Amerikából érkezett hírek miatt erősödött a forint – euróban és dollárban is többet ér a magyar deviza

A hazai piacon kedd éjfélig enyhén erősödött a magyar deviza az euróval szemben, az eurót a nap végén 367,17 forinton jegyezték.

Amerikából segítették meg a forintot / Fotó: Dimas Ardian

Az egyik legfontosabb forintot támogató tényező az energiaárak meredek esése volt: kedden a Brent kőolajtípus és a holland TTF gáztőzsdén a földgáz ára is jelentősen visszaesett, miután javultak a közel-keleti energiaexporttal kapcsolatos kilátások - írja az Erste.

Ezen kívül Kurali Zoltán az MNB alelnöke szavaira volt érdemes figyelni: a hiteles költségvetési konszolidációs pálya szükségességét hangsúlyozta egy tegnapi konferencián.

Szerda reggel már 366 forint közelében járt az euró kurzusa.

Holott a szerdán közzétett adatok szerint hiányt mutatott az augusztusi külkereskedelmi mérleg, amit a paksi leállás miatt megemelkedett energiaszámla és a szokásos járműipari leállások magyaráznak.

Az sem jó hír persze, hogy az ipari termelői árak átlagosan 4,8 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakához képest, a havi drágulás pedig 2,9 százalékot tett ki a KSH legfrissebb gyorstájékoztatója szerint.

Ennek ellenére továbbra is 366 forintnál jár a közösségi deviza, sőt fél három körül 0,3 százalékkal, 365,95 forintra esett be az árfolyam.