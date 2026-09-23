Semmi sem menti a forintot, durván elszállt az euró és a dollár árfolyama is

A mérséklődő olaj- és gázárak, a pozitív nemzetközi hangulat, valamint az uniós forrásokról érkező kedvező bejelentések dacára jelentősen gyengült szerdán a nap első felében a forint. A hazai fizetőeszköz több hónapja szűk csatornában mozog az euróval szemben, szinte lehetetlen innen kimozdítani.

Jelentősen gyengül a forint / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az elemzők arra számítottak, hogy a jegybank keddi kamattartása, de még inkább a 2,5 százalékra csökkentett középtávú inflációs célja erős támasz nyújt majd a hazai fizetőeszköz számára, ennek azonban egyelőre nyoma sincs a szerdai kereskedésben.

Az euró 0,6 százalékkal drágult délig, a jegyzés ezzel a hajnali 362,1-es szintről 364,3-ig robogott fel.