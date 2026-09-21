Deviza
EUR/HUF361,79 -0,76% USD/HUF315,46 -0,66% GBP/HUF421,76 -0,8% CHF/HUF384,02 -0,5% PLN/HUF83,26 -0,32% RON/HUF68,72 -0,73% CZK/HUF14,88 -0,67% EUR/HUF361,79 -0,76% USD/HUF315,46 -0,66% GBP/HUF421,76 -0,8% CHF/HUF384,02 -0,5% PLN/HUF83,26 -0,32% RON/HUF68,72 -0,73% CZK/HUF14,88 -0,67%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 996,63 +0,16% MTELEKOM2 554 -0,31% MOL5 175 +0,29% OTP46 240 +0,17% RICHTER12 900 +0,55% OPUS287 -3,85% ANY6 400 -1,39% AUTOWALLIS125 -0,4% WABERERS4 460 +0,45% BUMIX9 272,91 -0,03% CETOP5 040,79 +1,17% CETOP NTR3 257,83 +1,18% BUX152 996,63 +0,16% MTELEKOM2 554 -0,31% MOL5 175 +0,29% OTP46 240 +0,17% RICHTER12 900 +0,55% OPUS287 -3,85% ANY6 400 -1,39% AUTOWALLIS125 -0,4% WABERERS4 460 +0,45% BUMIX9 272,91 -0,03% CETOP5 040,79 +1,17% CETOP NTR3 257,83 +1,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde
AMD
BUX

Nagyot erősödött a forint, a pesti tőzsdén elfogyott a lendület – belépett az ezermilliárdos klubba az AMD

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jó hangulatban, jelentősen emelkedtek az európai tőzsdék, erősödéssel kezdtek az amerikai indexek is hétfőn. A pesti börze lemaradó volt, a forint viszont lendületbe jött az MNB keddi kamatdöntése előtt.
K. T.
2026.09.21, 17:18
Frissítve: 2026.09.21, 17:32

Az olajárak és a kötvénypiaci hozamok ereszkedése kedvezett a kockázatvállalásnak a hét elején, az európai tőzsdék és az amerikai börze is jelentősen emelkedni tudott hétfőn. A forint ugyancsak nagy lendületet vett az euróval és a dollárral szemben, miközben a kereskedők már a magyar jegybank holnapi üzeneteire várnak. A pesti tőzsde ereje épp a zárásra fogyott el.

tőzsde, BUX, forint
Erős kezdés után kisebb pluszban zárt a anapot a BUX, a forint lendülete kitartott a piaczárásig / Fotó: Vémi Zoltán

A nyugat-európai tőzsdéken a vevők diktáták a tempót, a londoni FTSE 100 0,7 százalékkal, a frankfurti DAX bő egy százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,9 százalékkal kerüt feljebb.

A tengerentúlon is jó hangulatban kezdték a kereskedést, 

  • a Dow 0,4 százalékkal, 
  • az S&P 500 0,9 százalékkal, 
  • a Nasdaq Composite pedig másfél százalékot erősödött 

a nyitvatartás első másfél órájában.

Az AMD részvényei töb mint kilenc százalékos ralit mutatnak, a csipgyártó tőzsdei kapitalizációja ezzel átlépte az ezermilliárd dollárt.

Ami a pesti tőzsdét illeti, a hazai részvénypiac sokáig tartotta a lépést nyugati társaival, nap közben azonban fokozatosan elapadt a lendület. A BUX index végül 152 996 ponton, 0,15 százalékos emelkedéssel nyugtázták a napot.

A vezető hazai részvények közül az OTP 0,2 százalékkal 46 240 forintra kapaszkodott fel.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 240 HUF 0 / +0,17 %
Forgalom: 13 509 257 540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol paparjai 0,3 százalékkal 5175 forintra drágultak.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 175 HUF 0 / +0,29 %
Forgalom: 3 420 929 600 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,6 százalékkal 12 900 forintig erősödött.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 900 HUF 0 / +0,55 %
Forgalom: 645 428 810 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal 2554 forintra ereszkedett.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 554 HUF 0 / -0,31 %
Forgalom: 610 416 940 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, valamivel csekélyebb az átlagosnál.

A kőolaj jegyzések jelentősen estek: az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 3,6 százalékkal 100,2 dollárra, a amerikai WTI árfolyama pedig 4,7 százalékkal 95,5 dollárra.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint lendületesen kezte a hetet, amiben a kedvező nemzetközi hangulat mellett az olajárak mérséklődése is támogatta a hazai valutát.

Az euróhoz képest 0,6 százalékot erősödött a forint, a keresztárfolym a nap eleji 363,4-es szintről 362,2 forintig jött lejjebb.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár jegyzése fél százalékkal ereszkedett, egészen 315,7 forintig.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

 A régiós devizák is fejet hajtottak a forint előtt: a cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal lett olcsóbb.

Holnap a Magyar Nemzeti Bank (Mnb) monetáris tanácsának kamatdöntő ülésére kerül sor, ahol a jegybank várhatóan változatlanul 5,5 százalékon hagyja az irányadó kamatot, lezárva ezzel a nyári kamatcsükkentési ciklust. Az MNB üzenetei, frissített GDP- és inflációs előrejelzése ezzel együtt is nagyobb mozgásokat eredményezhet a forint árfolyamában.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1818 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu