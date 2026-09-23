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Semmi sem menti a forintot, durván elszállt az euró és a dollár árfolyama is

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Jelentősen gyengült a szerdai kereskedés első felében a hazai fizetőeszköz. Az eurót 364 forint felett, a dollárt 320 forint közelében jegyzik.
K. T.
2026.09.23, 12:34

A mérséklődő olaj- és gázárak, a pozitív nemzetközi hangulat, valamint az uniós forrásokról érkező kedvező bejelentések dacára jelentősen gyengült szerdán a nap első felében a forint. A hazai fizetőeszköz több hónapja szűk csatornában mozog az euróval szemben, szinte lehetetlen innen kimozdítani.

forint, euró, dollár
Jelentősen gyengül a forint / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az elemzők arra számítottak, hogy a jegybank keddi kamattartása, de még inkább a 2,5 százalékra csökkentett középtávú inflációs célja erős támasz nyújt majd a hazai fizetőeszköz számára, ennek azonban egyelőre nyoma sincs a szerdai kereskedésben.

Az euró 0,6 százalékkal drágult délig, a jegyzés ezzel a hajnali 362,1-es szintről 364,3-ig robogott fel.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár az euróval szemben is erősödött, ami jellemzően nem kedvez a forintnak sem. Az amerikai valuta egy százalékkal értékelődött fel a magyarhoz képes, a jegyzés így 319,4 foirntnál jár cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
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Éves
3 éves

 

A régiós devizák is megléptek a hazai pénz elől: a csh korona fél százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül többe.

CZK / HUF árfolyam
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Az  euró/forint kereszt július közepe óta lényegében beállt a 360-365-ös sávba, eből a csatornából gyakorlatilag semmi nem tudta kimozdítani a kurzust. Az MNB keddi bejelentésére a sáv aljáig ereszkedett vissza a jegyzés, a 360-as szint azonban rendkívül erős ellenállásnak bizonyult, amit nem tudott áttörni a magyar pénz, amely szerdán már ismét a 365-ös szintet vette célba. 

A forint számára továbbra is az egyik legmeghatározóbb tényező az energiaárak alakulása, most azonban az sem segített, hogy a Brent típusú, északi-tengeri kőolajfajta ára a lélektani 100 dollár alá, hordónként 99 dollárra süllyedt szerdán, az amerikai WTI pedig 90 dollár alá is benézett. Ebben szerepe volt, hogy Szaúd-Arábia ismét megnyitotta a dróntámadás miatt korábban leállított szállítást a kelet-nyugati kőolajvezetéken. Irán pedig ezzel párhuzamosan jelezte, hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitására az amerikai katonai támadások mérséklése esetén.

Az európai földgáz holland tőzsdei árfolyama eközben 73 euróra ereszkedett megawattóránként, ami ugyan még mindig jelentősen magas, de mostanra jóval eltávolodott a több mint három éves, 84 eurós csúcstól.

Nem hozott enyhülést az sem, hogy négy évvel a magyarországi uniós források egy részének felfüggesztése után az Európai Bizottság ma a korlátozások feloldását javasolja, így 4,2 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A végső döntést az uniós Tanácsnak kell meghoznia, amire egy hónapja van a testületnek.

A pesti tőzsdén a vevők vannak többen, noha a reggeli lendület alábbhagyott a nap derekára. A BUX index 0,2 százalékos plusznál jár, a nagypapírok közül az OTP 0,2 százalékkal, a Mol 0,1 százalékkal, a Richter 0,3 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal emelkedik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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