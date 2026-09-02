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Nagyot sóztak a forintra: a választások óta nem volt ilyen gyenge a magyar pénz – az euró és a dollár is kritikus szint fölé drágult

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyot romlott a nemzetközi hangulat az iráni feszültségek éleződése miatt. Az olaj- és gázárak tovább emelkednek, az eurót 370 forint felett jegyzik, a dollár 320 fölé szaladt a tőzsdenyitásra.
K. T.
2026.09.02, 09:08
Frissítve: 2026.09.02, 09:15

A rosszabbra forduló iráni háborús helyzet és a magas kötvényhozamok miatt borús a hangulat szerda reggel a piacokon. Az olajárak emelkedése és a dollár ralija sem kedvez a forintnak, amely jelentős gyengüléssel indított, a választások óta nem látott szintekre ugrott az euró és a dollár jegyzése is.

forint, euró, tőzsde
Nagyon megütötték a forintot szerda reggel / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A forint vesszőfutása ezzel folytatódott szerda reggel is. A hazai fizetőeszköz fél kilenc után kezdett hirtelen szabadesésébe, és veszített jelentősen értékéből a tőzsdenyitásra.

Az euró jegyzése 0,7 százalékkal 371,4 forintig szaladt fel, mielőtt visszafordult a kurzus, a tőzsdenyitáskor 370-nél állt a keresztárfolyam. Az áprilisi választások óta először emelkedett 370 fölé a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárral szemben 0,7 százalékot rontott a hazai valuta, a keresztárfolyam ezzel már a 320 forintos szint felett jár.

USD / HUF árfolyam
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Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák is állvahagyták a magyar pénzt: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt fél százalékkal drágult.

A svájci frankot és az angol fontot 0,6 százalékkal váltják magasabb árfolyamon.

A szabadesésben a negatív piaci hangulat és a dollárerősödös mellett az energiaárak elszabadulása is szerepet játszik, az árupiaci jegyzések azt követően vettek újabb lendületet, hogy az Egyesült Államok az éjjel ismét iráni célpontokat támadott.

A Brent típusú, északi-tengeri nyersolaj hordónkénti ára 0,9 százalékkal 95 dollár fölé erősödött, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése 0,7 százalékkal emelkedett, és átlépte a 90 dollárt.

A holland gáztőzsdén jegyzett (TTF) földgáz ára eközben ismét éves csúcsot döntött, az újabb bő másfél százalékos drágulással már több mint 73 euróba kerül az energiahordozó megawattóránként.

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A tőzsdéken is rossz a hangulat, a pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,3 csökkenéssel, 148 198 ponton kezdett.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai nagypapírok közül 

  • az OTP árfolyama 0,9 százalékkal 44 280 forintra ereszkedett,
  • a Mol kurzusa 0,3 százalékkal 5 100 forintra emelkedett,
  • a Richter jegyzése 0,1 százalékkal 13 120 forintra kapaszkodott fel,
  • a Magyar Telekom részvényei pedig 0,7 százalékkal 2 560 forintra estek.

A SpaceX-szel mérföldkőnek számító megállapodásokat aláíró 4iG részvényei 4,3 százalékkal lőttek ki a tőzsderajtkor.

 

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása az olajárak emelkedése mellett az inflációs és így a kamatemelési félelmeket is felerősítették a tőkepiacokon. Az európai tőzsdék is mínuszban nyitottak, a német DAX 0,3 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,2 százalékkal, a francia CAC 40 pedig 0,05 százalékkal fordult le.

A geopolitikai helyzet alakulása mellett a délután érkező, amerikai munkaerőpiaci adatokra figyelhetnek leginkább a nap folyamán a kereskedők.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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