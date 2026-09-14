Nagy a nyomás a forinton, 365 közelében váltják az eurót – a Mol árfolyama az olajárakkel együtt lőtt ki
Az iráni háborús fejlemények súlyosbodása és az anak nyomát tovább emelkedő olajárak mellett a globális kötvénypiaci hozamemelkedés miatt is lehet okuk aggodalomra a befektetőknek a hét elején, miközben az amerikai jegybank szerdai kamatemelése is egyre inkább borítékolható a jelenlegi gazdasági helyzeben. A forint jelentősen gyengül, a pesti börzén is borúsan rajtoltak a részvények.
A pesti tőzsde lefordult az előző heti csúcsról, majd a Mol rakijának köszönhetően irányt váltot, és kisebb pluszba lendült át. A BUX index 0,4 százalékos eséssel, 151 882 ponton indított. öt perccel később azonban már 0,1 százalékkal feljebb tudott lépni a részvénykosár.
A magyar blue chipek közül az OTP árfolyama 0,9 százalékkal 46 570 forintra zuhant.
A Mol mol részvényei 1,1 százalékkal 5 440 forintra drágultak az energiapiaci trendekhez igazodva. Az olajrászvényt ma lehet utoljára megvásárolni a szeptember 25-én érkező , 317 forintos osztalékért.
A Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 510 forintra ereszkedett.
a Magyar Telekom papírjai pedig szintén 0,2 százalékkal kerültek lejjebb, 2544 forintig.
A 4iG egyelőre a irányt keresi, az követően, hogy a társaságnak a hétvégén cáfolnia kellett a vele szemben megfogalmazott, a cég álláspontja szerint valótlan állításokat, amiket a Partizánnak adott interjúban Vályi-Nagy Vilmos tett.
Lélektani szint felett az olaj ára, csúcsközelben a földgáz jegyzése
Irán a hétvégén amerikai tankerhajókat támadott a Hormuzi-szorosban, Szaúd-Arábia pedig felfüggesztette a Kelet-Nyugati kőolajvezetékén a szállítást a dróntámadások következtében. Az energiahordozók ára pedig tovább emelkedett a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációjától hajtva.
- A Brent típusú, északi-tengeri nyersolaj 2,3 százalékkal 107 dollárra drágult hordónként,
- az amerikai WTI jegyzése hasonló mértékű emelkedést követően már 102 dollár felett jár.
- Az európai földgáz tőzsdei jegyzése eközben négy százalékkal 82,7 euróra ugrott megawattóránként, ezzel tovbbra is három éves csúcs közelében jár.
Az Equilor reggeli jegyzete szerint a diplomáciai rendezés esélye egyre kisebb, a konfliktus több fronton eszkalálódik. Bár a részvénypiacok egyelőre nem reagáltak érdemben, a következő napokban ismét kiemelt figyelem övezheti a befektetők részéről a közel-keleti fejleményeket.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Nőtt a forinton lévő nyomás
A forintot a borús nemzetközi hangulat mellett a dráguló olaj- és földgáz mellett a dollár erősödése is nyomasztja hétfő regggel, utóbbi mögött a Fed kamatemelésére vonatkozó piaci várakozások állnak. A dollár 0,4 százalékot ralizott az euróval szemben hétfő kilenc óráig.
A hazai fizetőeszköz minden meghatáozó devizához képest gyengüléssel indította a hetet, a dollár különösen nagyot drágult. A zöldhasúért 0,8 százalékkal többet, 315,9 forintot kértek a tőzsdenyitáskor.
Az euró jegyzése 0,4 százalékkal ugrott meg, 364,8 forintra.
A régiós pénzek kisebb mértékben ugyan, de szintén lehagyták a magyar valutát: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,25 százalékkal kerül többe.
Az energiaárak alakulásán túl a szerdai Fed-kamatdöntés és a testület friss inflációs és gazdasági előrejelzése meghatározó lehet a forint mozgása szempontjából is.