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Varga Mihály: A piac 60 százalékban már beárazta a magyar eurót, de a közös pénz bevezetése önmagában még nem jelent megoldást

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BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is

tőzsdenyitás
forint
EKB
tőzsde
BUX

Erősen kezdi a napot a forint, a magyar részvények is felfelé vették az irányt – délután érkezik a piacok tesztje

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jó hangulatban indult a csütörtöki tőzsdei kereskedés a pesti parketten. A forint belehúzott a nap elején, az euró és a dollár is kevesebbe kerül. A befektetők az EKB délutáni iránymutatását várják.
K. T.
2026.09.10, 09:09
Frissítve: 2026.09.10, 09:23

Az iráni konfliktus, a 100 dollár felett berendezkedő olajár, az évtizedes csúcsora emelkedő amerikai kötvényhozamok valamint az Európai Központi Bank (EKB) kora délutáni kamatdöntése és iránymutatása azok a tényezők, melyek a csütörtöki piaci kereskedést és a befektetők hangulatát leginkább alakíthatják. A forint erősödéssel kezdte a napot, a pesti tőzsde is felfelé vette az irányt.

forint, tőzsde
Jó hangulatban indult a kereskedés a pesti tőzsdén, a forint ois javított / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai börze jó hangulatban indította a kereskedést, a BUX index 0,3 százalékkal 148 400 pontra erősödött.

A vezető magyar részvények közül az OTP 0,4 százalékkal 45 580 forintra drágult.

 OTP részvény
OTP részvény12:26:22
Árfolyam: 45 990 HUF +590 / +1,28 %
Forgalom: 3 360 197 440 HUF
Napi
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai fél százalékal 12 640 forintra pattantak fel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:25:28
Árfolyam: 12 540 HUF -40 / -0,32 %
Forgalom: 611 454 070 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa szintén fél százalékkal 2550 forintra emelkedett.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:26:20
Árfolyam: 2 542 HUF +4 / +0,16 %
Forgalom: 264 151 650 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama 0,3 százalékkal 5 020 forintra emelkedett. Az olajtársaság számára a hazai dízel üzemanyagok árazására vonatkozó kormányzati döntés jelenthet majd további árfolyammozgató tényező a mai nap során.

 MOL részvény
MOL részvény12:25:38
Árfolyam: 5 185 HUF +180 / +3,47 %
Forgalom: 5 503 951 580 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajárak némileg mérséklődtek, a Brent hordónkénti ára 0,8 százalékkal 100,3 dollárra, a WTI jegyzése pedig 0,6 százalékkal 95,4 dollárra. Az Európában irányadó északi-tengeri olajfajta, a Brent ezzel együtt továbbra is a lélektani szint felett jár.

Equilor Trader 

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint számára leginkább az energiaárak alakulása a meghatározó jelenleg. A hazai fizetőeszköz a szerda délutáni gyengülést követően csütörtök reggel kissé korrigál.

Az eurót 0,15 százalékkal alacsonyabb árfolyamon, 363,7 forinton váltják.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárral szemben 0,2 százalékot javított a magyar pénz a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam 312,5 forintig ereszkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzek közül a cseh korona és a lengyel zloty is 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.

A hazai valuta számára is fontos üzenete lehet az EKB kora délutáni kamatdöntésének, ahol a 25 bázispontos kamatemelést mostanra beárazták a befektetők. A hangsúly így a testület gazdasági helyzetértékelésén és iránymutatásán lesz.

Az Equilor elemzői arra számítanak, hogy nem lesz előre meghatározott kamatpálya. Az alapvető jegybanki kommunikáció várhatóan továbbra is azt hangsúlyozhatja, hogy a mostani kamatemeléssel az energiaárak emelkedésének közvetlen, és másodkörös hatásait szeretnék megelőzni, illetve továbbra is a beérkező adatok alapján döntenek a kamatokról. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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