Elfáradt a hét végére a forint, a 4iG-t és a Molt is nagyon ütik a befektetők
Masszív csütörtöki erősödést követően korrigál pénteken a forint árfolyama. A pesti tőzsdén és az európai piacokon is gyenült a lelkesedés, a legtöbb részvényindex lefodult a déli harangszóig. A nap meghatározó piacmozgató eseményére, az amerikai munkaerőpiaci adatokra várnak a befektetők, ami 14:30-kor érkezik.
A hazai fizetőeszköz számára a korrekcióról szól a hét utolsó munkanapja, miután a jegybank kiszivárgó, várható kamatplitikai lépései és inflációs célja hatamas ralit eredményezett az előző nap.
Az euróval szemben 361,3-ról 363,6 forintig emelkedett a kerezstárfolyam a délelőtt folyamán, délután negyed egykor pedig 362,9 forintot kérnek az euróért. Ez 0,3 százalékos drágulást jelent.
A dollár szintén 0,3 százalékkal kerül többe, a váltási árfolyam a 312,3-as szintig emelkedett.
A régiós pénzekkel összevetve is kiengedett a hazai valuta: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,4 százalékkal húzott el a forint előtt.
Az energiapiaci trendek mellett a délután érkező tengerentúli munkaerőpiaci adat lehet a nap hátralevő részben a meghatározó devizapiaic mozgatóerő. Jövő héten az EKB kamatdöntése mellett hazai és amerikai inflációs mutatók is érkeznek majd.
Lefordult a pesti tőzsde, a 4iG-t ütik a befektetők
A tőzsdéken a pozitív kezdést követően délelőtt már az eladók kerültek fölénybe, noha a bezető nyugat-európai indexek kismértékű és vegyes elmozdulásokat mutatnak a részvénypiac számára is potenciálisan árfolyammozgató tengerentúli adatközlés előtt.
Itthon 11 óra után fordult mínuszba a BUX napi teljesítménye, amely cikkünk írásakor már 0,4 százalékkal került lejjebb, 147 656 pontig.
A magyar blue chipek közül
- a Mol húzza leginkább lefelé a részvénykosarat, 1,9 százalékkal.
- Az OTP árfolyama minimális, 0,05 százalékos mínusznál jár.
- A Richter kurzusa 0,15 százalékkal lépett feljebb.
- A legjobban teljesítő nagypapír a Magyar Telekom, 1,4 százalékos drágulással.
A teljes mezőnyben az Épduferr az áéllovas 3,8 százaékos ralival. A leggyengébben szereplő magyar részvény, a Nordgeneral 15 százalékot zuhant.
Ütik a befektetők a 4iG papírjait is: a Scope Ratings elző este bejelentett, hitelminősítés rontását előrevetítő felülvizsgálatának hírére 7,8 százalékot szakadt a SpaceX-szel is üzletelő társaság kurusa.