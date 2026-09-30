Amerikából érkezett hírek miatt erősödött a forint – euróban és dollárban is többet ér a magyar deviza
A hazai piacon kedd éjfélig enyhén erősödött a magyar deviza az euróval szemben, az eurót a nap végén 367,17 forinton jegyezték.
Az egyik legfontosabb forintot támogató tényező az energiaárak meredek esése volt: kedden a Brent kőolajtípus és a holland TTF gáztőzsdén a földgáz ára is jelentősen visszaesett, miután javultak a közel-keleti energiaexporttal kapcsolatos kilátások - írja az Erste.
Ezen kívül Kurali Zoltán az MNB alelnöke szavaira volt érdemes figyelni: a hiteles költségvetési konszolidációs pálya szükségességét hangsúlyozta egy tegnapi konferencián.
Szerda reggel már 366 forint közelében járt az euró kurzusa.
Holott a szerdán közzétett adatok szerint hiányt mutatott az augusztusi külkereskedelmi mérleg, amit a paksi leállás miatt megemelkedett energiaszámla és a szokásos járműipari leállások magyaráznak.
Az sem jó hír persze, hogy az ipari termelői árak átlagosan 4,8 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakához képest, a havi drágulás pedig 2,9 százalékot tett ki a KSH legfrissebb gyorstájékoztatója szerint.
Ennek ellenére továbbra is 366 forintnál jár a közösségi deviza, sőt fél három körül 0,3 százalékkal, 365,95 forintra esett be az árfolyam.
A dollárral szemben még markánsabban drágul a magyar fizetőeszköz, a zöldhasú egységéért 322 forintot kérnek a bankközi devizapiacon, ami durván 0,5 százalékos forinterősödést jelent.
A friss adatközlések szerint tudniillik a vártnál kisebb az inflációs nyomás az Egyesült Államokban. Ez a nemzetközi devizapiaci mozgás hozzájárult ahhoz is, hogy a forint korrigáljon - az euró ellenében is.
A szerdán kijött augusztusra vonatkozó adatok szerint az Amerikai Egyesült Államok lakosságának fogyasztási kosarában bekövetkező árváltozásokat mérő, úgynevezett PCE infláció 3,4 százalékra csökkent, míg a Fed által kiemelten figyelt éves maginfláció (Core PCE) 3,0 százalékra mérséklődött. Az U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) legutóbbi jelentése szerint mindkét mutató elmaradt az elemzők által várt (headline: 3,7 százalék, core: 3,3 százalék) szinttől, ami pozitív meglepetést okozott a piacoknak
Úgy látszik, az a hír most mindent felülír, hiszen közben az eurót az európai energiaellátással kapcsolatos aggodalmak és a francia fiskális-politikai bizonytalanság is terheli. A francia és a német állampapírhozam különbözete 2012 óta nem látott szintre szélesedett, ami tovább növeli az euró kockázati prémiumát.
Mind hiába, míg szerda reggel 1,133 körül járt a devizapár jegyzése, onnan azóta 1,1367-ig emelkedett a keresztárfolyam.