Nagy a nyomás a forinton, 365 közelében váltják az eurót – a Mol árfolyama az olajárakkel együtt lőtt ki

Az iráni háborús fejlemények súlyosbodása és az anak nyomát tovább emelkedő olajárak mellett a globális kötvénypiaci hozamemelkedés miatt is lehet okuk aggodalomra a befektetőknek a hét elején, miközben az amerikai jegybank szerdai kamatemelése is egyre inkább borítékolható a jelenlegi gazdasági helyzeben. A forint jelentősen gyengül, a pesti börzén is borúsan rajtoltak a részvények.

Az olajárak emelkedésétől hajtott Mol támasztja a pesti tőzsdét, a forinton erősödött az energiaár-nyomás / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde lefordult az előző heti csúcsról, majd a Mol rakijának köszönhetően irányt váltot, és kisebb pluszba lendült át. A BUX index 0,4 százalékos eséssel, 151 882 ponton indított. öt perccel később azonban már 0,1 százalékkal feljebb tudott lépni a részvénykosár.

A magyar blue chipek közül az OTP árfolyama 0,9 százalékkal 46 570 forintra zuhant.