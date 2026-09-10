Erősen kezdi a napot a forint, a magyar részvények is felfelé vették az irányt – délután érkezik a piacok tesztje

Az iráni konfliktus, a 100 dollár felett berendezkedő olajár, az évtizedes csúcsora emelkedő amerikai kötvényhozamok valamint az Európai Központi Bank (EKB) kora délutáni kamatdöntése és iránymutatása azok a tényezők, melyek a csütörtöki piaci kereskedést és a befektetők hangulatát leginkább alakíthatják. A forint erősödéssel kezdte a napot, a pesti tőzsde is felfelé vette az irányt.

Jó hangulatban indult a kereskedés a pesti tőzsdén, a forint ois javított / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai börze jó hangulatban indította a kereskedést, a BUX index 0,3 százalékkal 148 400 pontra erősödött.

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,4 százalékkal 45 580 forintra drágult.