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4iG
Mol

Elfáradt a hét végére a forint, a 4iG-t és a Molt is nagyon ütik a befektetők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elromlott a hangulat délelőtt a tőzsdéken, itthon a Mol húzza le leginkábba BUX indexet, míg a 4iG közel nyolc százalékot zuhant. A forint kiengedett a tegnapi jelentős rali után.
K. T.
2026.09.04, 12:42

Masszív csütörtöki erősödést követően korrigál pénteken a forint árfolyama. A pesti tőzsdén és az európai piacokon is gyenült a lelkesedés, a legtöbb részvényindex lefodult a déli harangszóig. A nap meghatározó piacmozgató eseményére, az amerikai munkaerőpiaci adatokra várnak a befektetők, ami 14:30-kor érkezik.

forint, tőzsde, Mol 4iG
Gyengült a forint péntek délelőtt, a tőzsdén a Mol és a 4iG is nagyot esett / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai fizetőeszköz számára a korrekcióról szól a hét utolsó munkanapja, miután a jegybank kiszivárgó, várható kamatplitikai lépései és inflációs célja hatamas ralit eredményezett az előző nap. 

Az euróval szemben 361,3-ról 363,6 forintig emelkedett a kerezstárfolyam a délelőtt folyamán, délután negyed egykor pedig 362,9 forintot kérnek az euróért. Ez 0,3 százalékos drágulást jelent.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár szintén 0,3 százalékkal kerül többe, a váltási árfolyam a 312,3-as szintig emelkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzekkel összevetve is kiengedett a hazai valuta: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,4 százalékkal húzott el a forint előtt.

Az energiapiaci trendek mellett a délután érkező tengerentúli munkaerőpiaci adat lehet a nap hátralevő részben a meghatározó devizapiaic mozgatóerő. Jövő héten az EKB kamatdöntése mellett hazai és amerikai inflációs mutatók is érkeznek majd.

Lefordult a pesti tőzsde, a 4iG-t ütik a befektetők

A tőzsdéken a pozitív kezdést követően délelőtt már az eladók kerültek fölénybe, noha a bezető nyugat-európai indexek kismértékű és vegyes elmozdulásokat mutatnak a részvénypiac számára is potenciálisan árfolyammozgató tengerentúli adatközlés előtt.

Itthon 11 óra után fordult mínuszba a BUX napi teljesítménye, amely cikkünk írásakor már 0,4 százalékkal került lejjebb, 147 656 pontig.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar blue chipek közül 

  • a Mol húzza leginkább lefelé a részvénykosarat, 1,9 százalékkal.
  • Az OTP árfolyama minimális, 0,05 százalékos mínusznál jár.
  • A Richter kurzusa 0,15 százalékkal lépett feljebb.
  • A legjobban teljesítő nagypapír a Magyar Telekom, 1,4 százalékos drágulással.

A teljes mezőnyben az Épduferr az áéllovas 3,8 százaékos ralival. A leggyengébben szereplő magyar részvény, a Nordgeneral 15 százalékot zuhant. 

 4IG részvény
4IG részvény14:30:34
Árfolyam: 1 648 HUF -163 / -9,89 %
Forgalom: 391 167 133 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Ütik a befektetők a 4iG papírjait is: a Scope Ratings elző este bejelentett, hitelminősítés rontását előrevetítő felülvizsgálatának hírére 7,8 százalékot szakadt a SpaceX-szel is üzletelő társaság kurusa.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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