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Belehúzott a forint, állva hagyta az eurót és a dollárt is a magyar pénz – Elon Musk is besegített a 4iG ralijába

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező a nemzetközi piaci hangulat, a magyar tőzsde és a hazai fizetőeszköz is felülteljesít csütörtökön. A forint 0,7 százalékot vert a dollárra, délután az euróra is köröket vert. A 4iG részvényárfolyama 13 százalékkal ugrott meg, miután a világ leggazdagabb embere is beszámolt a SpaceX-szel közös üzletükről.
K. T.
2026.09.03, 15:21

Javult a piaci hangulat csütörtök délután, az amerikai-iráni háború miatti aggodalmakat enyhítették Donald Trump elnök szavai, aki szerint nem fog elhúzódni a Washington által indított támadássorozat. A forint délután három óra előtt vett újabb lendületet, a pesti tőzsde is felülteljesítő.

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Erősödött a forint csütörtök délután / Fotó: Tibor Koska

A hazai fizetőeszköz az utbbi két nap jelentős gyengülését követően javítani próbál a meghatározó devzákkal szemben. 

Az euró jegyzése 366,2 forintig jött vissza 15 óráig, ami 0,4 százalékos erősödést jelent az előző naphoz képest.

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A dollárhoz képest 0,7 százalékot erősödött a hazai valuta, a keresztárfolyam 315-ös szintig ereszkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzekkel szemben is javított a magyar fizetőeszköz: a cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste kommentárja szerint 

nincs új a Nap alatt: az olaj- és gázárak béklyójában a magyar deviza.

A magas energiaárak továbbra is negatívak a forint számára, miközben a gyengébb amerikai munkapiaci adatok a Fed kamatemelési várakozásain keresztül valamelyest támogathatják a feltörekvő devizákat.

Az európai tőzsdéken is a vevők vannak többségben, a meghatározó részvényindexek többége így emelkedni tudott. A londoni FTSE 100 0,7 százalékot erősödött, a fankfurti DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a milánói FTSE MIB 0,4 százalékot menetelt. Egyedül a párizsi CAC 40 lemaradó, 0,2 százalékos ereszkedéssel. 

A pesti tőzsdén is remek a hangulat, a BUX index 0,85 százalékos plusznál jár cikkünk írásakor. A négy hazai blue chip közül 

  • a Richter 12 800 forinton oldalazik, 
  • a Magyar Telekom 0,7 százalékkal 2580 forintra drágult. 
  • A Mol részvényei 0,7 százalékkal 5025 forintra emelkedtek, 
  • az OTP kurzusa pedig 1,1 százalékkal 44 860 forintra erősödött.
 4IG részvény
4IG részvény16:03:42
Árfolyam: 1 801 HUF +211 / +11,72 %
Forgalom: 920 431 548 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A 4iG részvényei 13 százalék feletti ralival magasan kiemelkednek a hazai mezőnyből. A telekommunikációs és védelmi ipari társaság szerdán a SpaceX-szel kötött jelentős szerződést, amelyről ma utóbbi alapító-tulajdonosa, a világ leggazdagabb emberének számító Elon Musk is beszámolt mikroblogján.

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