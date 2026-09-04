Elfáradt a hét végére a forint, a 4iG-t és a Molt is nagyon ütik a befektetők

Masszív csütörtöki erősödést követően korrigál pénteken a forint árfolyama. A pesti tőzsdén és az európai piacokon is gyenült a lelkesedés, a legtöbb részvényindex lefodult a déli harangszóig. A nap meghatározó piacmozgató eseményére, az amerikai munkaerőpiaci adatokra várnak a befektetők, ami 14:30-kor érkezik.

Gyengült a forint péntek délelőtt, a tőzsdén a Mol és a 4iG is nagyot esett / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai fizetőeszköz számára a korrekcióról szól a hét utolsó munkanapja, miután a jegybank kiszivárgó, várható kamatplitikai lépései és inflációs célja hatamas ralit eredményezett az előző nap.

Az euróval szemben 361,3-ról 363,6 forintig emelkedett a kerezstárfolyam a délelőtt folyamán, délután negyed egykor pedig 362,9 forintot kérnek az euróért. Ez 0,3 százalékos drágulást jelent.