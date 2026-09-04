Revansot vesznek a forinton a brutális rali után – az OTP és a Rába is kilőtt a tőzsderajtkor, a 4iG-nek betett a tegnapi üzenet

Jó hangulatban indult a tőzsdei kereskedés a hét utolsó munkanapján európában és a pesti parketten is. A forint viszont kiengedett péntek reggel az előző nap mutatott hatalmas raliját követően.

Erősen nyitott a pesti tőzsde, a Rába részvényeit felkapták a befektetők, a forint viszont korrigál pénteken / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,2 százalékkal 148 606 pontra emelkedett a becsengetést követően. A magyar blue chip részvények közül

az OTP 0,6 százalékkal 45 250 forintra erősödött.

A Mol árfolyama 0,1 százalékkal került flejebb, 5030 forintra.

A Richter papírjai 0,4 százalékkal 12 860 forintra drágultak,

a Magyar Telekom kurzusa pedig fél százalékkal 2 600 forintra ugrott.

A tőzsderajtot a Rába vette a legjobban, a járműgyártó és védelmi ipari holding árfolyama öt százalékkal lőtt ki. Nagytulajdonosa, a 4iG papírjai viszont 4,6 százalékot zuhantak.

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A hazai fizetőeszköz az euró és a dollár ellenében is számottevően gyengült a tőzsdenyitásig. Annak ellenére, hogy a frissen közzétett hazai kiskereskedelmi adat kellemes meglepetést okozott. A forint piacán a csütörtöki brutális erősödést követően korrekciót láthatunk ma reggel.

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal emelkedet kilenc óráig, keresztárfolyam ezzel a hajnali 361,3-as szintről 363 fölé emelkedett.