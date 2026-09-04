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Revansot vesznek a forinton a brutális rali után – az OTP és a Rába is kilőtt a tőzsderajtkor, a 4iG-nek betett a tegnapi üzenet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erősen indította a pénteki kereskedést a pesti tőzsde, az OTP 0,6 százalékkal vezeti a blue chipek emelkedését. A forint korrigál az előző napi ralit követően.
K. T.
2026.09.04, 09:16
Frissítve: 2026.09.04, 09:30

Jó hangulatban indult a tőzsdei kereskedés a hét utolsó munkanapján európában és a pesti parketten is. A forint viszont kiengedett péntek reggel az előző nap mutatott hatalmas raliját követően.

tőzsde, BUX, Rába, forint
Erősen nyitott a pesti tőzsde, a Rába részvényeit felkapták a befektetők, a forint viszont korrigál pénteken / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,2 százalékkal 148 606 pontra emelkedett a becsengetést követően. A magyar blue chip részvények közül

  • az OTP 0,6 százalékkal 45 250 forintra erősödött.
  • A Mol árfolyama 0,1 százalékkal került flejebb, 5030 forintra.
  • A Richter papírjai 0,4 százalékkal 12 860 forintra drágultak, 
  • a Magyar Telekom kurzusa pedig fél százalékkal 2 600 forintra ugrott.

A tőzsderajtot a Rába vette a legjobban, a járműgyártó és védelmi ipari holding árfolyama öt százalékkal lőtt ki. Nagytulajdonosa, a 4iG papírjai viszont 4,6 százalékot zuhantak.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A hazai fizetőeszköz az euró és a dollár ellenében is számottevően gyengült a tőzsdenyitásig. Annak ellenére, hogy a frissen közzétett hazai kiskereskedelmi adat kellemes meglepetést okozott. A forint piacán a csütörtöki brutális erősödést követően korrekciót láthatunk ma reggel. 

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal emelkedet kilenc óráig,  keresztárfolyam ezzel a hajnali 361,3-as szintről 363 fölé emelkedett.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest ugyancsak 0,3 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a zöldhasút 312,3 forintért váltják cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák is igyekeznek revansot venni a tegnapi forintdiadalt követően: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékot drágult péntek reggel.

A kora délután érkező amerikai munkaerőpiaci adatok lehetnek meghatározóak a kereskedés és a befektetői hangulat irányát tekintve, de természetesen az iráni konfliktus és a kötvényhozamok alakulását is kiemelten figyelik a kereskedők.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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