Kiszivárgott Varga Mihályék terve – pillanatok alatt erősödött hatalmasat a forint

A többi meghatározó devizához képest is brutális erőre talált a magyar pénz: a svájci frank 1,1 százalékkal, az angol font 1,4 százalékkal kerül kevesebbe, a régiós pénzek közül pedig a cseh koronán 1,4 százalékot, a lengyel zlotyn pedig 1,3 százalékot hozott.

A forintrali közvetlen kiváltója a Bloomberg friss értesülése, amely alapján a nyári kamatvágási ciklus lezárultával a Magyar Nemeti Bank (MNB) egyelőre nem folytatja a kamatcsökkentést. A következő, szeptember 22-i ülésen 5,5 százalékon tartja az irányadó kamatlábat.

A negyedévente felülvizsgált inflációs célját ugyanakkor lejjebb srófolhatja a Varga Mihály MNB-elnök vezette monetáris tanács. A hírek szerint a jelenlegi három százalék helyett 2,5 százalékos inflációval kalkulál 2026-ra vonatkozóan a jegybank.

Ez a lépés közelebb hozná a magyar jegybank inflációs célját az Európai Központi Bank saját, két százalékos céljához. Minderre azt követően kerülhet sor, hogy Magyar Péter kormánya bejelentette szándékát, hogy Magyarországot az euróövezetbe vezesse.

A hírügynökségnek nyilatkozó forrás ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a kamatdöntő ülésig a jegybank álláspontja a piaci körülményektől függően még változhat.