejött néhány óra alatt, olyannyira, hogy 15 óra magasságában 363,9 forint alá is bekukkantott, ami már csupán 0,1 százalékos eltolódást jelent a közösségi deviza javára.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár, a svájci frank, az angol font és a régiós devizák árfolyamgörbéje is hasonlóan alakult a forint ellenében.

A zöldhasú árfolyama például délelőtt 314,8 forint fölé ralizott, délutánra pedig 313 forintra tért vissza.  

USD / HUF árfolyam
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Eközben az euró-dollár meglehetősen stabil maradt, 1,1623-nál tart jelenleg is a devizapár.

EUR / USD árfolyam
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A pénzügyi piacok arra számítanak, hogy az amerikai dollár továbbra is szűk sávban mozog, mivel az augusztusi erős foglalkoztatási adatok nyomán a Fed kamatemelési várakozásainak enyhe javulása korlátozza a dollár gyengülését, míg a nyíltpiaci bizottság döntéshozásra jogosult tagjainak inflációval kapcsolatos kedvező nyilatkozatai gátolják a felfelé irányuló mozgást is.

A jövőre nézve az augusztusi amerikai fogyasztói árindex (CPI) adatainak pénteki közzététele jelentős változást hozhat az amerikai dollár árfolyamában.

Az euró oldaláról pedig az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntése miatt fékeződik le a devizapár mozgása.

A holland ABN Amro Bank szerint 

az EKB útja egyértelmű, és a pénzügyi piacok már teljes mértékben beárazták a csütörtöki Kormányzótanács ülésén várható kamatemelést.

   

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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