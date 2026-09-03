Belehúzott a forint, állva hagyta az eurót és a dollárt is a magyar pénz – Elon Musk is besegített a 4iG ralijába

Javult a piaci hangulat csütörtök délután, az amerikai-iráni háború miatti aggodalmakat enyhítették Donald Trump elnök szavai, aki szerint nem fog elhúzódni a Washington által indított támadássorozat. A forint délután három óra előtt vett újabb lendületet, a pesti tőzsde is felülteljesítő.

Erősödött a forint csütörtök délután / Fotó: Tibor Koska

A hazai fizetőeszköz az utbbi két nap jelentős gyengülését követően javítani próbál a meghatározó devzákkal szemben.

Az euró jegyzése 366,2 forintig jött vissza 15 óráig, ami 0,4 százalékos erősödést jelent az előző naphoz képest.