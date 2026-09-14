Kiment a szusz hétfőn az energiaárakra különösen érzékeny forintból, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése közel 4 százalékkal 109 dollár környékére, az európai földgáz ára pedig megawattóránként 83,6 euróra emelkedett.

Erőtlenül sodródik a forint a száguldó energiaárak és a bivalyerős dollár árnyékában / Fotó: parlanteste

Az euró árfolyama 15 óra körül átlépte a 367 forintos határt is, majd onnan 366,7 forintra tért vissza, utóbbi szint is 0,9 százalékos forintgyengülést jelent.

A dollár még nagyobb mértékben, csaknem másfél százalékkal lőtt ki. A zöldhasú kurzusa 317,98 forintig vágtázott.

A héten továbbra is a geopolitika és az iráni helyzet áll a fókuszban, miközben a forintpiac is figyeli a Fed szerdai kamatdöntésének a kimenetelét, illetve az USA jegybankjának üzeneteit

- írja az Erste.

A brókercég elemzői hozzátették, hogy itthonról fontosabb makroadat nem várható a héten, a figyelem a Fed döntése után egyre inkább a közelgő MNB kamatdöntésre terelődhet a jövő kedden.

" Bár a hazai infláció továbbra is visszafogott, a geopolitikai feszültségek erősödése miatt várhatóan a mostani 5,50 százalékos szinten tartja a kamatot az MNB. Ez némi támaszt jelenthet a forintnak a romló hangulat közepette."

A dollár forinttal szembeni erősödéséből már sejthető volt, hogy a zöldhasú nagyot verhetett az euróra is. Nos, így történt a keresztárfolyam 0,6 százalékkal tolódott el az amerikai fizetőeszköz javára. Délután 4 óra előtt 1,1531-nél járt a devizapár.

Az amerikai dollárt a Fed kamatemelését övező egyre erősödő várakozás hajtja, a többségi várakozás szerint az amerikai jegybank szerdán 25 bázisponttal a 3,75–4,00 százalékos sávba emeli alapkamatát.

A pénteken közzétett tengerentúli fogyasztói árindex adatai szerint ugyanis az alapinfláció augusztusban az elmúlt két hónap során a leggyorsabb ütemben emelkedett, ami arra kényszeríti a központi bankot, hogy szigorítsa monetáris politikáját, különben egy kiadós hitelességi válságot kockáztat meg.

A Bank of Tokyo-Mitsubishi elemzői arra figyelmeztetnek, hogy

ha a Fed ezen a héten nem emel kamatot, az amerikai dollárból és a hosszú lejáratú amerikai kincstárjegyekből is kitárazhatnak a befektetők, mivel elvesztenék a bizalmukat az amerikai jegybankban, hogy képes kézben tartani az inflációt.

Az Európai Központi Bank a múlt héten már megemelte a kamatokat, és kommunikációjában a következő hónapokban várható további szigorításra is utalt, amit a hétvégén Christine Lagarde elnök is megerősített. Lagarde kijelentette, hogy az energiaárak emelkedése tartósan emeli az árakat, és ismételten aláhúzta az EKB elkötelezettségét az árstabilitás fenntartása iránt.