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Nincs megállás: ismét elszállt a forint – már 366 felett váltják az eurót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mínuszban rajtolt a hazai tőzsde, a Mol esett a legnagyobbat a blue chip részvények közül. A forint gyengülése csütörtök reggel is folytatódik, az eurót 366 forint felett, a dollárt 322 közelében váltják kilenc órakor.
K. T.
2026.09.24, 09:05
Frissítve: 2026.09.24, 10:52

Közel 20 éves csúcsra emelkedek az amerikai kötvényhozamok, miközben a tengerentúli inflációs aggodalmak is erősödtek, rontva a hangulatot csütörtök reggel az európai piacokon is. A befektetők az amerikai-kínai csúcstalálkozóra is figyelnek ma a közel-keleti helyzet alakulása mellett. A forint a tegnapi jelentős leértékelődést követően tovább gyengült.

forint, euró, dollár
Tovább gyengül a forint, 366 felett váltják az eurót / Fotó: 10th Ring

A pesti tőzsdén borongós hangulatban kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,2 százalékos mínuszban, 151 733 ponton rajtolt. 

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,3 százalékkal 45 700 forintra ereszkedett.

 OTP részvény
OTP részvény12:50:17
Árfolyam: 45 250 HUF -580 / -1,28 %
Forgalom: 7 037 162 720 HUF
Napi
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama 0,7 százalékkal 5160 fointra esett.

 MOL részvény
MOL részvény12:46:16
Árfolyam: 5 230 HUF +35 / +0,67 %
Forgalom: 1 286 959 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,1 százalékkal 12 660 forintra csúszott vissza.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:48:58
Árfolyam: 12 640 HUF -30 / -0,24 %
Forgalom: 100 600 240 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa 0,1 százalékkal 2540 forintra csökkent.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:46:01
Árfolyam: 2 546 HUF +4 / +0,16 %
Forgalom: 184 759 894 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajárak ismét emelkedtek, a Brent hordónkénti jegyzése 0,7 százalékkal 103,8 dollárra, a WTI árfolyama hasonló mértékben, 92,7 dollárra.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forintnak az előző napi dollárerősödés és globális kötvénypiaci hozamemelkedés okozott jelentős ellenszelet, szerdán így jelentősen gyengült a hazai valuta. Csütörtök reggel is folytatódik a trend, a leértékelődés kilenc óra előtt ismét felgyorsult. 

Az euró jegyzése újabb 0,3 százalékkal került feljebb, a közös európai pénz egységéért ezzel már 366,7 forintot kérnek.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárral szemben szintén 0,25 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, az árfolyam 322,1 forintnál jár.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákhoz képest vegyesen teljesít a magyar pénz: a cseh korona 0,05 százalékkal drágult, a lengyel zloty viszont 0,05 százalékkal kevesebbe kerül.

A forint számára is az olajpiaci helyzet, valamint a kötvényhozamok alakulása lehet a legfőbb árfolyammozgató tényező a mai nap során.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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