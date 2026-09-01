Esik a forint, mint a kő: nem tud kijönni a dugóhúzóból a hazai fizetőeszköz a Tisza-kormány nagy bejelentése után
Mindhiába jelentette be a Tisza-kormány több képviselője is hétfőn , hogy szabad az út a 10 milliárd eurós uniós forrás előtt, egy átmeneti erősödés után, már aznap ismét lefordult a forint kurzusa, és kedden délelőtt továbbra sem tudott kijönni a hazai fizetőeszköz a dugóhúzóból.
Sőt, kedden késő délelőtt 0,6 százalékkal, 367 forint fölé emelkedett az euró jegyzése, de markánsan gyengült a forint a főbb devizákkal és régiós társaival szemben is.
A dollár kurzusa például szintén 0,6 százalékkal, 316,25 forintig menetelt.
A magyar pénznem úgy roggyant meg ismét, hogy közben a dollár nem igazán, csak nagyjából 0,2 százalékkal került feljebb az euróhoz viszonyítva. A keresztárfolyam nagyjából 1,1597-nél járt 10 perccel déli 12 óra előtt.
A nyersolaj jegyzése is megugrott a szűnni nem akaró közel-keleti mizéria hatására. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2 százalékkal 92 dollár fölé lendült, de ilyenre is volt már példa az elmúlt hetekben, mégsem gyengült a mai szintekre a hazai deviza.
Az európai földgáz jegyzése viszont három- s féléves csúcsra ugrott a holland gáztőzsdén. A megawattóránkénti ár átgázolt a 70 eurós lélektani határon is, és meg sem állt 71,46 euróig. A forint pedig elemzői vélemények szerint eléggé érzékeny a földgázárak változására.
Az Európai Unió gáztárolói augusztus 25-én 63 százalékos töltöttségi szinten álltak, ami felfelé hajtja rövid távon a gáz- és áramárakat is a vén kontinensen - írja a Morningstar.
Mivel pedig a katari LNG-export jelentősen korlátozott, és Európának az amerikai cseppfolyósított földgázért is meg kell harcolnia az ázsiai vásárlókkal, az elemzőház arra számít, hogy az EU gáztárolói november 1-jén mindössze 69 százalékos töltöttségi szinttel minden idők legalacsonyabb szintjét fogják elérni.
Ez egy átlagos téli gázfogyasztás 37 százalékának felelne meg, ami a legalacsonyabb szint a 2021/22-es energiaválság óta.
Mindez hatalmas drágulást okozhat a fogyasztói árakban is, kivéve, hatályban marad a rezsicsökkentés.
A földgázrali mellett gyengítheti a forintot a globális kötvénypiaci hozamemelkedés is. Az Egyesült Államoktól Franciaországon keresztül Japánig egyre drágábban jutnak új forráshoz az állami büdzsék, ami előbb-utóbb az ÁKK-aukciókat is érintheti.