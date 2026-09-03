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Kiszivárgott Varga Mihályék terve – pillanatok alatt erősödött hatalmasat a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Bloomberg értesülései szerint felhagy a kamatcsökkentéssel a Magyar Nemzeti Bank, Varga Mihályék a jegybanki inflációs célt is mérsékelhetik szeptemberben. A forint azonnal masszív erősödésbe kezdett az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2026.09.03, 16:54
Frissítve: 2026.09.03, 17:22

Hatalmas lendületet vett a forint csütörtök délután, pár perccel azt követően, hogy a Bloomberg értesülései szerint az MNB ősszel lezárja a kamatcsökkentési ciklusát, és az inflációs célját is mérsékelni fogja a következő, szeptemberi ülésén.

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Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forintnak jelentős muníciót adtak a jegybanki monetáris politika irányáról kiszivárgó hírek.

Kiszivárgott a jegybank terve, brutális raliba kezdett a forint

Az euró jegyzése 16:30-kor hirtelen több mint három egységgel zuhant, 366,5-ről 363,1 forintra. A rali folytatódott ezt követően is, délután öt órakor már csak 362,2 forintot kértek az euróért.  A hazai fizetőeszköz ezzel másfél százalékra terjesztette ki előnyét az uniós hivatalos fizetőeszközzel szemben. 

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A dollárhoz képest is percek alatt nagy felértékelődést mutat a magyar valuta: 315-ről 312-ig robogott le a zöldhasú váltási ára. A lendület a tőzsdezárásig megmaradt, cikkünk írásakor már 311,8 forint alatt járt a kurzus. Ez 1,7 százalékos forinterőről tanúskodik.

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A többi meghatározó devizához képest is brutális erőre talált a magyar pénz: a svájci frank 1,1 százalékkal, az angol font 1,4 százalékkal kerül kevesebbe, a régiós pénzek közül pedig a cseh koronán 1,4 százalékot, a lengyel zlotyn pedig 1,3 százalékot hozott.

A forintrali közvetlen kiváltója a Bloomberg friss értesülése, amely alapján a nyári kamatvágási ciklus lezárultával a Magyar Nemeti Bank (MNB) egyelőre nem folytatja a kamatcsökkentést. A következő, szeptember 22-i ülésen 5,5 százalékon tartja az irányadó kamatlábat.

A negyedévente felülvizsgált inflációs célját ugyanakkor lejjebb srófolhatja a Varga Mihály MNB-elnök vezette monetáris tanács. A hírek szerint a jelenlegi három százalék helyett 2,5 százalékos inflációval kalkulál 2026-ra vonatkozóan a jegybank.

Ez a lépés közelebb hozná a magyar jegybank inflációs célját az Európai Központi Bank saját, két százalékos céljához. Minderre azt követően kerülhet sor, hogy Magyar Péter kormánya bejelentette szándékát, hogy Magyarországot az euróövezetbe vezesse. 

A hírügynökségnek nyilatkozó forrás ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a kamatdöntő ülésig a jegybank álláspontja a piaci körülményektől függően még változhat.

A tőzsdén is jó volt a hangulat, a 4iG valósággal szárnyakat kapott

A pesti tőzsdén alapvetően jó hangulatban zajlott a kereskedés, a nap végén még egy lapáttal rátettek a befektetők, akik így végül 1,05 százalékkal húzták feljebb az első számú hazai részvénykosarat. A BUX index 148 307 ponton zárt, a piac 18,7 milliárd forntos forgalma azonban elmaradt az átlagostól.

A magyar blue chipek közül 

  • az OTP 1,4 százalékkal 44 990 forintra drágult. 
  • A Mol papírjai 0,7 százalékkal 5025 forintig meneteltek, 
  • a Richter kurusa csekély 0,1 százalékkal emelkedett, 12 810 forintra. 
  • A Magyar Telekom egy száalékkal 2 588 forintra drágult.

A SpaceX-szel a Starlink műholdas internethálózat magyarországi bevezetésére megállapodást kötött 4iG részvényei magasan kiemelkedtek a hazai mezőnyből. A távközlési, IT és védelmi ipari társaság 13,9 százalékos ralival nyugtázta a napot.

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