Esik a forint, mint a kő: nem tud kijönni a dugóhúzóból a hazai fizetőeszköz a Tisza-kormány nagy bejelentése után

A nyersolaj jegyzése is megugrott a szűnni nem akaró közel-keleti mizéria hatására. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2 százalékkal 92 dollár fölé lendült, de ilyenre is volt már példa az elmúlt hetekben, mégsem gyengült a mai szintekre a hazai deviza.

Az európai földgáz jegyzése viszont három- s féléves csúcsra ugrott a holland gáztőzsdén. A megawattóránkénti ár átgázolt a 70 eurós lélektani határon is, és meg sem állt 71,46 euróig. A forint pedig elemzői vélemények szerint eléggé érzékeny a földgázárak változására.

A földgáz jegyzése (MWh/euró) az elmúlt 1 évben / Forrás: Trading Economics

Az Európai Unió gáztárolói augusztus 25-én 63 százalékos töltöttségi szinten álltak, ami felfelé hajtja rövid távon a gáz- és áramárakat is a vén kontinensen - írja a Morningstar.

Mivel pedig a katari LNG-export jelentősen korlátozott, és Európának az amerikai cseppfolyósított földgázért is meg kell harcolnia az ázsiai vásárlókkal, az elemzőház arra számít, hogy az EU gáztárolói november 1-jén mindössze 69 százalékos töltöttségi szinttel minden idők legalacsonyabb szintjét fogják elérni.

Ez egy átlagos téli gázfogyasztás 37 százalékának felelne meg, ami a legalacsonyabb szint a 2021/22-es energiaválság óta.

Mindez hatalmas drágulást okozhat a fogyasztói árakban is, kivéve, hatályban marad a rezsicsökkentés.

A földgázrali mellett gyengítheti a forintot a globális kötvénypiaci hozamemelkedés is. Az Egyesült Államoktól Franciaországon keresztül Japánig egyre drágábban jutnak új forráshoz az állami büdzsék, ami előbb-utóbb az ÁKK-aukciókat is érintheti.