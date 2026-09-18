Megremegtek a kezek, nem merték erősen tartani a forintot: a szemek Friedrich Merzen és Varga Mihályon

Elképesztően szépen teljesített a forint a Federal Reserve szerdai kamatemelését követően, aminek elvben gyengítenie kellett volna. Ehelyett erősödött – péntekig, amikor visszahökkentek a kereskedők: nem mertek a 362 körüli euróval szembeni pozíciókkal a hétvégi szünetbe lépni, mert akár rázós dolgok is történhetnek két kiemelt helyen is a napokban: Németországban, és Magyarországon a Szabadság téren.

A forint árfolyama: semleges szintre parkoltatták, és innentől Merztől és a Varga Mihály vezette MNB-n múlik, merre fordul Fotó: Hans Lucas via AFP

Pont ugyanaz történt a forint euróárfolyamával pénteken, mint ami már korábban az euró dollárárfolyamával: zuhantak. Az előbbi 362,1 környékéről 364,8 vidékére vonult vissza a heti kereskedés végére, az euróból ugyanakkor már csak 1,146 egységet adtak egy dollárért, miközben a Fed-kamatemelés előtt még 1,154 körül volt az ár.

Magasabb amerikai kamat a dollár erősödését szokta hozni, ez papírforma, különösen a feltörekvő piacokról csábítva el pénzt. Az euró számára meg is érkezett a hatás, a forint azonban a pénteki visszavonulás előtt azon kevés feltörekvő piaci deviza közé került, amelyek fütyültek a nemzetközi ellenszélre.

A forintot alapvetően három tényező támogatta:

az áprilisi választások óta változó intenzitással, de erőteljesen az új kormány ígérete az euró bevezetésére, amihez konkrétan most az olajárak némi visszavonulása társult (tudjuk, a magyar gazdaság és deviza érzékeny az energiaköltségre), hosszabb távon pedig a Magyar Nemzeti Bank infláció elleni politikájába vetett bizalom.

A forint árfolyamát két esemény miatt parkoltatták egy sorral hátrébb

Pénteken két küszöbön álló esemény miatt ingott meg a forint támogatása: ezért vetették vissza a befektetők számára kisebb kockázatot hordozó olyan szintekre az árfolyamát, amelyek gyengébbek, de azért nem lépnek ki az elmúlt két hónapban megszokott sávból.

A közelebbi esemény: a vasárnapi német tartományi választásokat követően akár meg is bukhat Friedrich Merz német kancellár. Ez még gyengébb szintekre lökhetné az eurót a zöldhasú ellen, és a papírforma szerint a forint ilyenkor mindkét világdeviza ellen gyengül.

A távolabbi, de nagyon közeli esemény a Magyar Nemzeti Bank keddi ülése.

Varga Mihályék az európai mércével nagyon alacsony magyar infláción felbátorodva három egymást követő havi ülésen csökkentették a jegybanki alapkamatot. Ez nem gyengítette a forintot, mert a piacokon nem láttak bele inflációs veszélyt. Most azonban van egy olyan várakozás, hogy megállnak, legalábbis szünetet tartanak, és az új negyedéves előrejelzéseik ismertetésével párhuzamosan csökkentik az MNB inflációs célját.