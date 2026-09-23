A forint egész napos gyengülése után az euró szerda délután átlépett egy fontos lélektani határt, s a dollár is mind jobban elhúz a magyar devizától.

Agyonverik a forintot, meddig zuhanhat még a magyar deviza? / Fotó: Tibor Koska

Az euró jegyzése késő délután 365 forint fölé emelkedett, majd innen 364,8 forint közelébe húzódott vissza, ám még így is 0,8 százalékot veszített értékéből hazai fizetőeszközünk. Kérdés, hogy elmozdul-e az árfolyam a hónapok óta az euró felső határát jelző 365 forintos szintről, miután kedden még az alsó határt képező 360 forintos határvonallal viaskodott.