Nagyot erősödött a forint, a pesti tőzsdén elfogyott a lendület – belépett az ezermilliárdos klubba az AMD
Az olajárak és a kötvénypiaci hozamok ereszkedése kedvezett a kockázatvállalásnak a hét elején, az európai tőzsdék és az amerikai börze is jelentősen emelkedni tudott hétfőn. A forint ugyancsak nagy lendületet vett az euróval és a dollárral szemben, miközben a kereskedők már a magyar jegybank holnapi üzeneteire várnak. A pesti tőzsde ereje épp a zárásra fogyott el.
A nyugat-európai tőzsdéken a vevők diktáták a tempót, a londoni FTSE 100 0,7 százalékkal, a frankfurti DAX bő egy százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,9 százalékkal kerüt feljebb.
A tengerentúlon is jó hangulatban kezdték a kereskedést,
- a Dow 0,4 százalékkal,
- az S&P 500 0,9 százalékkal,
- a Nasdaq Composite pedig másfél százalékot erősödött
a nyitvatartás első másfél órájában.
Az AMD részvényei töb mint kilenc százalékos ralit mutatnak, a csipgyártó tőzsdei kapitalizációja ezzel átlépte az ezermilliárd dollárt.
Ami a pesti tőzsdét illeti, a hazai részvénypiac sokáig tartotta a lépést nyugati társaival, nap közben azonban fokozatosan elapadt a lendület. A BUX index végül 152 996 ponton, 0,15 százalékos emelkedéssel nyugtázták a napot.
A vezető hazai részvények közül az OTP 0,2 százalékkal 46 240 forintra kapaszkodott fel.
A Mol paparjai 0,3 százalékkal 5175 forintra drágultak.
A Richter kurzusa 0,6 százalékkal 12 900 forintig erősödött.
A Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal 2554 forintra ereszkedett.
A hazai részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, valamivel csekélyebb az átlagosnál.
A kőolaj jegyzések jelentősen estek: az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 3,6 százalékkal 100,2 dollárra, a amerikai WTI árfolyama pedig 4,7 százalékkal 95,5 dollárra.
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A forint lendületesen kezte a hetet, amiben a kedvező nemzetközi hangulat mellett az olajárak mérséklődése is támogatta a hazai valutát.
Az euróhoz képest 0,6 százalékot erősödött a forint, a keresztárfolym a nap eleji 363,4-es szintről 362,2 forintig jött lejjebb.
A dollár jegyzése fél százalékkal ereszkedett, egészen 315,7 forintig.
A régiós devizák is fejet hajtottak a forint előtt: a cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal lett olcsóbb.
Holnap a Magyar Nemzeti Bank (Mnb) monetáris tanácsának kamatdöntő ülésére kerül sor, ahol a jegybank várhatóan változatlanul 5,5 százalékon hagyja az irányadó kamatot, lezárva ezzel a nyári kamatcsükkentési ciklust. Az MNB üzenetei, frissített GDP- és inflációs előrejelzése ezzel együtt is nagyobb mozgásokat eredményezhet a forint árfolyamában.