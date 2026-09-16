Kitart a forint ereje, a tőzsdéken is jó a hangulat, a Mol tovább szárnyal
Csúcsdöntést követően visszafordult a pesti tőzsde vezető indexe szerda délelőtt, a nap második felére így is kisebb pluszban fordult rá a hazai részvénypiac . A forint megtartotta előnyét a főbb devizákkal szemben, miközben a befektetők továbbra is a Fed esti kamatdöntésére és iránymutatására várnak.
A forint lendületesen indította a kereskedést, reggel kilenc órára már 0,2 százalékos előnybe került a fontosabb devizákkal szemben. A délelőtt folyamán újabb vételi erő nem érkezett - csupán a régiós pézekhez képest tudott tovább javítani -, délig megőrizte a reggel elért pluszt a hazai fizetőeszköz.
Az eurót 0,2 százalékkal alacsonyabb árfolyamon, 364,5 forinton jegyezték a nap derekán.
A dollárhoz képest hsonló mértékben értékelődött fel a magyar valuta, a keresztárfolyam így egy hajszálnyival 316 forint alá kerüt.
A szomszédos országok pénzeivel összevetve is felülteljesít a forint: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.
A nap legfontosabb piaci impuzlusa este nylc órakor érkezik majd, a Fed ekkor jelenti be kamatdöntését. A piac mostanra szinte teljesen biztos egy 25 százalékpontos kamatemelésben, ennél fontosabb lehet a kamatpálya további alakulására vonatkozó iránymutatás, valamint a frissített gazdasági és inflációs előrejelzés.
Az Erste kommentárja szerint az amerikai jegybank döntése és kommunikációja akár hónapokig a kamatok tartására szoríthatja a hazai jegybankot.
Az olajárakon enyhült a nyomás, amien az amerikai készletek emelkedését mutató friss adatok játszottak szerepet. A Brent hordónkénti ára egy százalékkal 107,7 dollárra, a WTI jegyzése 2 százalékkal 103,7 dollárra ereszkedett.
Az iráni háborús helyzet viszont továbbra sem enyhül, az energiaárak ezért tartósan magasan maradhatnak.
Az európai börzéken optimista hangulatban kereskednek, a német DAX 0,2 százalékkal, a francia CAC 40 0,3 százalékka,l, a brit FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került feljebb.
A pesti tőzsdén is a vevők vannak többségben, noha a BUX 154,5 ezer pont körüli új csúcs elérése után kissé lejjebb került. A blue chip index cikkünk írásakor 0,4 százalékos pluszban, 154 070 ponton áll.
A vezető magyar részvények közül a Mol teljesít a legjobban, egy százalékos drágulással. Az OTP 0,15 százalékkal került feljebb, a Richter kurzusa 0,3 szzalékkal fordult le, a Magyar Telekom pedig oldalazik.