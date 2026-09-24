Nincs megállás: ismét elszállt a forint – már 366 felett váltják az eurót

Közel 20 éves csúcsra emelkedek az amerikai kötvényhozamok, miközben a tengerentúli inflációs aggodalmak is erősödtek, rontva a hangulatot csütörtök reggel az európai piacokon is. A befektetők az amerikai-kínai csúcstalálkozóra is figyelnek ma a közel-keleti helyzet alakulása mellett. A forint a tegnapi jelentős leértékelődést követően tovább gyengült.

Tovább gyengül a forint, 366 felett váltják az eurót / Fotó: 10th Ring

A pesti tőzsdén borongós hangulatban kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,2 százalékos mínuszban, 151 733 ponton rajtolt.

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,3 százalékkal 45 700 forintra ereszkedett.