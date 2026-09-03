Belehúzott a forint, állva hagyta az eurót és a dollárt is a magyar pénz – Elon Musk is besegített a 4iG ralijába
Javult a piaci hangulat csütörtök délután, az amerikai-iráni háború miatti aggodalmakat enyhítették Donald Trump elnök szavai, aki szerint nem fog elhúzódni a Washington által indított támadássorozat. A forint délután három óra előtt vett újabb lendületet, a pesti tőzsde is felülteljesítő.
A hazai fizetőeszköz az utbbi két nap jelentős gyengülését követően javítani próbál a meghatározó devzákkal szemben.
Az euró jegyzése 366,2 forintig jött vissza 15 óráig, ami 0,4 százalékos erősödést jelent az előző naphoz képest.
A dollárhoz képest 0,7 százalékot erősödött a hazai valuta, a keresztárfolyam 315-ös szintig ereszkedett.
A régiós pénzekkel szemben is javított a magyar fizetőeszköz: a cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.
Az Erste kommentárja szerint
nincs új a Nap alatt: az olaj- és gázárak béklyójában a magyar deviza.
A magas energiaárak továbbra is negatívak a forint számára, miközben a gyengébb amerikai munkapiaci adatok a Fed kamatemelési várakozásain keresztül valamelyest támogathatják a feltörekvő devizákat.
Az európai tőzsdéken is a vevők vannak többségben, a meghatározó részvényindexek többége így emelkedni tudott. A londoni FTSE 100 0,7 százalékot erősödött, a fankfurti DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a milánói FTSE MIB 0,4 százalékot menetelt. Egyedül a párizsi CAC 40 lemaradó, 0,2 százalékos ereszkedéssel.
A pesti tőzsdén is remek a hangulat, a BUX index 0,85 százalékos plusznál jár cikkünk írásakor. A négy hazai blue chip közül
- a Richter 12 800 forinton oldalazik,
- a Magyar Telekom 0,7 százalékkal 2580 forintra drágult.
- A Mol részvényei 0,7 százalékkal 5025 forintra emelkedtek,
- az OTP kurzusa pedig 1,1 százalékkal 44 860 forintra erősödött.
A 4iG részvényei 13 százalék feletti ralival magasan kiemelkednek a hazai mezőnyből. A telekommunikációs és védelmi ipari társaság szerdán a SpaceX-szel kötött jelentős szerződést, amelyről ma utóbbi alapító-tulajdonosa, a világ leggazdagabb emberének számító Elon Musk is beszámolt mikroblogján.