Erősen kezdi a napot a forint, a magyar részvények is felfelé vették az irányt – délután érkezik a piacok tesztje
Az iráni konfliktus, a 100 dollár felett berendezkedő olajár, az évtizedes csúcsora emelkedő amerikai kötvényhozamok valamint az Európai Központi Bank (EKB) kora délutáni kamatdöntése és iránymutatása azok a tényezők, melyek a csütörtöki piaci kereskedést és a befektetők hangulatát leginkább alakíthatják. A forint erősödéssel kezdte a napot, a pesti tőzsde is felfelé vette az irányt.
A hazai börze jó hangulatban indította a kereskedést, a BUX index 0,3 százalékkal 148 400 pontra erősödött.
A vezető magyar részvények közül az OTP 0,4 százalékkal 45 580 forintra drágult.
A Richter papírjai fél százalékal 12 640 forintra pattantak fel.
A Magyar Telekom kurzusa szintén fél százalékkal 2550 forintra emelkedett.
A Mol árfolyama 0,3 százalékkal 5 020 forintra emelkedett. Az olajtársaság számára a hazai dízel üzemanyagok árazására vonatkozó kormányzati döntés jelenthet majd további árfolyammozgató tényező a mai nap során.
Az olajárak némileg mérséklődtek, a Brent hordónkénti ára 0,8 százalékkal 100,3 dollárra, a WTI jegyzése pedig 0,6 százalékkal 95,4 dollárra. Az Európában irányadó északi-tengeri olajfajta, a Brent ezzel együtt továbbra is a lélektani szint felett jár.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint számára leginkább az energiaárak alakulása a meghatározó jelenleg. A hazai fizetőeszköz a szerda délutáni gyengülést követően csütörtök reggel kissé korrigál.
Az eurót 0,15 százalékkal alacsonyabb árfolyamon, 363,7 forinton váltják.
A dollárral szemben 0,2 százalékot javított a magyar pénz a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam 312,5 forintig ereszkedett.
A régiós pénzek közül a cseh korona és a lengyel zloty is 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.
A hazai valuta számára is fontos üzenete lehet az EKB kora délutáni kamatdöntésének, ahol a 25 bázispontos kamatemelést mostanra beárazták a befektetők. A hangsúly így a testület gazdasági helyzetértékelésén és iránymutatásán lesz.
Az Equilor elemzői arra számítanak, hogy nem lesz előre meghatározott kamatpálya. Az alapvető jegybanki kommunikáció várhatóan továbbra is azt hangsúlyozhatja, hogy a mostani kamatemeléssel az energiaárak emelkedésének közvetlen, és másodkörös hatásait szeretnék megelőzni, illetve továbbra is a beérkező adatok alapján döntenek a kamatokról.