Nagyot sóztak a forintra: a választások óta nem volt ilyen gyenge a magyar pénz – az euró és a dollár is kritikus szint fölé drágult

A rosszabbra forduló iráni háborús helyzet és a magas kötvényhozamok miatt borús a hangulat szerda reggel a piacokon. Az olajárak emelkedése és a dollár ralija sem kedvez a forintnak, amely jelentős gyengüléssel indított, a választások óta nem látott szintekre ugrott az euró és a dollár jegyzése is.

Nagyon megütötték a forintot szerda reggel / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A forint vesszőfutása ezzel folytatódott szerda reggel is. A hazai fizetőeszköz fél kilenc után kezdett hirtelen szabadesésébe, és veszített jelentősen értékéből a tőzsdenyitásra.

Az euró jegyzése 0,7 százalékkal 371,4 forintig szaladt fel, mielőtt visszafordult a kurzus, a tőzsdenyitáskor 370-nél állt a keresztárfolyam. Az áprilisi választások óta először emelkedett 370 fölé a kurzus.