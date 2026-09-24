Nincs megállás: ismét elszállt a forint – már 366 felett váltják az eurót
Közel 20 éves csúcsra emelkedek az amerikai kötvényhozamok, miközben a tengerentúli inflációs aggodalmak is erősödtek, rontva a hangulatot csütörtök reggel az európai piacokon is. A befektetők az amerikai-kínai csúcstalálkozóra is figyelnek ma a közel-keleti helyzet alakulása mellett. A forint a tegnapi jelentős leértékelődést követően tovább gyengült.
A pesti tőzsdén borongós hangulatban kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,2 százalékos mínuszban, 151 733 ponton rajtolt.
A vezető magyar részvények közül az OTP 0,3 százalékkal 45 700 forintra ereszkedett.
A Mol árfolyama 0,7 százalékkal 5160 fointra esett.
A Richter kurzusa 0,1 százalékkal 12 660 forintra csúszott vissza.
A Magyar Telekom kurzusa 0,1 százalékkal 2540 forintra csökkent.
Az olajárak ismét emelkedtek, a Brent hordónkénti jegyzése 0,7 százalékkal 103,8 dollárra, a WTI árfolyama hasonló mértékben, 92,7 dollárra.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak az előző napi dollárerősödés és globális kötvénypiaci hozamemelkedés okozott jelentős ellenszelet, szerdán így jelentősen gyengült a hazai valuta. Csütörtök reggel is folytatódik a trend, a leértékelődés kilenc óra előtt ismét felgyorsult.
Az euró jegyzése újabb 0,3 százalékkal került feljebb, a közös európai pénz egységéért ezzel már 366,7 forintot kérnek.
A dollárral szemben szintén 0,25 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, az árfolyam 322,1 forintnál jár.
A régiós devizákhoz képest vegyesen teljesít a magyar pénz: a cseh korona 0,05 százalékkal drágult, a lengyel zloty viszont 0,05 százalékkal kevesebbe kerül.
A forint számára is az olajpiaci helyzet, valamint a kötvényhozamok alakulása lehet a legfőbb árfolyammozgató tényező a mai nap során.