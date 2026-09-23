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Agyonverik a forintot, meddig zuhanhat még a magyar deviza?

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Lejtőre került a magyar deviza. Esik a forint az euró ellenében és zuhan a dollárhoz viszonyítva.
Murányi Ernő
2026.09.23, 16:30
Frissítve: 2026.09.23, 16:33

A forint egész napos gyengülése után az euró szerda délután átlépett egy fontos lélektani határt, s a dollár is mind jobban elhúz a magyar devizától.

Hungarian,Banknotes,(20000,Forint),Ferenc,Deák forint
Agyonverik a forintot, meddig zuhanhat még a magyar deviza? / Fotó: Tibor Koska

Az euró jegyzése késő délután 365 forint fölé emelkedett, majd innen 364,8 forint közelébe húzódott vissza, ám még így is 0,8 százalékot veszített értékéből hazai fizetőeszközünk. Kérdés, hogy  elmozdul-e az árfolyam a hónapok óta az euró felső határát jelző 365 forintos szintről, miután kedden még az alsó határt képező 360 forintos határvonallal viaskodott.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár eközben még jobban rálépett a gázpedálra, a zöldhasú 1,3 százalékkal, 320,15 forintra erősödött.

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A legfontosabb keddi hazai esemény az MNB kamatdöntése volt: a Monetáris Tanács 5,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és bejelentette, hogy 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti a középtávú inflációs célt, megtartva a ±1 százalékpontos toleranciasávot

 - írja az Erste.

A brókercég elemzői hozzátették, hogy az MNB kommunikációja összességében óvatos maradt: a jegybank 2026-ra 1,8 százalékos, 2027-re 3,1 százalékos inflációt vár, és a magas energiaárakat, valamint a bizonytalan globális pénzügyi környezetet továbbra is olyan tényezőknek tekinti, amelyek indokolják a feszes kamatkondíciók fenntartását.

A forint mai gyengülésében közrejátszhatott viszont a dollár ralija, hiszen a zöldhasú az euróra is 0,4 százalékot vert, egészen 1,139 alá küldve az euró-dollár keresztárfolyamot.

EUR / USD árfolyam
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Az euró-dollár gyengülése pedig többnyire az uniós országok devizáit még jobban megviseli, mint a közösségi devizát, mivel könnyebben kimozdíthatók, mint nagy testvérük.

A lengyel zloty is gyengült a két globális szinten is meghatározó deviza ellenében, bár valamivel kisebb mértékben, mint a forint, a cseh korona pedig csak minimálisan veszített értékéből.

 

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