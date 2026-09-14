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Nagy a nyomás a forinton, 365 közelében váltják az eurót – a Mol árfolyama az olajárakkel együtt lőtt ki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az iráni eszkaláció miatt rossz a hét eleji hangulat a piacokon. A pesti tőzsdén csak a Mol tudott erősödni hétfő reggel, a dollár ralija és az elszálló olajár jelentősen gyengíti a forintot.
K. T.
2026.09.14, 09:17

Az iráni háborús fejlemények súlyosbodása és az anak nyomát tovább emelkedő olajárak mellett a globális kötvénypiaci hozamemelkedés miatt is lehet okuk aggodalomra a befektetőknek a hét elején, miközben az amerikai jegybank szerdai kamatemelése is egyre inkább borítékolható a jelenlegi gazdasági helyzeben. A forint jelentősen gyengül, a pesti börzén is borúsan rajtoltak a részvények.

Mol, tőzsde, BUX, forint
Az olajárak emelkedésétől hajtott Mol támasztja a pesti tőzsdét, a forinton erősödött az energiaár-nyomás / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde lefordult az előző heti csúcsról, majd a Mol rakijának köszönhetően irányt váltot, és kisebb pluszba lendült át. A BUX index 0,4 százalékos eséssel, 151 882 ponton indított. öt perccel később azonban már 0,1 százalékkal feljebb tudott lépni a részvénykosár.

A magyar blue chipek közül az OTP árfolyama 0,9 százalékkal 46 570 forintra zuhant.

 OTP részvény
OTP részvény09:32:59
Árfolyam: 46 740 HUF -260 / -0,56 %
Forgalom: 862 803 510 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol mol részvényei 1,1 százalékkal 5 440 forintra drágultak az energiapiaci trendekhez igazodva. Az olajrászvényt ma lehet utoljára megvásárolni a szeptember 25-én érkező , 317 forintos osztalékért.

 MOL részvény
MOL részvény09:33:00
Árfolyam: 5 415 HUF +35 / +0,65 %
Forgalom: 1 473 951 725 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 510 forintra ereszkedett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:29:58
Árfolyam: 12 580 HUF +50 / +0,4 %
Forgalom: 86 561 430 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

a Magyar Telekom papírjai pedig szintén 0,2 százalékkal kerültek lejjebb, 2544 forintig.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:31:20
Árfolyam: 2 556 HUF +8 / +0,31 %
Forgalom: 20 531 970 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A 4iG egyelőre a irányt keresi, az követően, hogy a társaságnak a hétvégén cáfolnia kellett a vele szemben megfogalmazott, a cég álláspontja szerint valótlan állításokat, amiket a Partizánnak adott interjúban  Vályi-Nagy Vilmos tett.

Lélektani szint felett az olaj ára, csúcsközelben a földgáz jegyzése

Irán a hétvégén amerikai tankerhajókat támadott a Hormuzi-szorosban, Szaúd-Arábia pedig felfüggesztette a Kelet-Nyugati kőolajvezetékén a szállítást a dróntámadások következtében. Az energiahordozók ára pedig tovább emelkedett a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációjától hajtva. 

  • A Brent típusú, északi-tengeri nyersolaj 2,3 százalékkal 107 dollárra drágult hordónként, 
  • az amerikai WTI jegyzése hasonló mértékű emelkedést követően már 102 dollár felett jár.
  • Az európai földgáz tőzsdei jegyzése eközben négy százalékkal 82,7 euróra ugrott megawattóránként, ezzel tovbbra is három éves csúcs közelében jár.

Az Equilor reggeli jegyzete szerint a diplomáciai rendezés esélye egyre kisebb, a konfliktus több fronton eszkalálódik. Bár a részvénypiacok egyelőre nem reagáltak érdemben, a következő napokban ismét kiemelt figyelem övezheti a befektetők részéről a közel-keleti fejleményeket.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Nőtt a forinton lévő nyomás

A forintot a borús nemzetközi hangulat mellett a dráguló olaj- és földgáz mellett a dollár erősödése is nyomasztja hétfő regggel, utóbbi mögött a Fed kamatemelésére vonatkozó piaci várakozások állnak. A dollár 0,4 százalékot ralizott az euróval szemben hétfő kilenc óráig.

A hazai fizetőeszköz minden meghatáozó devizához képest gyengüléssel indította a hetet, a dollár különösen nagyot drágult. A zöldhasúért 0,8 százalékkal többet, 315,9 forintot kértek a tőzsdenyitáskor.

USD / HUF árfolyam
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Az euró jegyzése 0,4 százalékkal ugrott meg, 364,8 forintra.

EUR / HUF árfolyam
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A régiós pénzek kisebb mértékben ugyan, de szintén lehagyták a magyar valutát: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,25 százalékkal kerül többe.

Az energiaárak alakulásán túl a szerdai Fed-kamatdöntés és a testület friss inflációs és gazdasági előrejelzése meghatározó lehet a forint mozgása szempontjából is.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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