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Felpattant az OTP és a Richter, erősen indul a nap a tőzsdén – a forint is lendületet vett péntek reggel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős emelkedéssel indult a pénteki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index fél százalékkal lépett feljebb, a bankpapír húz a legjobban. A forint tovább erősdött az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.09.18, 09:08
Frissítve: 2026.09.18, 09:51

Az olajárak enyhülése mellett a japán jegybank kamatemelése jelenti a fő impulzust a piacok számára péntek reggel. A forint erősödéssel vágott neki a hét utolsó munkanapjának, a nemzetközi hangulat mellett a magyar gazdaságból érkező kedvező hírek is támogatják. A pesti tőzsde is felpattant a tőzsdenyitást jelző csengetést követően.

OTP, tőzsde, forint
Az OTP jól rajtot, a forintban is maradt még erő / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A hazai börzén optimistán indult a kereskedés, a BUX index fél százalékkal 154 905 pontra ugrott kilenc órakor.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar blue chip részvények közül 

  • az OTP 0,7 százalékkal 47 190 forintra drágult,
  • a Richter 0,4 százalékkal 12 830 forintra erősödött,
  • a Mol 0,2 százékkal 5 230 forintra ereszkedett,
  • a Magyar Telekom pedig nem mozdult el a tegnapi záróárról.

Az olajpiacon folytatódott az enyhülés, a két meghatározó benchmark, a Brent és a WTI ára is jelentősen csökkent. Az északi-tengeri olajfajta hordónkénti jegyzése két százalékkal 102,6 dollárra esett, míg az amerikai típusú nyersolaj ára 1,8 száalékkal 100 dollárra ereszkedett.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint erősödése folytatódott péntek reggel is. A kurzust támogatta az olajárak mérséklődése, de kedvezően fogadta a piac Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentését is, aki egy reggel megjelent interjúban arról beszélt, Magyarország egy éven belül orosz gáz nélkül is képes lehet biztosítani az ellátását.

A hazai valuta számára további jó hír, hogy július végén új történelmi csúcsra, 5512,7 milliárd forintra emelkedett a központi kormányzat betéteinek összege a jegybank friss adatai alapján.

Az euróval szemben 0,2 százalékot javított a hazai fizetőszköz, a keresztárfolyam 362 forintig jött vissza.

EUR / HUF árfolyam
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3 éves

 

A dollár 0,25 százalékkal kerül kevesebbe a tőzsdenyitás idején, a váltási árfolyam 315,3 forintra ereszkedett,

USD / HUF árfolyam
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3 éves

 

A régiós devizákkal összehasolítva is forintelőny mutatkozik: a cseh koronát és a lengyel zlotyt is 0,1 százalékkal váltják alacsonybban.

A nap folyamán európai és amerikai gazdaságra vonatkozóan is érkeznek majd konjunktúramutatók, a kereskedést a közel-keleti hírek és az energiapiaci helyzet alakulása befolyásolhatja leginkább.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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