Revansot vesznek a forinton a brutális rali után – az OTP és a Rába is kilőtt a tőzsderajtkor, a 4iG-nek betett a tegnapi üzenet
Jó hangulatban indult a tőzsdei kereskedés a hét utolsó munkanapján európában és a pesti parketten is. A forint viszont kiengedett péntek reggel az előző nap mutatott hatalmas raliját követően.
A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,2 százalékkal 148 606 pontra emelkedett a becsengetést követően. A magyar blue chip részvények közül
- az OTP 0,6 százalékkal 45 250 forintra erősödött.
- A Mol árfolyama 0,1 százalékkal került flejebb, 5030 forintra.
- A Richter papírjai 0,4 százalékkal 12 860 forintra drágultak,
- a Magyar Telekom kurzusa pedig fél százalékkal 2 600 forintra ugrott.
A tőzsderajtot a Rába vette a legjobban, a járműgyártó és védelmi ipari holding árfolyama öt százalékkal lőtt ki. Nagytulajdonosa, a 4iG papírjai viszont 4,6 százalékot zuhantak.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A hazai fizetőeszköz az euró és a dollár ellenében is számottevően gyengült a tőzsdenyitásig. Annak ellenére, hogy a frissen közzétett hazai kiskereskedelmi adat kellemes meglepetést okozott. A forint piacán a csütörtöki brutális erősödést követően korrekciót láthatunk ma reggel.
Az euró jegyzése 0,3 százalékkal emelkedet kilenc óráig, keresztárfolyam ezzel a hajnali 361,3-as szintről 363 fölé emelkedett.
A dollárhoz képest ugyancsak 0,3 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a zöldhasút 312,3 forintért váltják cikkünk írásakor.
A régiós devizák is igyekeznek revansot venni a tegnapi forintdiadalt követően: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékot drágult péntek reggel.
A kora délután érkező amerikai munkaerőpiaci adatok lehetnek meghatározóak a kereskedés és a befektetői hangulat irányát tekintve, de természetesen az iráni konfliktus és a kötvényhozamok alakulását is kiemelten figyelik a kereskedők.