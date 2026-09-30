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Amerikából érkezett hírek miatt erősödött a forint – euróban és dollárban is többet ér a magyar deviza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gyengül a dollár, szárnyra kapott a magyar deviza. Az amerikai inflációs hírre a forint az euróban kifejezve is többet ér.
Murányi Ernő
2026.09.30, 15:16
Frissítve: 2026.09.30, 15:17

A hazai piacon kedd éjfélig enyhén erősödött a magyar deviza az euróval szemben, az eurót a nap végén 367,17 forinton jegyezték. 

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Amerikából segítették meg a forintot / Fotó: Dimas Ardian

Az egyik legfontosabb forintot támogató tényező az energiaárak meredek esése volt: kedden a Brent kőolajtípus és a holland TTF gáztőzsdén a földgáz ára is jelentősen visszaesett, miután javultak a közel-keleti energiaexporttal kapcsolatos kilátások - írja az Erste. 

Ezen kívül Kurali Zoltán az MNB alelnöke szavaira volt érdemes figyelni: a hiteles költségvetési konszolidációs pálya szükségességét hangsúlyozta egy tegnapi konferencián.

Szerda reggel már 366 forint közelében járt az euró kurzusa. 

Holott a szerdán közzétett adatok szerint hiányt mutatott az augusztusi külkereskedelmi mérleg, amit a paksi leállás miatt megemelkedett energiaszámla és a szokásos járműipari leállások magyaráznak.

Az sem jó hír persze, hogy az ipari termelői árak átlagosan 4,8 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakához képest, a havi drágulás pedig 2,9 százalékot tett ki a KSH legfrissebb gyorstájékoztatója szerint.

Ennek ellenére továbbra is 366 forintnál jár a közösségi deviza, sőt fél három körül 0,3 százalékkal, 365,95 forintra esett be az árfolyam.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárral szemben még markánsabban drágul a magyar fizetőeszköz, a zöldhasú egységéért 322 forintot kérnek a bankközi devizapiacon, ami durván 0,5 százalékos forinterősödést jelent. 

USD / HUF árfolyam
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A friss adatközlések szerint tudniillik a vártnál kisebb az inflációs nyomás az Egyesült Államokban. Ez a nemzetközi devizapiaci mozgás hozzájárult ahhoz is, hogy a forint korrigáljon - az euró ellenében is.

A szerdán kijött augusztusra vonatkozó adatok szerint az Amerikai Egyesült Államok lakosságának fogyasztási kosarában bekövetkező árváltozásokat mérő, úgynevezett PCE infláció 3,4 százalékra csökkent, míg a Fed által kiemelten figyelt éves maginfláció (Core PCE) 3,0 százalékra mérséklődött. Az U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) legutóbbi jelentése szerint mindkét mutató elmaradt az elemzők által várt (headline: 3,7 százalék, core: 3,3 százalék) szinttől, ami pozitív meglepetést okozott a piacoknak

Úgy látszik, az a hír most mindent felülír, hiszen közben az eurót az európai energiaellátással kapcsolatos aggodalmak és a francia fiskális-politikai bizonytalanság is terheli. A francia és a német állampapírhozam különbözete 2012 óta nem látott szintre szélesedett, ami tovább növeli az euró kockázati prémiumát. 

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Mind hiába, míg szerda reggel 1,133 körül járt a devizapár jegyzése, onnan azóta 1,1367-ig emelkedett a keresztárfolyam.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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