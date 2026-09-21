Nagyot erősödött a forint, a pesti tőzsdén elfogyott a lendület – belépett az ezermilliárdos klubba az AMD

Az olajárak és a kötvénypiaci hozamok ereszkedése kedvezett a kockázatvállalásnak a hét elején, az európai tőzsdék és az amerikai börze is jelentősen emelkedni tudott hétfőn. A forint ugyancsak nagy lendületet vett az euróval és a dollárral szemben, miközben a kereskedők már a magyar jegybank holnapi üzeneteire várnak. A pesti tőzsde ereje épp a zárásra fogyott el.

Erős kezdés után kisebb pluszban zárt a anapot a BUX, a forint lendülete kitartott a piaczárásig / Fotó: Vémi Zoltán

A nyugat-európai tőzsdéken a vevők diktáták a tempót, a londoni FTSE 100 0,7 százalékkal, a frankfurti DAX bő egy százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,9 százalékkal kerüt feljebb.

A tengerentúlon is jó hangulatban kezdték a kereskedést,

a Dow 0,4 százalékkal,

az S&P 500 0,9 százalékkal,

a Nasdaq Composite pedig másfél százalékot erősödött

a nyitvatartás első másfél órájában.

Az AMD részvényei töb mint kilenc százalékos ralit mutatnak, a csipgyártó tőzsdei kapitalizációja ezzel átlépte az ezermilliárd dollárt.

Ami a pesti tőzsdét illeti, a hazai részvénypiac sokáig tartotta a lépést nyugati társaival, nap közben azonban fokozatosan elapadt a lendület. A BUX index végül 152 996 ponton, 0,15 százalékos emelkedéssel nyugtázták a napot.

A vezető hazai részvények közül az OTP 0,2 százalékkal 46 240 forintra kapaszkodott fel.