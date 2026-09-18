Felpattant az OTP és a Richter, erősen indul a nap a tőzsdén – a forint is lendületet vett péntek reggel

A magyar blue chip részvények közül

az OTP 0,7 százalékkal 47 190 forintra drágult,

a Richter 0,4 százalékkal 12 830 forintra erősödött,

a Mol 0,2 százékkal 5 230 forintra ereszkedett,

a Magyar Telekom pedig nem mozdult el a tegnapi záróárról.

Az olajpiacon folytatódott az enyhülés, a két meghatározó benchmark, a Brent és a WTI ára is jelentősen csökkent. Az északi-tengeri olajfajta hordónkénti jegyzése két százalékkal 102,6 dollárra esett, míg az amerikai típusú nyersolaj ára 1,8 száalékkal 100 dollárra ereszkedett.

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A forint erősödése folytatódott péntek reggel is. A kurzust támogatta az olajárak mérséklődése, de kedvezően fogadta a piac Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentését is, aki egy reggel megjelent interjúban arról beszélt, Magyarország egy éven belül orosz gáz nélkül is képes lehet biztosítani az ellátását.

A hazai valuta számára további jó hír, hogy július végén új történelmi csúcsra, 5512,7 milliárd forintra emelkedett a központi kormányzat betéteinek összege a jegybank friss adatai alapján.

Az euróval szemben 0,2 százalékot javított a hazai fizetőszköz, a keresztárfolyam 362 forintig jött vissza.